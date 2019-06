Y el cielo se oscurece

Terminamos el mes de junio con unas temperaturas extremas, inmersos en una ola de calor, y espero que a estas alturas los exámenes hayan terminado ya y mis twitteros estén relajados y disfrutando del verano porque ¡no sabéis cómo he vivido y sufrido yo esos exámenes…! Los pobrecillos no comían ni bebían ni reían ni soñaban, solo estudia que te estudia… Menos mal que tenemos los rituales del laurel para atraer la suerte y no quedarse en blanco…