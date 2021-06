Dieta del arroz, el truco para bajar de peso









Si me dicen hace unos meses que el arroz te ayuda a perder peso, me habría dado la risa porque jamás habría pensado que se podía hacer una dieta a base de arroz. Pero entre las bodas, las comuniones, que empieza el calorcito y queremos lucir tipo, cada vez son más las personas de mi círculo cercano que me hablan de esta dieta con la que te sientes menos hinchada y puedes conseguir un vientre más plano en pocos días.

Tanto me han hablado que me ha picado la curiosidad y me he puesto a investigar sobre ella, así que os cuento en que consiste.

La verdad es que buscando una dieta con la que se puedan conseguir resultados a corto plazo y de manera rápida, enseguida me he encontrado con la dieta del arroz. Está pensada para ayudarnos a bajar kilos en poco tiempo, así como para lucir un vientre más plano.

Comiendo arroz y en tan solo 8 días, podemos llegar a bajar de 3 a 4 kilos. En la dieta del arroz, el cuerpo libera el exceso de sal, de agua y elimina las toxinas, mientras aprovecha la fibra de este alimento para normalizar la digestión, mejorar el tránsito intestinal y acelerar el metabolismo.

En teoría esto ocurre por las propiedades del arroz, que además de ser muy saciante, por lo que necesitaremos comer menos para sentirnos satisfechos, tiene un alto contenido en fibra, ayuda a la digestión y es un gran diurético. Gracias a esto último se la considera una dieta desintoxicante, ya que el cuerpo elimina las toxinas que no necesita con mayor facilidad, y por eso nos sentimos menos hinchados y más ligeros.

Eso sí, entiendo que como el arroz es el alimento principal de esta dieta, si la hacemos además con arroz integral será más recomendable todavía ya que su contenido en fibra es mayor y tiene un menor índice glucémico.

Esta dieta se divide en dos fases. La primera de ellas es muy restrictiva y comprende la fase de desintoxicación. Requiere un consumo muy bajo de calorías y permite muy pocos alimentos. Solo podrías añadir algunas frutas y verduras e incluye el arroz en desayunos, comidas y cenas.

La segunda fase es más flexible, se pueden introducir más alimentos e ir incluyendo carnes blancas o pescado, así como legumbres y un mayor número de verduras. Además, la ingesta de calorías será mayor.

Quien se decida a probar está dieta debe ir antes a su médico para preguntarle si puede hacerla, no vaya a ser que nos pueda provocar mareos, fatiga o dolor de cabeza. Es una dieta que no debe durar más de 9 días ya que no es una dieta variada, es bastante exigente y con pocos alimentos permitidos.

Lo que me ha gustado es que también es una dieta adecuada para personas que padecen enfermedades de las articulaciones y del sistema músculo esquelético. Además, ofrece beneficios adicionales como resultado de un mayor consumo de arroz, frutas y verduras.

Se recomienda también para deshacerse del edema, para eliminar las toxinas después de una intoxicación alimentaria y para mejorar el estado de la piel.

Un ejemplo de esta dieta sería:

El objetivo de la dieta del arroz durante los 3 primeros días es desintoxicar, purificar y drenar. Para ello, lo que se pauta es comer solamente arroz, preferiblemente integral, que se podrá alternar de vez en cuando con cereales como el mijo, el centeno o la cebada. La quinoa también es una alternativa perfecta si se prefiere evitar el gluten, porque es muy nutritiva y tiene pocas calorías.

Desayuno: crema de arroz dulce. Se prepara hirviendo arroz en mucha agua y batiéndolo con un poco de miel, o un puñado de frutos rojos.

Almuerzo: arroz integral hervido con un chorro de aceite de oliva virgen extra y una fruta de postre. El arroz debe cocinarse de forma que absorba el agua de la cocción para consumirla también e incrementar las propiedades de este alimento.

Cena: sopa de arroz (sustituible por cebada o quinoa), cubierta con verduras que habremos hervido por separado.

El resto de días, hasta cumplir el máximo de 9, es la fase de “pérdida”.

Una de las normas más importantes es elegir arroz integral y no sobrepasar los 80 gramos por porción.

Desayuno: un vaso de leche de arroz y tres tortitas de arroz con mermelada de fruta 100% sin edulcorantes.

Snack de media mañana: una fruta de temporada.

Almuerzo: arroz integral hervido o pasta de arroz, con verduras hervidas y queso fresco. Gradualmente se pueden introducir otros ingredientes como pollo o pescado tipo merluza, lubina o mero, siempre preparados a la parrilla o al horno.

Merienda: una fruta.

Cena: risotto (no más de 60 gramos de arroz) con champiñones. O bien arroz hervido con gambas al vapor y una ensalada mixta o verduras a la parrilla con una pizca de aceite de oliva.

Durante todo el día se puede beber agua y té verde, en las cantidades necesarias, pero no se deben ingerir líquidos 30 minutos antes de la comida y hasta pasada una hora después. Y no se pueden consumir líquidos mientras se come.

Al elegir las frutas, es mejor optar por las que son más diuréticas, como la sandía, la piña, el melón, la naranja, la fresa y la pera.

Es importante conocer las propiedades y los beneficios del arroz y como contribuyen en nuestro cuerpo para entender la efectividad de esta dieta a la hora de bajar de peso, incluso para purificar el cuerpo en poco tiempo. Efectivamente se puede perder peso gracias a las propiedades de este nutritivo alimento, el más consumido del mundo y el más común en cualquier cocina. Además, es barato y se puede preparar de mil maneras.

Pero repito, súper importante estar sanos y acudir a nuestro médico antes de iniciar ésta o cualquier otra dieta.









Cristina Tárrega