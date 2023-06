El tenso enfrentamiento en plató entre Isa Pantoja y Alma Bollo: "Eres muy soberbia, tienes que demostrar más humildad"

"Me alegro de que hayas llegado tan lejos en el concurso. Desde fuera vuestras broncas las hemos vivido tu madre y yo, a cada uno le ha dolido su parte. Lo único que te tengo que decir es que ha habido ciertas actitudes tuyas que no me han gustado hacia Asraf ", respondía Isa Pantoja.

"Diecisiete personas no pueden estar equivocadas, no hay peor ciego que le que no quiere ver. Las imágenes que vemos es porque el me dice que yo he vendido a mi familia en un Deluxe. No tiene sentido que él me diga eso cuando yo no lo he acusado a él de vender nada", se defendía Alma.