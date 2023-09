Jessica Bueno acabó la discusión marchándose a la habitación a llorar. Pero en el salón Luitingo tampoco pudo contener las lágrimas explicando que era un hombre sensible "aunque no lo parezca". "A mí me duele también que me chille y me levante la voz una persona a la que quiero y me parece buena", explicaba a Álex. Luitingo finalmente entró a la habitación a darle un abrazo a Jessica Bueno mientras le susurraba al oído: "No te enfades. Te quiero de verdad", le dijo.