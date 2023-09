Jessica Bueno y Oriana Marzoli, enzarzadas de nuevo









A sugerencia del ‘súper’ hicieron un simulacro de formatos televisivos el sábado por la noche. Oriana Marzoli se encargó del programa de preguntas picantes, aunque terminó siendo un buen vehículo para intentar enfrentar a dos compañeras de concurso y, de paso, dejar en mal lugar a un compañero. Ellas son Jessica Bueno y Pilar Llori, mientras él no es otro que Luitingo. Lo del cantante más que un trío podría ser un cuarteto. Así parece si tenemos en cuenta que la presentadora ocasional preguntó a Susana Bianca cuál era el chico que más le llama la atención y la modelo respondió que Luitingo. Parece el más solicitado de la casa.

Las preguntas de Oriana Marzoli no le gustaron a Jessica Bueno, quien consideró que estaba poniendo en un compromiso a un chico que tiene novia fuera. Se refería a cuando fue preguntado por las cualidades de su novia que no tiene ninguna chica en la casa y no fue capaz de responder. O ese momento en que se vio en la tesitura de elegir entre Pilar y la propia Jessica, a lo que se negó en redondo y tuvo que comer una mezcolanza de especias bastante desagradable, al parecer.

Se vio a Luitingo claramente incómodo con la situación y Jessica se lo hizo saber a Oriana, lo cual no creo que llegue a perdonar porque ella se considera perfecta y nadie debería llevarle la contraria nunca. Jessica se lo expresó con educación exquisita, casi como rogando que bajase el pistón. Pero ya era la segunda vez que osaba molestar a la diva que presume de los muchos realities hechos, sin aclarar en cuántos de ellos estuvo más de una semana. Por cierto, sé perfectamente que una semana son 7 días, aunque el otro día dijera en el Moleskine que 67 días son poco más de un mes, en lugar de dos. Quiero pensar que fue cosa del sueño.

Jessica Bueno defendió tímidamente a Alex durante la gala del pasado jueves diciendo que le parece buena persona, lo cual enervó a Oriana Marzoli, que fue a pedirle explicaciones poco después. Ese fue su primer atrevimiento, más leve que expresar su discrepancia sobre el tipo de preguntas a Luitingo. Laura Bozo, Carmen Alcayde y otros concursantes defendieron a Oriana porque estaba remando a favor del espectáculo. No les faltaba razón, solo que podría haber remado todo el tiempo y con todos, porque a su amiga Pilar no se le ocurrió ponerla en compromiso alguno.

El bucle de Oriana Marzoli contra Jessica Bueno

Las preguntas de Oriana Marzoli pueden terminar poniendo en peligro al trío mortífero que formaba junto a Marta Castro y Pilar Llori. A esta última le dolió que Luitingo no la eligiera a ella frente a Jessica, y observé ayer su evidente distanciamiento de la que fuera gran amiga. No creo que le importe mucho a Oriana porque ganan las adhesiones hacia su persona respecto a las deserciones. Por ejemplo, Albert Infante y Carmen Alcayde se han convertido en sus palmeros, aunque en esa casa todo parece tan condicional como pasajero y los amigos de hoy pueden convertirse en enemigos mañana mismo. Oriana se deja querer, aunque el otro día no consideraba normal que Albert se arrime tanto a Michael Terlizzi.

También entró Oriana en brote cuando vio el viernes a Albert abrazarse con Alex Caniggia. Estaban haciendo las paces del pasaje “piojo”. Anoche la “Infanta” (así le llaman sus compañeros con frecuencia) restaba importancia a lo que contaba Jessica sobre Laura Bozo (que comentaré más adelante), sin embargo, montó un dos de mayo por la broma del argentino. El caso es que Oriana consideró una traición que hicieran las paces después de que ella defendiera a Albert, lo cual hizo para aprovechar y meterse con Alex, su primer enemigo declarado en la casa (la segunda es Jessica).

