El descanso se nota en la piel

No dormir lo suficiente o sufrir de insomnio puede llegar a pasarle factura a nuestra salud: afecta al sistema inmunológico (de defensa), aumenta la presión arterial e incluso, hace que subamos de peso. Por si fuera poco, no dormir le roba años a la piel, es decir, acelera el envejecimiento. Por eso, la solución para recuperar la belleza de nuestra piel está, precisamente, en dormir lo necesario y tener un sueño reparador.

No hay cosa que me ponga más de mal humor que me digan ¡tienes mala cara! Ese día me meto en la cama a las nueve para dormir mucho. Así de importante es el sueño para conservar una piel bella y juvenil.