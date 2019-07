Sofía Suescun se desnuda frente a Kiko en plena calle y tenemos el vídeo

Cierto es que Sofía no es de las personas más tímidas y recatadas que podamos echarnos a la cara, pero lo que ha sucedido con Kiko en Ibiza no lo habíamos visto con ninguna de sus ex parejas.

Pero, lo más curioso de todo es que, cuando me encontré con Sofía el otro día por los pasillos de Telecinco, no dejó pasar la ocasión de llamar aprovechado a su ex, Alejandro Albalá, alegando que ya no le quedan hijas de folclóricas con las que liarse. Comentario con el que hacía referencia a su matrimonio fallido con Chabelita y a los recientes rumores que le relacionaban con Gloria Camila.