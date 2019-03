Sofía Suescun, víctima y verdugo

Pero Sofía no se conformó con eso. No le bastó con la bronca que Jorge le echó a Albalá. No le pareció suficiente que Alejandro se disculpara con ella, con el presentador, con el programa y con el público varias veces. No le pareció suficiente con que su ex decidiera separarse y hacer su concurso sin volver a interferir en su camino. Que le afectara realmente lo sucedido y que no levantara cabeza. Para Sofía nada es bastante.