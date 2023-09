En la casa dan por seguro que Laura Bozzo se ha ganado la inmunidad









telecinco.es

Está claro que Alex Caniggia y Laura Bozzo están en el objetivo de la mayoría de sus compañeros de cara a las primeras nominaciones, que tendrán lugar esta noche. De buena mañana, Marta Castro ya tenía un gesto de desprecio innecesario con la presentadora, asegurando que ella y Karina no podrán hacer determinadas cosas. Quería dar a entender que los demás tendrán que asumir parte su trabajo, o bien que tendrán una situación de privilegio. O ambas dos cosas a la vez. Se lo decía a Laura con descaro, aunque esta no acostumbra a callar. “Yo puedo hacer todo lo que hagas tú”, respondía. Y cuando Marta aclaraba que se refería a pruebas con un componente físico añadía, con evidente mosqueo: “Hago deporte cada día. No me conoces de nada”.

Creo que el trío mortífero, formado por Oriana Marzolli, Pilar Llori y la propia Marta, están preparando el terreno para esta noche meterle el grueso de sus puntos a Laura. Karina y Alex Cannigia son los otros elegidos. Para nominar a la cantante pueden calcar el modelo de las razones de Laura, pero contra Alex tendrán que echar mano de su discutible educación, tasada en función de ciertos ruidos corporales. Desde la noche del martes también podrán poner como excusa que no se levantó a consolar a Oriana durante su infantil disgusto por la visita de su novio. “No digo que me abrazase, pero al menos hacer el amago de levantarse”, decía Oriana.

Marta apuntó a Alex hablando con Sol Macaluso y Luca Dazi. Estos dos concursantes se acercan peligrosamente al trío mortífero. Confío en que la periodista sea lista y aparte pronto de su mente la idea de esa alianza. Pero Luca parece más a gusto con sus nuevas amigas que con los compañeros que dejó en la cueva, con quienes ha pasado los primeros cinco días de encierro. Han sido días muy intensos en los que Dazi parecía integrado en el grupo, aunque ahora se aparta de ellos cuando visitan la casa VIP y prefiere bailarle el agua a Oriana, como el resto de sus acólitos. Marta quiere nominar a Alex por estratega y porque “puede romper la dinámica del grupo”.

Sin embargo, en la cueva la imagen de Caniggia ha mejorado notablemente desde que empezó a vivir con ellos el pasado martes. Con algunos peros, la mayoría de sus nuevos compañeros le ven ahora con mejores ojos, aunque también les ha servido para desviar de Pedro García Aguado a él las sospechas sobre el infiltrado. Otros señalados, sobre todo en la casa de nuestro tiempo, son Carmen Alcayde y Zeus. Digamos que estos dos y la dupla formada por Karina y Aguado eran los sospechosos iniciales. Caniggia y Sol son nuevas incorporaciones a la nómina de posibles infiltrados. De Macaluso les hace sospechar que fuera la primera y única confirmada antes de la noche del estreno, y que estuviera en Ucrania como periodista de guerra. Esto último no lo entiendo, lo siento.

Pedro García Aguado deja bastante claro que es el infiltrado

Lo cierto es que quien fuera Hermano Mayor no ha disimulado nada la víspera de su salida de la casa. Ayer decía: “Si me expulsan o me tengo que marchar” y a renglón seguido era llamado al ‘confe’. Obvio que le advirtieron sobre las pistas que estaba dando. A lo largo del día la cosa fue a más y durante la fiesta de cumpleaños de Luitingo se emocionaba. Por la tarde expresaba su contrariedad porque el “colibrí” tuviera que abandonar la casa. Sus palabras tenían un tono de despedida que no solo apreciamos quienes sabemos la verdad de esta trama.

