Pensamiento positivo









telecinco.es

Estando a la espera de ver la discusión que ha podido enfriar la relación entre Adara y Asraf, además de comprobar si ha tenido la trascendencia temida o ya se han reconciliado, quiero abonar hoy el pensamiento positivo que me trasmitió la visita de Elena, madre de Adara, el pasado domingo. Solamente queda la visita que reciba Raquel Arias y de todas las habidas me han gustado especialmente la del novio de Jonan y esta de Elena, vieja conocida que demostró ser fuerte como un roble cuando participó de esta aventura.

Es de agradecer que Elena tratase a todos los rivales de su hija con cariño, igual que hizo Raquel Bollo. Ambas visitas dejaron el buen sabor de boca de quien pretende dar ánimo a sus hijos sin denostar al resto de concursantes. Es lo que tendría que haber hecho Isa Pantoja en lugar de convertirse en juez y parte, pidiendo explicaciones a Manuel. Mucho tendría que aprender Isa de Elena y Raquel. A todos saludó Elena con cariño, pero especialmente a Asraf y Artur. Del primero desconocía las últimas informaciones, que ni siquiera explican la reacción del concursante porque ya sabemos que llora siempre. “¡Cuántas veces he deseado darte este abrazo!”, le dijo Elena a Asraf. Sobre Artur, antes del encuentro dijo Elena que venía aleccionado, lo cual negó su representante.

No sé si Artur iba advertido sobre Adara, pero ya se ha comentado que ella lo estaba respecto a este concursante. Y quien la previno fue precisamente Elena. Ella misma lo contó en un Deluxe al día siguiente del estreno de este Supervivientes 2023https://www.telecinco.es/supervivientes/. Es más, según propia confesión ya entonces intuyó que a Artur le gustaría Adara, lo cual tampoco es nada raro. Apuestas como esta cotizan poco por ser bastante obvias, la verdad. De manera que Elena le había hablado a Adara de Artur, justo lo que ahora ella le achaca a él. Me imagino que en el rato largo que todos los familiares han tenido para hablar privadamente con el concursante, Elena debió volver a advertir a su hija respecto a Artur, posiblemente en términos menos amables.

Con todo, insisto en que la visita de Elena me ha despertado un sentimiento por el cual voy a intentar hoy ver el lado positivo de los concursantes que encaran la recta final de esta aventura. Lo habitual es que critique a todos, no dejando títere con cabeza. Me salgo de esa línea para intentar ver con buenos ojos a todos. Me va a costar más en unos casos que en otros, pero al menos voy a intentar hacer mi ejercicio de constricción, dejando a un lado las críticas para destacar solo lo positivo en los ocho concursantes que siguen en liza. Sospecho que voy a ser crucificado por esto, más que cuando disparo a diestra y siniestra, pero voy a ello.

Adara > Adara es siempre Adara en estado puro. Nunca sé si es real o un producto de sí misma, pero llegado a cierto punto tampoco me importa. Inclasificable muchas veces, sus reacciones son a menudo imprevisibles. En la curiosa contradicción entre la supuesta repetición de un mismo patrón en todos sus realities y esa imprevisibilidad de la que hablo se fundamenta su leyenda como concursante. Adara hace y dice lo que le rota, algo que no todos saben ni pueden hacer. Tiene una intuición especial, sabiendo bien dónde está, y por ambas cosas nos da siempre lo que queremos.

Alma > Fiel a los suyos, con quienes se desvive. En ocasiones me ha parecido que pensaba más en Jonan que en ella misma. Se alegra del éxito ajeno y no parece envidiarlo. Eso sí, no puede con las traiciones y reacciona de manera casi obsesiva ante situaciones que puedan parecerlo. Lo demostró con aquella nominación primera de Katerina, y ahora cambiando de actitud respecto a Bosco. Si no se siente correspondida duda poco en no mantener la fidelidad y puede cambiar de actitud de manera radical. Es alegre y conciliadora, pero también batalladora y obstinada. Me ha sorprendido su buen rendimiento en las pruebas, aunque se le haya resistido hasta el momento la prueba de líder.

