Las razones por las que Fede se convertirá en el primer expulsado de 'GH Dúo'

Mucho tienen que cambiar las cosas de aquí al jueves para que el italiano no se convierta en el primer expulsado de 'GH Dúo' . ¡Y eso que sólo llevamos dos días de reality! Ha sido todo un récord de animadversión hacia uno de los concursantes. Aunque, para ser justos, razones no faltan…

Quien no recuerde todo lo que sucedió tras su ruptura con Fede no puede llegar a entender los motivos por los que Ylenia no puede perdonar al italiano. Su relación y su ruptura fueron como un volcán en erupción del que nadie logró salir indemne. Pero los meses posteriores a su ruptura no se quedaron atrás.