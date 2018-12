Loli 'Gh15': "Hace un año me dio un infarto cerebral"

"Hola a todos, no soy de hablar nada por aquí pero quiero compartir con vosotros que tal día como hoy de hace un año me dio un infarto cerebral… lo llamado hoy en día ICTUS!!! El cual te entra sin avisar, te entra x sufrir… llorar, luchar… y x muchos motivos más los cuales ni los médicos te saben decir…

Tengo que dar GRACIAS A DIOS que no me ha dejado muchas secuelas y q estoy viva… pero también me tengo que acordar de los que quedaron en el camino y no salieron del Hospital… Sólo agradecer a mi hermana Mayca que me cuidó desde el minuto uno hasta que salí del hospital, y a toda mi familia q estuvo y siguen estando conmigo, a mis amigos… Y esa gente que conocí en el hospital yo les llamo familia sin sangre. GRACIAS… GRACIAS… Consejo, ser felices, disfrutar el momento y vivir!!!"