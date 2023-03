Eliminar a Mosquera o a Gabriela, una elección entre lo justo y lo necesario

En la eliminación de esta noche hay un nombre que no suena en ninguna quiniela. Asraf se va a quedar, de igual forma que lo hizo su aliada Adara . Ambos han adoptado en este Supervivientes 2023 el rol de marginados, aunque en estos casos siempre queda la duda de si son ellos mismos quienes se apartan del grupo o están siendo realmente repudiados por los demás. Que hagan vida a unos metros de distancia del grupo hace que estos no cuenten con ellos para tomar decisiones como reducir la ración de arroz el día que pueden añadirle pescado o cangrejos.

Me dicen amablemente que no debo apelar a conceptos democráticos como el de la mayoría absoluta porque en este caso hay dos miembros de la comunidad que no fueron llamados a votar. Pero hay otro concepto que es el del quorum o número de personas necesarias para llegar a un acuerdo . Con las cinco personas que tomaron la decisión había quorum, sin ser preciso que estuvieran todos presentes. Creo que estos dos concursantes tienen estudiado lo que funciona en un reality y saben perfectamente que pertenecer a una minoría es casi siempre beneficioso. De la misma forma que Manuel y Katerina saben que la expectación ante una posible relación amorosa funciona, e incluso que prolongar la fase de tonteo inicial antes de entrar a mayores es casi una garantía de permanencia. Luego ya habrá que ver.

Gabriela no es clara, oculta su opinión sobre lo que acontece a su alrededor y, lo que es peor, parece ausente la mayor parte del tiempo. Se me antoja necesario que sea eliminada porque su aportación es prácticamente nula. Esto es un programa de entretenimiento en el que eso es lo que perseguimos fundamentalmente. Mosquera te puede poner nervioso y darte muchas ganas de verla fuera del concurso cuanto antes. Pero eso quiere decir que algo te está generando. Sin embargo, Gabriela es la nada sólida. Las historias sobre su padre y el clan Campos tienen un interés limitado, aparte de haber contado ya todo posible. Sería su momento, pero todavía está de fondo el dilema del espectador entre tomar la decisión más justa o la más necesaria.

Manuel debería valorar la oportunidad de escenificar una tregua con Asraf. Cada discusión entre los dos me da más pereza y veo al hijo de Raquel Bollo ganándose la antipatía a ojos de muchos espectadores. También queda cada vez más claro que las broncas entre ambos están provocadas por Manuel, aunque Asraf no le haga ascos y entre al trapo con poco disimulado entusiasmo. Confieso que no me creo a Asraf casi nunca. En la última discusión Manuel mantiene que su enemigo no atiende al fuego durante la noche (el turno que le corresponde) y este lo niega afirmando que se levanta una media de diez veces en la noche para echarle una mirada. No hace falta que otros miembros del grupo, como Diego o Ginés, corroboren lo que dice Manuel para creer que este anda más cerca de la verdad que Asraf. Aún así, cada nueva discusión es una nueva oportunidad para que Asraf sume simpatías, en la misma medida que Manuel suma antipatías.