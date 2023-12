Así ha sido la repetición de las nominaciones: ¡Naomi Asensi, Carmen Alcayde y Albert Infante se convierten en los 'finalistas' de la edición!

Naomi Asensi, Carmen Alcayde y Albert Infante se convierten en 'finalistas' de la edición

Laura Bozzo pide perdón antes de nominar por las trampas que hizo en la puja por un puesto en la final

Pilar Llori, Luitingo y Michael Terlizzi son los nominados de esta semana

Las últimas nominaciones de los concursantes quedaron anuladas. Laura Bozzo le reconocía al Súper en el Confesionario que había hecho trampas durante la puja con Pilar por un puesto en la final, algo que invalidaba las posteriores nominaciones: "Vi como Pilar escribió 20.000 en la pizarra".

Precisamente Laura Bozzo ha pedido perdón antes de nominar tanto al programa como a Ion Aramendi por las trampas que hizo. Una trampas que han tenido consecuencias y que Ion se las ha dicho a los concursantes durante el debate de 'Gran Hermano VIP' de este domingo.

Así han sido las nominaciones:

Pilar Lori: un punto para Michael porque no le veo muy justo a la hora de dar su opinión. No me he sentido entendida por su vida. Dos puntos para Laura por todo lo que hemos estado teniendo estas semanas. Es muy veleta, vende a sus amigos y se hace mucho la víctima. Tres puntos a Luitingo por motivos obvios. Como concursante, se ha pasado la prueba semanal por el forro".

Laura Bozzo: un punto para Michael porque no me queda otro más y no voy a nominar -a pesar de que mis amigas Naomi y Carmen me traicionaron- a ellas. Dos puntos para Pilar porque su regreso a la casa me afectó mucho y me hizo enfrentarme a Luitingo. Pilar dividió y arruinó el team naranja. Tres puntos para Luitingo porque causó un drama muy grande en su casa con sus acciones. Le hizo daño a Pilar y Jessica, que no merecía salir del programa, para mí era una ganadora.

Luitingo: un punto para Naomi por afinidad. Dos puntos para Laura por el rollo de la mentira. Con tres puntos a Pilar porque sinceramente intento tener siempre respeto y cordialidad pero sigue teniendo comentarios feos.

Naomi: un punto para Laura porque nos ha quitado 20.000 euros con su trampa y por lo que ha pasado estos días. Dos puntos a Luitingo, aunque le daría tres pero por estrategia no lo hago y tres puntos a Michael. No tengo nada en contra de él pero es el que menos me aporta en la casa.

Carmen Alcayde: un punto para Laura. Ya no es por la trampa, es por lo que dijo. Ayer me llamó "persona de mierda" en un juego que hicimos. No puedo dar a Naomi, Albert y Pilar este punto. No me han dicho nunca cosas tan feas como Laura. Mi corazón me dijo eso. Dos puntos a Luitingo por descarte. Tres puntos a Michael.

Albert Infante: nomino con un punto a Pilar por descarte, no porque no la quiero. Dos puntos a Michael por descarte y por no nominar a nadie del team naranja. Tres puntos a Luitingo por mi hermana Pilar, aunque a mí no me haya hecho nada. Es lo el que menos tengo 'feeling'.

Michael Terlizzi: un punto a Laura por descarte. Dos puntos para Naomi por afinidad y tres puntos a Pilar porque hablo muy poco con ella.