Artur > Cualquiera que haya vivido esta experiencia durante días con solo un compañero puede atesorar una fortaleza especial. A lo Robinson Crusoe, Artur pasó 49 días viendo solo a su Viernes, o sea, a Jaime (no es día para recordar lo de su olor de pies, algo desmentido por su brother), y eso le ha tenido que hacer particularmente duro. Si no llega a ser por él creo que no hubieran llegado a completar casi dos meses en condiciones tan precarias como las vividas en alguna de las localizaciones que les tocó habitar. Se nota que Artur no ha tenido una vida fácil, razón por la cual piensa en él más que en sus compañeros. Esto, que en la vida normal sería discutible por poco generoso, en una aventura como esta es toda una virtud.

Asraf > Es un estajanovista del reality. Trabajador incansable. Sus denodados esfuerzos por ser visto como el mejor superviviente no pueden quedar sin recompensa. Nadie tiene tan interiorizado el papel de concursante como él. Es concursante 24/7, y no disimula lo más mínimo. Su metódico dominio del fuego le ha convertido en un elemento imprescindible, cosa que pocos concursantes logran. Da igual si sus dotes como superviviente han quedado engrandecidas al esforzarse en conseguirlo. Hasta eso es admirable. Es un modelo de concursante con el que no comulgo, pero tiene mi total reconocimiento.

Bosco > Independiente y singular. Va a lo suyo y sabe bien lo que debe decir para que no sepamos lo que quería decir en realidad. Ahora se lleva bien con Raquel, con la que coincide en que hasta cuando discute no lo parece. Es alérgico a la confrontación, lo cual a veces se interpreta como que rehúye el compromiso. Creo que es quien más dotes tiene para sobrevivir en una isla desierta, como un auténtico náufrago. De hecho, parece que estuviera solo casi siempre.

Jonan > Mi favorito hasta que empecé a ver en él una prepotencia antes oculta para mí. Tampoco juega a su favor ese perfil de concursante bon vivant, siempre tirado a la bartola, aunque alabo que haya sido capaz de mantenerlo sin provocar fuertes enemistades en el grupo. Su alegría y despreocupación casi continua le convierte en una de esas personas que uno desearía tener siempre cerca. Medita cada día, lo cual le proporciona un carácter zen mantenido contra viento y marea, que solo Mosquera logró hacerlo tambalear. Inesperadamente potente en las pruebas, no destaca por tener una fuerte competitividad, lo cual valoro y agradezco.

Manuel > Seguro de sí mismo, a pesar de que se equivoca muchas veces. Es un gran pescador y ha sido generoso casi siempre. Ha evitado muchas discusiones apartándose del grupo, aunque quizá no ha sido algo que se haya destacado mucho. Se ha reposicionado tan discretamente de un grupo a otro que apenas se ha notado. A pesar de que resulte sorpresivo, creo que la discreción ha sido su mayor virtud en el concurso, aunque debería haberse pensado un poco antes de entrar en determinadas discusiones.

Raquel > Hasta cuando discute mantiene un tono de simpatía que no debe poner fácil ser su oponente. Es trabajadora y discreta, como una hormiguita que sigue su camino inalterable. Ha visto marcharse prácticamente a todos sus aliados en el concurso, y no le ha costado recomponerse. Cuando ha faltado su principal apoyo siempre ha terminado atada a otro apoyo. Ahora se vale de Bosco para no sentirse completamente sola, lo cual da muestra de sus capacidades como superviviente.

Esta noche hay salvación. Artur, Manuel, Raquel y Alma se disputan quedar fuera de la lista de nominados, salvándose con antelación de la expulsión. Es la semana que menos claro lo tengo, aunque apostaría que va a ser una mujer.

El gato en vídeo

Las anunciadas imágenes de una megadiscusión entre Adara y Asraf que podría poner en peligro su vieja alianza concentran mi atención hoy en el Moleskine del gato. Además, nuevos momentazos.









El Gato Encerrado