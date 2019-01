Y la enfermedad detiene tu vida

Ay, Dios mío, intuía que este primer eclipse del año iba a nublar momentáneamente mi vida, y así fue. Estaba yo feliz, pensando en el roscón de Reyes (lo que más me gusta de las fiestas navideñas) y ¡zas!, al hospital. Yo he estado pocas veces hospitalizada, pero en esta ocasión han sido doce días. Doce largos días, con sus doce noches, sus doces mañanas, sus doces tardes… Cuando ingresé me desubiqué, es como si me hubiera metido en un agujero negro del que no podía salir. Me desorienté porque estaba sometida a cambios constantes (de salas, médicos, enfermeros…) y decidí dejar mi cuerpo a los profesionales que me debían curar, y ocuparme yo de mi mente, de controlar al máximo mis pensamientos, aceptando lo sucedido como un desafío para no perderme en ese laberinto de dudas, miedos e incertidumbres. Me di cuenta enseguida de que lo que me tocaba era aceptar la enfermedad como un ciclo que debía pasar para salir fortalecida de esta experiencia.