Acuario y mis treinta y un años con vosotros

Cómo pasa el tiempo, sobre todo para mí… Hace ya treinta y un años que comencé en Televisión Española, y veinticinco, en Telecinco. Éste ha sido un regalo que me dio la vida porque jamás imaginé que pudiera dedicarme a algo que me fascinaba y me atraía tanto. Por esos años, solo sonaban nombres como el del Marqués de Araciel, Paloma Navarrete, Rappel… y no había posibilidades de estudiar astrología ni libros para nutrirse. Yo tuve la suerte de trabajar por aquel entonces en una compañía aérea que me daba la oportunidad de acceder a esos libros en Argentina… Fue precisamente bajo el signo de Acuario cuando firmé mi primer contrato en televisión. Y desde entonces, ay, cuántas cosas han sucedido en mi vida… Cuántos amaneceres, cuántos miedos, cuántas noches sin dormir, cuánta incertidumbre… Pero siempre con la esperanza de que cada nuevo día traería consigo nuevas ilusiones.

En este largo camino, quizá lo más doloroso haya sido la sensación de desamparo en la que me dejó la vida cuando se llevó a mis padres… A cambio, como si quisiera compensarme, el destino puso en mi camino el amor con mayúscula. Después de besar a muchos sapos encontré a uno que se convirtió en príncipe, con él me casé y príncipe continúa siendo a día de hoy… Y también he tenido dos nietos que son como dos estrellas que, desde la lejanía, allá por Japón, iluminan mi vida y dibujan mis más tiernas sonrisas…

Ahora estoy en un momento en el que la enfermedad, que tanto me golpeó el año pasado, ha querido apartarme del camino, pero no ha podido porque he situado mi umbral de aceptación y dolor muy altos, y sigo viviendo como si nada pasara, con una mochila cargada a mis espaldas, eso sí, pero siempre con una sonrisa, agradeciendo cada nuevo día…

Todo este repaso de mi vida venía a cuento de que firmé mi primer contrato con televisión bajo el reinado de Acuario, y ahora, el día 20, el Sol ingresa en el signo de Acuario y comienza su período mágico. Acuario necesita sentir el fuego en sus venas, dejar aflorar su creatividad, sus ideas geniales que se adelantan en el tiempo y que le conduce inexorablemente a la cima. Le encanta romper moldes y no se adapta fácilmente a las normas establecidas. Es innovador, imprevisible y, en ocasiones, extravagante.

Veamos cómo afecta a cada uno de los signos del Zodiaco el ingreso del Sol en Acuario:

Aries: Vienen días de felicidad y optimismo. La energía que vas a recibir va a ser muy aventurera.

Tauro: Vas a ser consciente de todo tu potencial y, ahora más que nunca, vas a creer en tus infinitas posibilidades.

Géminis: Los buenos aspectos que vas a recibir este mes facilitarán tu vida y el logro de tus objetivos. Tu curiosidad innata te impulsa a la búsqueda de la aventura.

Cáncer: Vas a tener la mente brillante y la oportunidad de liderar un proyecto que te permita poner en práctica tu creatividad y tus buenas ideas.

Leo: Con el Sol enfrente de tu signo, el mundo está en tus manos y podrás liberarte de cargas y bloqueos emocionales.

Virgo: No te obsesiones con cosas absurdas ni miedos que pueden bloquearte. Si tomas distancia de lo que te preocupa, verás todo desde una perspectiva más positiva.

Libra: No tires la toalla porque la energía cósmica es muy poderosa y va a ayudarte a alcanzar tus sueños, aunque no sea tan rápido como quisieras.

Escorpio: La vida te premia y vas a poder disfrutar de los placeres del amor. Es el momento de tener una relación armoniosa y feliz.

Sagitario: Permanece muy atento a las oportunidades que pueden surgir. Tu intuición será muy útil para saber si algo te convienen o no.

Capricornio: Eres el afortunado del Cosmos y los buenos aspectos que recibirás serán una valiosa ayuda para que llegue eso que esperas desde hace tiempo.

Acuario: Muchas felicidades. Eres el rey del Cosmos y lo que te propongas de verdad lo podrás conseguir. El mundo se pone a tus pies.

Piscis: Tendrás una capacidad casi mágica de transformar lo negativo en positivo. Despréndete de cargas y limitaciones que te impiden ser feliz.

¡Feliz semana!









Esperanza Gracia