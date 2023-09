Enfrentamiento entre Jessica Bueno y Oriana Marzoli

A Jessica no le gustan las preguntas que Oriana le hace a Luitingo

Oriana, a Jessica: "Me quieres vender como la mala de la telenovela"

Lo que empezó siendo un juego, ha terminado en pelea. Los participantes de ‘GH VIP’ han jugado a ‘El show de Oriana’: debían contestar a preguntas íntimas que iba planteando Marzoli y, si se negaban, debían tomar una cucharada de un potingue asqueroso. Pero el tipo de preguntas no ha gustado a Jessica Bueno, tal y como hemos podido ver a través del minutado.

Oriana le ha preguntado a Jessica Bueno con quien de sus dos exparejas tuvo más pasión, si con Kiko Rivera o con Jota Peleteiro (responde que con el segundo), pero no son las preguntas hacia ella lo que le ha sentado mal a la andaluza, no. Ella salta para reprochar las preguntas hacia Luitingo.

A Luitingo le preguntan que si siente algo por alguien de la casa, que si cree que su pareja, Carmen, se va a molestar por la actitud que tiene con algunas de sus compañeras y, directamente que, si pudiera elegir, quién le gusta más, Jessica o Pilar. Jessica protesta, no le parece una pregunta oportuna y Oriana se queja.

“¿Qué os pasa? Alucino con los ‘ay tía, qué preguntas’. Esto no es la casa de la pradera. ¿Tú nunca has hecho un ‘polideluxe’? Se nota”. Aquí parece que no se queda la cosa. Tras el juego, Oriana pregunta si alguien tiene algo que objetar y es cuando Jessica decide no callarse y decir lo que piensa al respecto: “Me parece mala idea hacer esas preguntas”.

El enfrentamiento entre Oriana Marzoli y Jessica Bueno

Oriana le responde que “si no tiene nada que decir, que no se siente a jugar”. Bueno matiza: “No me parece buena idea hacerle ese tipo de preguntas a una persona que tiene novia fuera” (lo dice por Luitingo). Oriana le recuerda que la casa está llena de cámaras y lo que a ella le parece mal es “venir a este concurso a hacerse la políticamente correcta all day, all night”.

El rifirrafe continúa con varias pullitas (sobre todo por parte de Oriana), pero el enfrentamiento se corta rápido. De hecho, algunos compañeros animan a Oriana a cortar la discusión. Más tarde, se queja: “Estos juegos hacen gracia y es televisión. ¿Qué clase de maldad es? La maldad está en quien lo ve. Has estropeado un mood que no era. Lo has querido vender como que soy la bruja de la telenovela”.

24 horas de 'GH VIP'