La historia se repite: nominaciones anuladas

La situación no tiene nada de inédita, a pesar de lo que nos han vendido. Hace ocho años, en la edición que recuperaba la versión VIP, con famosos, ya se anularon las nominaciones. Entonces también fue por una trampa, aunque en aquel caso se dio en las propias nominaciones. E igualmente se repitieron en el debate del domingo siguiente. La trampa entonces la cometió Belén Esteban. Esta se encontró en la sala de confesiones al ir a nominar dos teléfonos y allí se enteró de que eligiendo el rojo podía dar votos a tres compañeros y con el verde solamente a dos. Al salir se lo contó a alguno de sus compañeros cuando había sido advertida de que no debía hacerlo.

Como la trampa de Belén afectaba a las propias nominaciones en la repetición de estas no pudo nominar. El jueves pasado la trampa fue anterior, aunque afecta a lo que vino después. La subasta no fue limpia porque Laura Bozzo y Pilar Llori modificaron lo escrito en sus tablillas tras ver de reojo lo que había puesto la otra. Las dos cambiaron la cifra prácticamente a la vez. He revisionado el momento varias veces, grabado directamente de la emisión 24 horas en mitele, y no me cabe duda de que la enmienda a lo escrito fue al mismo tiempo prácticamente.

Las imágenes son definitivas y muestran algo que no ofrece ningún género de duda: ambas concursantes cambiaron la cifra después de ver lo que había escrito su rival. Las dos querían ganar la puja y no lo hicieron demasiado bien dado que terminaron poniendo la misma cifra: 20.000 euros. Hicieron trampa y la subasta está bien anulada. Finalmente, nadie ha comprado un puesto en la final, pero la broma les ha salido por esos mismos 20.000 euros debido a la sanción del programa por las trampas. Viendo la botella medio llena, digamos que han recuperado 30.000 euros de lo gastado por Laura, quien pujó esa cantidad y ganó provisionalmente la subasta.

La historia se repite y hacer trampas tiene de nuevo la consecuencia de una repetición de las nominaciones. Repetición que esta vez es menos traumática porque la audiencia vota gratis, por lo que no es necesario armar un dispositivo que devuelva al votante lo gastado, como pasó en GH VIP 3. Hay otros paralelismos con lo sucedido entonces. Por ejemplo: al repetirse las nominaciones quedó nominado Víctor Sandoval, que no había salido la primera vez. El destino, por así decirlo, quiso que Víctor fuera el expulsado. Si esto también se repitiera estaríamos ante los últimos días de Laura Bozzo en la casa al ser la única nominada anoche que no lo había sido el jueves (comprar su pase directo a la final la hacía inmune). Personalmente, espero que la historia se repita de manera menos exacta y Laura se salve de esta última expulsión con votos en negativo.

Para Laura es importante superar las últimas votaciones para expulsar

La próxima semana la audiencia votará en positivo a los finalistas para ganar el programa. Al ser un voto bien distinto creo que si Laura supera la que es su novena nominación podrá estar más tranquila. En negativo funciona mucho el voto de la audiencia castigadora, lo cual siempre me ha gustado. Es parte de la esencia de nuestro Gran Hermano que la audiencia se erija en una especie de Dios castigador capaz de decidir a quien quiere expulsar. La votación en positivo es otra cosa más amable, donde sale el menos apreciado. Es cierto que esto comporta el riesgo de que un concursante como Michael Terlizzi se vaya a colar irremediablemente en la recta final, pero no necesariamente en la final.

Nadie vota para expulsar al italiano porque se nos olvida que está nominado. ¿Qué digo nominado? Se nos olvida que continúa en la casa. No despierta ni odio ni demasiadas simpatías. Ni bueno ni malo. Ni fu ni fa. Tampoco estoy del todo de acuerdo con esto, porque yo veo a Michael más bien malo, pero es tan intrascendente que tampoco quiero que acapare en mi escrito ni medio párrafo. También es verdad que si se termina colando entre los cuatro o cinco últimos estaré obligado a hacer su perfil, eso que desde hace años llamo daguerrotipo.

En positivo también nos olvidaremos de votar por Michael, por lo que espero y deseo que salga con prontitud. Igual que espero ver a la gran protagonista de esta edición en la final. Laura Bozzo y Albert Infante no solo han demostrado ser el alma de este GH VIP, también se me antoja que son los más leales, pero es algo que me va a costar argumentar. Las nominaciones de anoche son, no obstante, un ejemplo. Lo veremos después, pero ya adelanto que ninguno de los dos nominó a uno de los miembros originales del team naranja. Para ello necesitaron darle votos a Pilar, lo cual no le gustó, en particular por parte de Albert. Pero mantuvieron la lealtad a un grupo que el pasado jueves todavía hacían planes para nominar conjuntamente, a pesar de que Naomi y Pilar habían expresado públicamente que dejaban de ser naranjas.

