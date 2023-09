Javier Fernández y sus medallas "tendrán un papel fundamental en el concurso" a partir del jueves: "Es un reto para mí"

En primer lugar, Marta le ha preguntado qué es lo que le ha llevado a participar en el programa: "Un reto. Es un reto, no soy persona de hacer mucho reality pero esta vez algo me ha nacido por dentro y me he animado. Creo que va a ser una gran experiencia, un reto para mí mismo y creo que vamos a pasar un tiempo dentro de la casa que va a ser inolvidable", ha comenzado.