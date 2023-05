Adara Molinero se planta ante Asraf Beno: "Me he partido la cara por ti y lo único que quieres es quedarte solo"

"Es su forma continua de actuar. Tergiversa continuamente las conversaciones que tiene conmigo", añadía la concursante diciendo sentirse muy decepcionada. Por su parte, Asraf Beno también se quedaba 'en shock' con lo que estaba escuchando: "Me parece muy fuerte porque yo he tenido respeto en todo momento por ella como amiga. He intentado solucionarlo como tres veces o cuatro y ya llega un momento en el que me estás faltando el respeto diciendo que yo me voy a llorar a una esquina, que hago esto por el concurso o que me hago la víctima. Parece que no me conoces", reaccionó.