La lealtad de Laura evitando nominar a Carmen Alcayde no fue correspondida por esta, que le dio un puntito. Ella es así, y en este caso no voy a abundar porque lo haré con más tranquilidad en mi Moleskine de hoy. Nominando en negativo no era fácil salvar a Laura de quedar en la palestra, mucho menos después de gastarse 50.000 euros del premio final. El remate fue su doble versión sobre lo sucedido. Primeramente, reveló al súper su trampa donde debía hacerlo. No en vano se llama sala de confesiones. Luego se lo contó a Carmen, haciéndola partícipe de su maniobra. En ambas ocasiones contó que le había añadido un cero a la cifra original, que sería de 2.000 euros. Pero anoche sorprendió con otra versión que anula la anterior. Ahora dice Laura que había puesto originalmente 25.000 y sustituyó el cinco por un cero emborronado.

Las razones de Laura Bozzo y Pilar Llori para hacer trampas

La razón por la que bajó la cifra es que había visto lo escrito por Pilar y no quería dejarle ganar la subasta, pero si su puja era de 25.000 ya era mayor y ganaba ella. Que le pareciera demasiado dinero y luego subiese la puja, provocada por Pilar, hasta el doble de esa supuesta cantidad original también es algo que hace caer por su propio peso esta segunda versión. Viendo la tablilla de Laura bajo el primer cero podría haber un dos igual que un cinco, por lo que es imposible saber la verdad de manera definitiva. Sugiero al programa que en una próxima ocasión coloque una cámara detrás de cada concursante para poder comprobar la razón por la que hay en la tablilla enmiendas o tachaduras cuando la enseñan.

En cualquier caso, hay una cosa que comprendo y otra que no. Empiezo por el final diciendo que la trampa fue cometida igualmente por Laura y por Pilar. Es, además, una trampa doble, porque no se podía mirar lo escrito por otro compañero, ni modificar lo escrito. Ambas hicieron las dos cosas, y de forma prácticamente simultánea. Por tanto, no entiendo porque se cargan las tintas en acusar a Laura de tramposa cuando Pilar cometió exactamente las mismas trampas. La única diferencia entre las dos es que la diva termina pujando más y, por tanto, gana la subasta.

Y sí entiendo a la perfección las trampas de ambas concursantes. Lo entiendo y las disculpo. A Pilar le lleva al error de cometer trampa su juventud y el deseo de venganza que motiva su concurso en esta segunda fase. Ser proclamada finalista antes que Luitingo, y con muchas posibilidades de que este sea el próximo en salir era algo demasiado goloso para que lo dejara pasar. A Laura, por su parte, le mueve el miedo desde hace semanas, y el pasado jueves supo que se había equivocado. Lo ha contado este fin de semana con una claridad que le agradezco. Al ser expulsada Jessica vio que se había equivocado apoyándola en la convicción de que se salvaba.

La estrategia de Laura se había derrumbado como un inestable castillo de naipes. Pero ella no se deja tumbar fácilmente y consideró la subasta una ocasión de reaccionar rápidamente para lograr que su error no le pasase factura de manera inmediata. También creo que Laura, por su edad y el protagonismo que ha tenido durante toda la edición, considera que tiene patente de corso para hacer lo que le de la real gana. Esa sensación de ser intocable la emparenta con Belén Esteban, responsable de la primera anulación de unas votaciones (esa sí inédita, además de histórica). Aunque por encima de todo hay una reflexión que no puedo dejar de hacer y ya apunté el viernes: quienes pusieron en su tablilla un cero pensaban en quedar bien y sacar un rédito al momento. Porque de haber sido sinceros, dejándose llevar por su deseo, no tengo duda de que todos hubieran participado en la puja. Con cantidades mayores o menores, pero habrían participado. La doble versión de Laura fue algo ridículo, pero acaso la vamos a condenar por cometer un error. Después de lo vivido no sería justo. Además, primero confesó y luego ha pedido perdón. Como diría Albert Infante, "que no ha matado a Manolete".

Observatorio de nominaciones

Las nominaciones repetidas anoche, en este caso en negativo, se desarrollaron como sigue:

Pilar > Michael (1), Laura (2) y Luitingo (3)

Laura > Michael (1), Pilar (2) y Luitingo (3)

Luitingo > Naomi (1), Laura (2) y Pilar (3)

Naomi > Laura (1), Luitingo (2) y Michael (3)

Carmen > Laura (1), Luitingo (2) y Michael (3)

Albert > Pilar (1), Michael (2) y Luitingo (3)

Michael > Laura (1), Naomi (2) y Pilar (3)

Nominados: Luitingo, Michael Terlizzi, Pilar Llori y Laura Bozzo.

Pilar Llori y Laura Bozzo se daban mutuamente dos puntos mientras coincidían en sus nominados de uno y tres puntos. También se reservaron la máxima nominación de 3 puntos Pilar y Luitingo mutuamente. Mientras que en positivo nadie le dio un solo punto a Pilar, en negativo tuvo 9 votos anoche. Más de la mitad de los puntos de Laura le llegaron de antiguos integrantes del equipo naranja (4 de 7). Los marcadores tanto de Albert Infante como Carmen Alcayde quedaron anoche a cero.

Moleskine del gato

