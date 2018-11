Señora Dorotea: retrato de una obsesión

Un odio que lleva tanto tiempo instalado en su sistema que ha nublado sus otros sentidos y su razón por completo hasta tal punto que anoche la ex de Carlos Lozano acusaba de nuevo a Miriam en directo de haber roto su familia. ¿En serio? ¡Parece que los problemas de los cuadernillos Rubio no eran el fuerte de Mónica!

Anoche Mónica, tan en su mundo como siempre, amenazaba con la supuesta campaña internacional que van a llevar a cabo para salvarla: “Los que se tienen que poner que se pongan ya porque esto vamos a lucharlo, no para quedarme una semana más, vamos hasta el final, para lo que he venido. ¡Ahora sí que vamos a hacer la campaña! Singapur, Perú, mi primo el de Lima… ¡Vamos todos! Los de Miami, Pablo mañana te diré lo que tienes que hacer… Si vieras mi confe, ¡creo que podía ser hasta presidente!”.

¿Ahora se ve a sí misma llevando la Casa Blanca? En otro momento, con otro concursante, me habría echado a reír hasta no poder más ante tanta majadería en una sola frase. Pero ahora, y viniendo de Moniquita, he llegado a un punto en el que me produce hasta lástima.