No convencen las vagas explicaciones de Adara sobre las razones de su repentina enemistad con Asraf

“Tenía muchas ganas de que llegara hoy para poder explicarme”, decía anoche Adara en la palapa cuando era preguntada por su repentina e inesperada enemistad con Asraf. Era el momento de explicarse y Adara lo hacía así: “Estoy flipando porque estoy viendo una persona que no conozco en absoluto. Lleva provocándome, intentando dibujar una imagen que no es… Ya le avisé fuera de cámaras, le dije ‘Asraf, te estás equivocando conmigo. Por ahí no’. Y ha seguido. Pero es que no es solamente lo de los cangrejos. Otro día no me dejaba abrir un coco por la mañana. Otro día en una prueba se dedicó a decirme catorce veces que me pusiera unas botas… Y en el vídeo se ve claramente como él reconoce lo que está haciendo. Dice que le ha podido el papel de líder, pero no, él lo que intenta es provocarme para que yo salte y se vea… como… pues eso, para dañar mi imagen, para provocarme”.

A renglón seguido cuenta como Asraf se había ido a sentar a una roca tras la discusión de los cangrejos para hacerse el compungido a punto de llorar. Una estampa que hemos visto más de una vez en los últimos tres meses. Demasiado vagas me parecieron las explicaciones de Adara. Para llevar días deseando explicarse no fue capaz de hacer una enumeración convincente de situaciones que le hayan llevado a cambiar de manera tan radical su relación con Asraf. Al episodio de los cangrejos añade lo del coco, que fue posterior. Habla de provocaciones que no especifica, por lo que su actitud parece cada vez más injustificada. ¿De veras era todo esto? Si no es capaz de sacar nada más será porque no existe. ¿Dónde están los intentos de dañar su imagen?

Adara acusa a Asraf de haber entrado en un bucle hace semanas, pero no con ella sino con todo el mundo. Está claro que utiliza lo que se lleva tanto tiempo diciendo de Asraf por parte de casi todos sus compañeros. “Todo el mundo”, como dice Adara. ¿Por qué ha guardado silencio hasta ahora? ¿No ha sido en alguna medida cómplice de Asraf al defenderlo a sabiendas de que tenían razón quienes le criticaban? Tanto tiempo escuchando la acusación de que Asraf provoca para hacer saltar a sus compañeros e irse luego a llorar para ser visto como la víctima de la situación, y es ahora cuando Adara dice eso mismo. Ni siquiera ha tenido la generosidad de reconocer que tenían la razón y ella estaba equivocada.

Que Adara no sea capaz de describir más que un par de episodios sin importancia y súper recientes ambos, resulta extraño. Y que haga suyas ahora dos de las principales acusaciones que ha venido recibiendo Asraf desde hace tres meses (provoca para hacer saltar a sus compañeros y hacerse la víctima después), en los cayos Cochinos y mucho más cerca, se me antoja inexplicable. Adara ha sido siempre una concursante inteligente, capaz de leer a la perfección la situación. No me creo que su opinión de Asraf le venga de nuevas ahora. Más bien me inclino a pensar que no lo ha llegado a tragar nunca. Y no sería nada raro que Asraf tampoco trague a Adara, pero ha considerado conveniente para su concurso la asociación temporal de ambos.

Nadie en la palapa se puso del lado de Asraf. Mientras Artur, Alma y Bosco hacían gestos ostensibles, interpretables como que están con Adara, a pregunta de Carlos Sobera decía Jonan lo siguiente: “Estas semanas he visto a Asraf raro. Creo que en algún momento se le ha subido el papel de líder. Creo que todos somos lo suficientemente mayorcitos como para saber hacer sus cositas. No hace falta que nadie diga nada y he observado a Asraf aprovechando que estaban las cámaras para tirar demasiado la cuerda. Por lo que ha llegado el momento que Adara ha respondido: ‘Cariño, hasta aquí el show’”. Parece mentira que Jonan haya destacado tantas veces de Bosco que no se moja y anoche no sea capaz de contar lo que calla Adara. ¿O es que no está callando nada?

