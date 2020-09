Ángel, ganador 'GH11': “He tenido que alquilar mi casa y me he ido a vivir a mi furgoneta”









La pandemia se ha llevado por delante innumerables vidas. Un daño irreparable a nivel personal, pero, a nivel económico, las consecuencias del covid-19 son cada vez mayores.

Vidas que han cambiado por completo. Como la de Ángel Muñoz, ganador de `Gran Hermano 11´ que, tras quedarse sin trabajo y sin ningún tipo de ingresos, se ha visto obligado a tomar decisiones tremendamente duras e inesperadas.

Cambios tan radicales como pasar de ganar el maletín de 350.000 euros a tener que vivir en una furgoneta…

“Os escribo esta carta con la intención de ser totalmente sincero y que conozcáis mi situación actual. Como sabéis el Covid obligó a nuestros gimnasios a cerrar y con ellos algunos perdimos nuestro trabajo, el de toda la vida, en mi caso mucho más que mi sustento, mi alimento vital.

Han pasado muchos meses desde entonces y no solo sigo sin trabajar, sino también sin percibir ningún tipo de ayuda ni de subsidio, lo solicité en su momento pero ni recibí respuesta de la administración, ni he cobrado nada. Esto me ha llevado a tener que mirar por mi supervivencia y tomar decisiones, decisiones que apriori no son fáciles, pueden sonar duras y que hay que ser valiente para tomar, yo lo he hecho así”.

Una difícil situación que ha afrontado con valentía, adaptándose a su nueva realidad con la mayor positividad posible. Dentro de lo positivo que existe en el hecho de tener que abandonar tu propia casa para irte a vivir a una furgoneta…

He tomado la opción de alquilar mi casa para poder vivir y pagar facturas, entre tanto me he ido a vivir a mi furgoneta, y esto para quienes me conocéis que tampoco es un drama, así que esa es mi vida ahora, he decidido viajar en mi furgoneta y vivir con lo poco que sacó de mi casa, pero también con esta decisión que he tomado he decidido ser feliz, y vivir con lo poco que tenga pero vivir, cerca del mar y surfeando, hasta que el cuerpo aguante hasta que todo mejore hasta que todo cambie, no tengo intención de volver a Madrid a vivir nunca”.

Recordemos que hace 10 años, Ángel se proclamaba ganador de `Gran Hermano 11´ con más de 78% de los votos y recibía el maletín de 350.000 euros. Cantidad que utilizó para ayudar a sus padres a pagar la hipoteca, a la vez que donaba 50.000 euros a la organización sin ánimo de lucro Global Humanitaria, con motivo del terremoto que azotó Haití.

“Estoy centrado en mi nuevo proyecto que será dar clases y formación en línea, desde clases de yoga y pilates colectivas y privadas como talleres de las diferentes disciplinas en las que soy especialista y tengo algo que aportar, habrá que hacer aportaciones económicas diferentes según cada caso y modalidad y siempre estarán enfocadas de una manera honesta y ajustadas para tod@s. Ojalá pueda contar con al menos algun@s de vosotr@s para este nuevo proyecto ya que de momento es mi única vía para poder ganarme la vida y sobretodo no dejar de tener contacto con lo que más me apasiona, que es la enseñanza y como no, ayudar a la gente. Mil gracias por leerme y por apoyarme tantos años, ojalá sigáis en mi vida pero sino ya sabéis que siempre estaréis en mi corazón Namaste y Pura Vida”.

A pesar de todo, Ángel encara esta situación con la esperanza de llevar a cabo con éxito sus nuevos proyectos profesionales. Y teniendo en cuenta la respuesta que ha generado en su entorno su dolorosa confesión, estoy seguro de que Ángel obtendrá la ayuda y apoyo que tantas veces ha brindado a los demás.

“Creedme que me ha costado dar este paso, sudor, lágrimas y zozobra, pero sinceramente, estoy muy orgulloso de mí, sé que me va a ir bien si no es con esto con otra cosa y me siento muy Tranquilo, en Calma, y sobretodo FELIZ”.

Kiko Hernández