La cara B de los masajes

Últimamente me estoy encontrando muchos casos de personas que se dejan llevar por la publicidad y los precios a la baja de masajistas que se ofrecen para ir a tu casa, y que por desgracia, suelen ser masajistas sin titulación, que no emiten facturas, que ganan dinero B y que por supuesto no ofrecen ninguna seguridad para nuestra salud.