Quitémonos las caretas y dejemos de ser tan hipócritas como me pareció anoche Jonan. Adara y Asraf son dos grandes concursantes de reality que saben muy bien lo que hacen. Frente a la forma de afrontar el concurso de otros, ellos van a tope y pretenden destacar lo malo del contrario para ganar puntos ellos mismos. Asraf combina esto con la elaboración de un perfil propio de ser angelical que muchos espectadores compran. Por eso son dos joyas como concursantes, porque hacen todo aquello que creen necesitar para ganar el concurso.

Adara le ha ganado la batalla a Asraf por la mano porque ha sabido adelantarse e ir al ataque primero. Se equivoca Asraf optando por no defender lo suyo, actuando pasivamente en la confianza de que lo tiene todo hecho con esa imagen de bonachón labrada con esfuerzo por él mismo y que a tanta gente convence. De nada han valido los antecedentes de estos dos concursantes, las ocasiones anteriores que han afrontado el reality de manera semejante a cómo lo están haciendo ahora. Al menos Adara ha tenido la delicadeza con Asraf de no decir esta vez aquello de “este hombre me da miedo”, que soltó sobre Hugo Castejón en su edición de GH VIP. Sin exageraciones innecesarias, tanto uno como otro han repetido el concurso que saben hacer.

Jonan estaba ya fuera y convencido de que no volvería a encontrarse con sus compañeros, pero le sorprendió la llamada de Paula Gonu, Dulceida y Luc Loren. De resultas de esa comunicación decidió volver a la palapa y comunicar que quiere seguir durmiendo junto a Alma y Adara, quienes habían llorado su marcha de manera precipitada. Jonan habló con su madre después de nominar, con lo cual podemos decir que tuvo su noche de gran protagonismo. Supongo que ante el eventual abandono de Jonan o la baja de un Manuel todavía sin recuperar del todo (su ‘nuevo amigo’ le ha debido tomar cariño y no quiere irse del todo), Raquel no volverá a Madrid y, de momento, seguirá siendo concursante. Se convirtió anoche en la concursante secreta, que habrá de permanecer sin ser descubierta a 15 metros del grupo. Si el jueves próximo ha pasado su misión con éxito se someterá a un televoto con el próximo expulsado.

Observatorio de nominaciones

Manu había recibido el alta médica y se reincorporó al grupo el miércoles, pero abandonó la palapa durante el programa para volver a ponerse en manos del equipo médico. Antes de irse tenía que delegar su voto y decidió que fuera Jonan el encargado para confirmar que no hace un pack con su hermana. Porque, claro, Jonan está en una sintonía muy diferente a la de su gran amiga Alma. Tanto monta, monta tanto. Otro ejemplo más de la hipocresía galopante que ayer rezumaba en la palapa. Empecé creyendo que me estaba salpicando y terminé empapado de ella, como los bocadillos de Ginés lo están de aceite.

Alma ganó la prueba de líder, por lo que decidiría en un principio uno de los cuatro nominados de la noche. Las nominaciones se desarrollaron así:

Artur > Jonan

Adara > Bosco

Bosco > Adara

Asraf > Bosco

Manuel (Jonan, en su nombre) > Artur

Jonan > Bosco

Raquel le dejó la ventaja a Bosco, que consistía en poder restarse un punto en las nominaciones, si es que recibía alguno. Con tres nominaciones menos una él era el primer nominado. La líder Alma debía desempatar entre Jonan, Adara y Artur, salvando a uno de ellos, ya que los nominados del grupo tenían que ser tres, más el nominado directo de la líder. Alma primero desempató dejando nominado a Artur. Luego tomó la dura decisión de sacar a la palestra a Adara o Jonan y eligió a Adara para que Jonan pasara una semana tranquilo en ese aspecto. La nominación directa de la líder fue para Asraf, esta vez con nulo esfuerzo.

Por tanto, los nominados son: Adara, Artur, Asraf y Bosco. Artur y Jonan (como Manuel) se nominaron mutuamente. También lo hicieron Bosco y Adara. El grupo de Adara, Jonan y Alma funcionan ya como un clan. Anoche se asociaron para evitar el liderazgo de nadie que no fueran ellos tres. La asociación del clan también les valió para que solo hubiera uno de ellos entre los nominados (Adara, en concreto).

El gato en vídeo

Dos detalles de la palapa, probablemente imperceptibles para algunos son argumentos del Mokeskine del gato hoy. Y cerramos la semana con dos nuevos momentazos.









El Gato Encerrado