Adara Molinero muestra su lado más vulnerable en 'El puente de las emociones' hablando de la relación con su padre: "Siempre se estropea y me destroza"

Adara se ha enfrentado a los escalones más complicados de la edición

La superviviente se mostraba de lo más nerviosa antes de comenzar: "Me da pánico"

Finalmente ha abierto su corazón mostrando qué es aquello que le atormenta en su vida

‘El puente de las emociones’ ha llegado una noche más a ‘Supervivientes’. La nueva gala de ‘Tierra de Nadie’ nos ha dejado las mayores confesiones de Adara, quien se ha enfrentado a los peldaños más complicados del programa compartiendo todo aquello que le inquieta en su vida.

Antes de comenzar, la concursante compartía sus nervios y su temor con Laura Madrueño: “Me da mucho miedo, llevo todo el concurso pensando que ojalá no llegara este momento. No quiero hacerle daño a nadie”.

Infancia

El primer escalón contenía la palabra 'infancia'. Adara no conseguía dar un paso al frente para comenzar y repetía una vez más su miedo: “Me da pánico. La infancia a mí me lleva atormentando toda la vida por una persona que estuvo que nunca hubiera tenido que estar. Ahora ya de adulta lo estoy trabajando y quiero curar mis heridas”, empezaba finalmente.

La presentadora le preguntaba entonces por algún recuerdo que le hiciera sonreír: “Tengo muchos. Tengo recuerdos con mi madre y con mi hermano, con mi abuela, con mi padre… Con mi madre, muchísimas veces. También momentos especiales con mi padre. Me acordaba hace poco un día que estábamos en un piso y le dije que si le podía peinar. Y le llene la cabeza de coletas. Tengo un montón”.

Soledad

Tras emocionarse por primera vez, Adara avanzaba al siguiente peldaño, el de la 'soledad', y compartía con todos algo que, a día de hoy, cree haber aprendido. “Es algo que hasta día de hoy me había atormentado también, me daba mucho miedo. Por eso muchas veces he estado con personas que no tendría que haber estado por el miedo a la soledad. Me arrepiento mucho. Aquí me he fortalecido mucho y creo que después de salir de aquí voy a ser capaz”.

Amor

Tras sus explicaciones, venía de manera oportuna la palabra 'amor': “La palabra ‘amor’ es algo que he ido buscando siempre. Amor es lo que he ido buscando siempre y no me he dado cuenta de que el amor me lo podía dar yo a mí misma. Lo buscaba y lo buscaba y me hacía muchísimo daño. Me lo tengo que dar yo, no me lo tiene que dar nadie”.

No obstante, Laura le preguntaba si en esos momentos había alguien en quien estuviera pensando: “Tengo el amor incondicional de mi familia y ese es con el que me gustaría quedarme. Bueno, una parte de mi familia”, respondía. La presentadora continuaba entonces por la posibilidad de que esa otra parte volviera: “No. Es una mochila muy grande que llevo en mi día a día. Me hace muchísimo daño. Pensaba que se había recuperado la relación y cada vez pasa algo y se destroza todo. No lo entiendo. Siempre me pregunto el porqué y no lo encuentro”.

Rencor

Al alcanzar el escalón del 'rencor', Adara hacía referencia no precisamente al que ella sentía, si no al que otra persona podía sentir con ella: “Yo creo que la palabra ‘rencor’ puede ser que tenga mucho peso en mi vida, no por mi parte, si no por la otra parte, pero sin motivo alguno. No encuentro los motivos porque yo como madre… Es muy fuerte hablar de él. Yo como madre no hay nada en el mundo que pueda haber o que pueda hacer mi hijo para que yo le deje de hablar. Creo que es el rencor el que está ahí porque si no no lo entiendo. Me hago miles de preguntas. Lo he intentado un montón de veces y siempre acaba igual, entonces he desistido”, confesaba muy dolida.

Escalón en blanco

Por último, y antes de recibir un reconfortante abrazo por parte de la presentadora, Adara se enfrentaba al último escalón, un escalón en blanco que ella misma podía utilizar a su elección, incluso para mandar un mensaje si así lo necesitaba: “Han sido tantas veces que cada vez que pasa me destroza totalmente. Cada vez que me deja de hablar o que no me llama, me mata. Entonces voy a hacer lo que me salga, pero esta vez no espero nada ya, solamente quiero curar mis heridas y poder ser libre en ese sentido sin dolor", comenzaba.