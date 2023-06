De fantasmas, trampas y un mono con platillos









La vida está hecha de contrastes y de eso hemos tenido mucho en los últimos días de Supervivientes 2023. Me adelanté un día al hablar ayer del yin y el yang, porque si el domingo llegó a playa Uva el yang, o sea, Alejandro Nieto; anoche apareció el yin, es decir, Oriana Marzoli. Aclaro que Oriana es yin por pasividad y Alejandro es yang por actividad. De otras interpretaciones no me hago responsable porque al taoísmo igual habría que darle una pasadita para despojarlo de ideas caducadas como el machismo y abrir un poco las ventanas para dejar que ventile. El caso es que mientras Alejandro les enseñaba lecciones básicas de supervivencia que hubieran agradecido la primera semana, Oriana no se atrevía a tocar un cangrejo casi ni con su zapatilla.

Algunos no se están dando cabezazos en la pared porque en la playa no hay paredes. Esperemos que no reparen en que tienen palmeras, rocas y otras superficies sólidas igualmente contundentes. Lo digo porque después de más de 100 días en los cayos Cochinos viene ahora el fantasma del pasado a enseñarles una nueva receta para el coco. Los ingredientes son los mismos. ¿Qué digo ingredientes? En singular sería más preciso. Con un coco como único ingrediente se pueden hacer maravillas. Jonan les enseñó a hacer coco con isotónico (no cuenta como ingrediente) y desde entonces están encantados con el sabor dulce de esa bebida caramelizada en la sartén junto al coco. No sé si en esta elaboración es más pesado abrir el coco, pelarlo y hacer daditos pequeños o esperar pacientemente a que caramelice.

A pocos días de la final, Alejandro les ha enseñado a hacer el coco de un modo que se ahorran todo el trabajo previo. El coco se pone a cocer en la olla. Al cabo de un rato está tan blando que se abre solo y el sabor tuvo la aprobación de los cinco prefinalistas. Estoy seguro de que seguirán haciendo lo del isotónico, pero si llegan a conocer esta manera de elaborarlo habrían alternado. La principal ventaja del método del fantasma del pasado es que requiere de muchísimo menos trabajo. Pero no es esto lo único que les ha enseñado Alejandro. Casi más les ha dejado de piedra ver la forma que se puede hacer fuego por fricción, utilizando la pelusilla del coco y un trozo de madera. Frota que te frota, poco después empieza a salir humo y soplando un poco brota la llama. Maravilloso.

No sé si le habrá hecho gracia a Asraf el método Nieto. Igual teme perder el título de rey del fuego. Lo extraño es que Asraf no lo conociera. Lo digo porque lograron hacer fuego en la edición pasada con este método, y fueron Alejandro y Anuar algunos de los que así lo hicieron. Recuerdo que Anuar es hermano de Asraf. ¿Ocultó a su hermano esto que ya les ha contado el ganador de la pasada edición? Falta ver si a los demás les sale igual de bien y de fácil que a Alejandro. De ser así, volverán a tener ganas de partirse la crisma con un árbol recordando la experiencia tan mala en cayo Paloma, sin fuego y a punto de salirse del concurso. Si a Jonan se le ha llamado justamente “tumbadito”, en aquellos días merecían todos ese calificativo. Cosa bien distinta habría sido de haber conocido y sabido ejecutar este método

Lo tercero que les ha enseñado Alejandro Nieto es a liar en anzuelo, aunque en esto cada maestrillo tiene su librillo. Curioso que Asraf repasara los compañeros que le han enseñado a liar el anzuelo empezando por Ana María y siguiendo después por Manuel. Que yo sepa, Manuel fue bastante anterior. En realidad, las enseñanzas de Alejandro valen para su lucimiento personal casi más que para conocimiento de los robinsones. Estos tienen ahora otra cosa en la cabeza, y andan pensando en qué harán cuando vuelvan.