Ser enemigo de Oriana es un infierno. El sábado entró en bucle contra Jessica y no paró de machacarla, igual que volvió a hacer anoche. Le pareció mal que reprochase a Luitingo su falta de apoyo. Ni un solo comentario de agradecimiento se escuchó del cantante a Jessica por haber sacado la cara por él. Si le sacas de su cutre juego de ronear con unas y otras está perdidísimo, además de un juego de alto peligro. No creo que le salga así en caso de mantener esa línea en un futuro. Luitingo tampoco abrió la boca anoche tras la polémica habida después de la gala, en la que se vieron implicados principalmente Luca Dazi, Laura Bozo, Oriana Marzoli y Jessica Bueno.

Pudimos confirmar lo peligroso que es enemistarse con Oriana la madrugada del sábado. Durante horas mantuvo el bucle contra una compañera que solo opinó sobre el tipo de preguntas que estaba haciendo a Luitingo. La reacción más enérgica tuvo lugar cuando Jessica negó haber dicho que se estaba creyendo presentadora. Oriana estaba en el dormitorio y salió pitando para poner en un brete a su compañera blandiendo el dedo acusador y con ese método tan suyo propio de algunos depredadores, incapaces de soltar la presa una vez que está bien sujeta por sus potentes mandíbulas.

Oriana Marzoli no perdona y arremete de nuevo contra Jessica Bueno

De acuerdo con que Oriana miraba por el espectáculo al hacer preguntas comprometidas más que picantes. Lo incoherente no es solo que las hiciera a unos y a otros no, sino que le parezca un escándalo absurdo cuando ella ha dicho que no se meterá en el jacuzzi con un chico para no disgustar a su novio. Sin embargo, le parece bien poner a Luitingo en el disparadero sabiendo que también tiene novia, aunque cada vez la conoce de menos tiempo. Empezó con tres meses, lo redujo luego a poco más de un mes y ahora dice que su relación es solo de unos pocos días. Al final va a ser que se conocieron la víspera de entrar a la casa.

No creo que Jessica hiciera la observación crítica a Oriana para ser señalada por todos y convertirse en víctima, la gran mártir de esta edición. Algo así sugirió Laura, que dentro de su evidente desequilibrio se las sabe todas. “Las víctimas siempre ganan”, dijo la presentadora y no seré yo quien le quite la razón en eso. Tampoco creo que ayer Jessica saltase criticando la incoherencia de la peruana (quien dice adorar a Oriana, pero luego se queja de que el programa la trate como si fuera a ser la ganadora) por otra cosa que porque le hierve la sangre frente a las mentiras e hipocresías. Creo que la ex de Kiko Rivera odia las injusticias, aunque no creo que vaya de justiciera

Anoche les llevaron a hacer la prueba ‘Pagas o palmas’ (para conseguir varios lotes de comida debían elegir si restar del premio su valor o comían cosas como sesos o corazón de vaca) y fue Oriana la primera en entrar. Laura criticó los favoritismos hacia esta compañera y después respondía que criticaba a la organización del programa y no a Oriana. Lo cierto es que de sus comentarios (revelados por Jessica) se puede decir cualquier cosa menos que son amables con la concursante. En esto de anoche y lo del sábado estoy con Jessica, a pesar de que se equivocó negando haber dicho ciertas cosas. Sí dijo “Se cree presentadora, ella”, y también le reconoció a Sol Macaluso que se había puesto guapa por la noche por si le preguntaban algo (se supone que de lo ocurrido la noche anterior), además de porque lo necesitaba para sentirse segura y bien consigo misma.

Sol es una correveidile que le baila el agua a Oriana, aunque ayer se posicionó contra ella. Bastó que esta preguntase por qué se habría arreglado tanto Jessica para que Sol fuese a preguntárselo y volviese a contarle la respuesta a su “jefa”. Por eso anoche Oriana le pedía explicaciones sobre su vestimenta a Jessica, lo cual es de locos. La polémica de Jessica con Laura y Oriana salvó a Luca Dazi, en quien se había concentrado la atención tras acusarle Bozzo de haber soplado a Oriana que Alex gastó 200 euros del premio para saber si es el menos votado ante la primera expulsión. Pero de esto hablaré en Moleskine de hoy.

Los porcentajes ciegos estaban así anoche: 43 %, 35 %, 17 % y 5 %.