Por la tarde se abrió la veda para apostar por la identidad del infiltrado. Al parecer, quienes no acierten en su apuesta sufrirán consecuencias negativas, aunque se desconoce de qué se puede tratar. Solo uno puede quedar inmune, por lo que si varios acusan a Aguado quien quede exento de ser nominado será quien primero dijera su nombre. Antes de poder hacer sus apuestas cada uno se colgó una medalla con un número. Supuestamente son las medallas de campeón mundial que atesora Javier Fernández. Esta noche recibirán la sorpresa de saber que han llevado colgado de sus cuellos el preciado metal ganado por un campeón en las heladas pistas de patinaje.

Al parecer, Laura Bozzo fue la primera en ir al ‘confe’ para hacer su apuesta sobre el infiltrado y varios concursantes están seguros de que dijo el nombre del mediador. Eso quiere decir que Laura sería inmune, lo cual trastoca los planes de nominación de la mayoría. Así se lo expresaba esta madrugada Pilar a Luitingo, a quien le costó un poco entenderlo. “Piénsate otra alternativa porque uno de tus nominados será inmune”, le decía en un principio. Luego estuvo a punto de hacerle un croquis. Aunque antes de eso le dio nombres y apellidos para que el cantante tuviera claro de lo que estaba hablando.

Después de advertir sobre el voto a las concursantes de mayor edad e intentar condicionar el voto de algunos compañeros, ahora Marta Castro pone sobre aviso respecto a la posible inmunidad de Laura. Una inmunidad que a esta hora da por segura más de media casa, lo cual les contraría porque no la podrán sacar a la palestra. Pilar, por su parte, no es muy partidaria de nominar a Karina porque sabe que la audiencia no la va a sacar de la casa todavía. Veremos cómo responde esa misma audiencia cuando la propia cantante pida ser nominada y expulsada porque a primeros de noviembre estrena una función de teatro en Madrid junto a su exmarido, el mismo que la defiende en plató.

¿Albert Infante bebe los vientos por Michael Terlizzi?

Viendo que hay un grupo bastante numeroso que coincide teniendo en su objetivo a concursantes valiosos como Laura Bozzo o Alex Caniggia, parece imprescindible que del otro lado hubiera el acuerdo suficiente para hacer de contrapeso. A los dos mencionados debería sumarse uno o dos compañeros para poder hacer algo de fuerza. Tengo cierta confianza en que los habitantes de la cueva protejan a Alex. Con Alex a salvo y Laura inmune podrían tener asegurada la estancia al menos dos semanas más. Pero de esto hablaré un poco más extensamente en el Moleskine de hoy (video al pie de este escrito).

Si ayer hablaba de los comentarios que se suscitaron en la casa por la buena relación entre Jessica Bueno y Luitingo, hoy debo decir algo sobre la arrobada mirada de Albert Infante a Michael Terlizzi. La relación de aquel con el italiano es completamente diferente a la que ha establecido con el resto de sus compañeros de la cueva. Con Michael pierde la naturalidad que muestra con los demás. Y habla mucho menos con este, entiendo que no por falta de ganas. Estoy sugiriendo que Albert mira a este compañero con otros ojos, más bien amorosos.

Esta noche no solo se unificarán los dos grupos y nominarán por primera vez, también se producirá la salida de Pedro García Aguado y Javier Fernández completará el casting. Cambiamos un medallista olímpico por otro. Y también sabrán si han superado la primera prueba semanal de la edición. A decir verdad, están todos convencidos de que no la han superado. Tanto es así que las últimas veces cuando debían quedarse congelados ante la visita de los prehistóricos ni siquiera lo hacían. Ayer tuvo el ‘súper’ que pedirles que se congelasen al menos un rato. Deberían saber que se valora la intención por encima de nada. Dar la prueba por perdida y dejar de hacer lo que deben es, cuando menos, muy poco profesional.

Moleskine del gato

Que entre los concursantes algunos como Oriana Marzoli o Alex Caniggia, con un fandom entregado y dispuesto a llevarlos en volandas hasta la final es un factor que desvirtúa la evolución del concurso e impide su normal desarrollo. Sobre esto reflexiono en el Moleskine de hoy (haz play sin darle al stop).









El Gato Encerrado