La labor de Alejandro dista mucho de la realizada por Ana María y Alexia una semana antes. Este enseñando cosas y aquellas haciendo… ¿nada? Bueno, sí, aupando a Asraf para ver si toca anticipadamente el premio y acabábamos con esto de una vez. Pero donde se aprecia más diferencias es entre el yang y el ying. Oriana tuvo un bajón anímico antes de llegar a playa Uva. Lo contó desde el hotel: “Siento mucho agobio”. Todo lo que pasó después deja abierta la posibilidad de que dure entre 12 horas y 4 días, las dos marcas en su poder. Lo único que corresponde a una superviviente fue su buen salto del helicóptero. En absoluto que fuera incapaz de abrir un coco o coger con la mano un par de cangrejos. Sobre lo del fuego, ya dudé cuando fue Elena (madre de Adara) si no habría bajo la yesca una pequeña bombona de butano activada a distancia. O algo.

Anoche Carlos Sobera empezó el programa diciendo lo siguiente: “En estas últimas 24 horas hemos detectado irregularidades en el sistema de votaciones de carácter tecnológico y completamente ajenas a Mediaset. Por lo tanto, en un ejercicio máximo de responsabilidad, se anula la votación gratuita abierta desde el pasado jueves”. Y a continuación nos contó la solución adoptada: “Los nominados se mantienen pero hoy no habrá ceremonia de salvación. El jueves se abrirá una nueva votación y os daremos nuevos detalles para que podáis asistir a ella”. De manera que siguen nominados Bosco, Artur y Adara, pero no se podrá votar hasta mañana mismo. He sido defensor del voto gratuito desde hace mucho tiempo, pero tiene sus peligros, igual que lo tiene el de pago. Hay que mantenerse vigilante, para lo cual basta con leer las trampas que muchos dicen hacer. Lo comentan abiertamente en redes sociales, de manera pública y vanagloriándose de ello. Por suerte, las irregularidades en el sistema de votaciones, de carácter tecnológico y completamente ajenas a Mediaset, han sido detectadas y se ha puesto solución.

¡Qué poco sentido del humor! ¡Cuánta amargura! Ver un vídeo gracioso de Jonan y Adara bromeando respecto a sus compañeros y que en plató aparezcan colaboradores y defensores de concursantes torciendo el gesto y calificando de insulto lo que no lo es me produce un hastío sin remisión. Da igual que sea la defensora de Bosco, la de Artur o una Alexia Rivas que cada vez destila más aflicción, sinsabor y desazón. Es lo mismo que sean jóvenes o mayores, me parecen igualmente tristes. Les parece mal que dos concursantes bromeen. Esto sí que parece una broma. Ni llaman acomplejado a Asraf, ni cortito a Bosco, ni vago o chulo a Artur. Simplemente bromean, ¡por lo más sagrado!

Da sonrojo tener que aclarar algunas cosas, pero cuando Jonan y Adara hablan del mono con platillos en la mente de Bosco no lo están insultando. Se trata de un meme habitual en Internet que usa una imagen de la película ‘Los Simpson’ en la que Marge, mujer de Homer, habla con su marido y le dice que es plenamente consciente de lo difícil que le resulta concentrarse en algo. La cámara, en ese momento, hace un zoom sobre el cerebro de Homer, donde se ve un mono tocando a toda velocidad unos platillos. Hasta que el mono no cesa su actividad musical y señala a Marge, Homer no atiende a la conversación con su mujer. No voy a explicar nada más, lo siento.

Estuvo en plató Alma y me faltaron muchas cosas que comentar. Su entrevista bien habría podido durar una hora más porque interés tiene y se expresa con facilidad, pero a veces le falta concreción y se va un poco por las ramas. Celebro que no hiciera lo anunciado y entrara al trapo de contestar a su prima Isa Pantoja, otro ejemplo de amargura máxima, siempre con su letanía de lo mal que han tratado a su novio. ¡Pues que hubiera ido a ‘25 palabras’! Allí todo son risas y buen rollo. Supervivientes es otra cosa. Algún día tendré que hablar de los defensores en plató porque hay un ramillete infumable que no atienden a razones, subliman todo lo que hacen sus defendidos y basan sus argumentos en puros inventos. Isa Pantoja es la number one de ese grupo.

Hoy hablo en el Moleskine del gato del puente de las emociones y explico por qué no suelo mencionarlo en mis escritos. Además, seguimos con los Premios Tortuga. Por cierto, me preguntaba una amable lectora quién elige y con qué criterio esos premios. Como ya contesté en Twitter, lo decido yo mismo, lo que viene a ser a dedo, una inveterada costumbre española.









