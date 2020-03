Rutinas de belleza para no aburrirnos en casa

Día 1. Hidratar y exfoliar nuestro cuerpo

Yo uso el exfoliante Corporal Cremoso de Coco de The Beauty Shop, porque me hidrata mucho la piel además de exfoliarla. En casa encerrada y con la calefacción todavía en marcha se me reseca mucho la piel y necesito un extra de hidratación. Me deja la piel muy sedosa y huele de maravilla.