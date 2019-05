¡SOS! Descubrimos nuestros pies

No hay cosa que me haga más feliz que el cambio de zapatos de invierno a verano. Sacar de nuevo todas mis sandalias, mis cuñas y mis zapatos abiertos para poder lucir los pies… Pero ¡Stop! ¿Cómo tenemos nuestros pies? ¿En qué estado se encuentran tras llevar todo el invierno encerrados?

Después de la exfoliación es fundamental una buena hidratación diaria. Me encanta masajear los pies cada noche antes de dormir con una crema hidratante o aceite esencial. Se relajan los pies y me relajo yo. Y mi truco es untar bien la zona del talón y del tobillo con una buena hidratante y dejar que ésta penetre bien en la zona (yo me suelo poner un calcetín tipo pinkie encima para no resbalar por la casa). Hay quien se aplica también aceite de oliva a diario con un suave masaje o aceite de coco para los pies.