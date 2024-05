El tenso reencuentro entre Jacobo y Jaime Ostos tras diez años sin verse: ''Sin el apellido no eres nadie''

Los hermanos han protagonizado un intenso reencuentro, no han parado de lanzarse zascas entre ellos y ninguno de los dos ha dado su brazo a torcer en ningún momento, pese a que Jaime ha afirmado en varias ocasiones que sí que quiere a Jacobo.

''La vida te pondrá en tu sitio porque la familia es muy importante, será lo único que tengas'', le decía Jaime a Jacobo y este contestaba: ''Tú no eres familia mía, eres parentesco mío por el apellido, nada más''.

Pese a que los colaboradores han tratado de calmar el ambiente, Jacobo se mostraba muy contundente: ''Yo no puedo perdonar a una persona que me ha llamado bastardo y que ha llamado borracha a mi madre y nunca lo haré''. Acto seguido, Jaime contestaba: ''Lo que te gusta es el apellido porque lo necesitas, sin el apellido no eres nadie''.