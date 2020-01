Nunca el público deseó unos cuernos con tanto ansia

De igual manera que los romanos observaban expectantes cómo los cristianos eran echados a los leones, nosotros desde casa, totalmente enganchados por una trama que no ha hecho más que comenzar, deseamos con auténtica ansia viva que el verdadero salseo comience y que la 'Isla de las Tentaciones' no tarde en convertirse en una extraña mezcla entre la Plaza de Toros de 'Las Ventas' y 'Sodoma y Gomorra'.

"Ni los malos somos tan malos, ni los buenos son tan buenos. Quien avisa no es traidor (…) ¿Cómo estáis? Me han dejado de llegar insultos y ya me molesta que no perdáis vuestro tiempo conmigo".