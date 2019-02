El Gato Encerrado

María Jesús quiere cortar con Antonio, pero no sabe cuándo









María Jesús se ha sincerado con Raquel sobre su relación con Antonio. Su intención es cortar porque él quiere más y no es algo que entre en sus planes. Ayer le preguntó si tendrían algo fuera y María Jesús debió echarse a temblar. Antonio va demasiado deprisa y María Jesús tiene demasiadas dudas. Ya se lo advirtió Carolina: “No calientes aquello que no te vas a comer”. Cuando Raquel hizo referencia a los posibles problemas que pueda tener fuera María Jesús aclaró que no le condiciona para tener o no algo en la casa. El problema es otro y tiene un nombre propio: Antonio.

Demasiadas pegas puso María Jesús a Antonio como pareja. Piensa que la está utilizando. Además, como amigo y cómplice para echar unas risas vale, pero nada más. Una persona que todo el rato está de cachondeo no la llena. “Solo me dice que estoy muy buena, y a mí también me apetece poder hablar de cosas serias”, decía María Jesús durante su almuerzo privado con Raquel en el jardín. Demasiado superficial, demasiado bromista, demasiado bocachancla. “Todo el día con Alejandro hablando como si fueran argentinos ya cansa”, decía Raquel y también en esto coincidían las dos. No sé si en esa conversación tuvo más importancia lo que verbalizaron o lo que no.

Es interpretable a lo que se referían las dos nuevas amigas que ayer pasaron casi todo el día juntas, con larguísimas y reveladoras conversaciones. Me refiero a otra de las cosas en la que se ponían de acuerdo y no dice nada bueno de Antonio. Con gran firmeza afirmaba María Jesús que tras estos días cerca de ese compañero entiende mejor a Candela. Sí, ya sé que es muy fuerte. Por eso lo voy a repetir de otra manera: María Jesús ha conocido más a fondo a Antonio y ahora entiende mejor a Candela. No aclaró por qué, aunque tampoco hace falta que diga mucho más.

Escuchando la conversación del almuerzo a la que me estoy refiriendo hubiera asegurado que María Jesús cortaría ayer mismo con Antonio. Parecía muy segura de ello. Él quiere más, pero no está dispuesta a dárselo. Y siendo así lo mejor es cortar los besos y el tonteo. También habló de su anterior experiencia de relación en un reality como una mala experiencia para su familia. Innecesario aludir a ese impedimento para acostarse con Antonio después de haber dicho lo que dijo. Entiendo que María Jesús podría tener un apretón con Antonio y nada más, pero le frena esto de su familia y el hecho de abrir expectativas que no está dispuesta a cumplir.

Hasta aquí todo está meridianamente claro. Ahora bien, la pregunta es ¿por qué no ha cortado ya? Vimos que iniciaba una conversación con Antonio y parecía dispuesta a dejar las cosas muy claritas. La siguiente, y desconcertante, escena de esta película fue con Antonio diciendo a sus amigos que estaba todo bien. Mejor que bien, incluso. Parecía feliz después de la conversación con María Jesús. Cierra el episodio de ayer la pareja con más besos y arrumacos que nunca. “Me gusta verte pasándolo bien con estos”, decía María Jesús en referencia a unos ratos que Antonio había estado jugando con una pelota de papel de plata junto a Alejandro y Kiko.

Todo parecía ir bien en esta pareja, a pesar de lo cual no puedo verlos ya de igual manera. Como espectador sé de los planes de ella. También lo que piensa de él, lo poco que la llena y, lo que es peor, que cuanto más lo conoce mejor entiende a Candela. Siendo sincero he de decir que no apuesto nada por la pareja. Creo que va a estallar en cualquier momento. La cosa no puede terminar bien y es cuestión de días, tal vez horas. Aplaudo que María Jesús esté haciendo lo que le rota de forma libre y decidida. También pienso que la va a perjudicar su acercamiento a Antonio.

María Jesús está en un callejón sin salida en el que haga lo haga, siga adelante o ponga la marcha atrás, se puede interpretar que da la razón a unos u otros. Si sigue con Antonio después de lo dicho ayer puede interpretarse que tiene razón Fortu cuando dice que es un montaje para asegurarse su continuidad en el concurso. Si lo deja dirá Julio que ya había advertido él de las hipotecas sentimentales de María Jesús fuera de la casa. Y Fortu también puede rascar aquí y decir que lo dejan ahora que no está nominada.

Sabemos que a Fortu le viene mal todo. Está en fase de negación, enfrentado a todos y peleado hasta con él mismo. Y sobre Julio sabemos que casi todas sus tesis y previsiones ya se han venido abajo. Tanto beso de la pareja no parece que cuadre con la teoría de que ella tiene un compromiso con el padre de su primera hija y por eso su acercamiento con Antonio no iría a más, ni siquiera pasaría de un simple pico. ¡Meeec! Error. Por otro lado, el jueves pasado decía Julio que si María Jesús se salvaba de la expulsión se apartaría de Antonio. ¡Meeec! Error. ¿Cuál será la próxima metedura de pata de Julio?

Raquel está siendo un enorme apoyo para María Jesús, aunque el mejor consejo se lo ha dado Irene al decirle esto: “Vive tu vida, no la vida que quieren que vivas otras personas”. Sabia Irene. Ahora hace falta que la exmiss ponga en orden su cabeza y aclare lo que le molesta más: si cuando Antonio dice que para él es “un gran apoyo, pero yo no quiero más nada” o cuando se interesa por la posibilidad de que tengan algo fuera. “No quiero perder esto contigo”, le dijo a primera hora de la mañana, poco antes de decidir cortar. Parece que esto es un “ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio”.

Fortu utiliza viejos clichés a la hora de analizar la relación entre María Jesús y Antonio. Los demás hacen lo mismo respecto a la forma de comportarse en el concurso que tiene el propio Fortu. Mucho me temo que están todos utilizando razonamientos anquilosados que no siguen siendo necesariamente válidos, aunque tengan razón en muchas cosas. Los concursantes de Gran Hermano tienden a hacer algunas cosas porque siempre se han hecho así y han funcionado. No se plantean que hay otros caminos. Esto me recuerda a la historia del anca del caballo romano. Parece un salto extraño en el tiempo, pero está justificado. El ancho de las vías del ferrocarril en Estados Unidos es de 4 pies y 8,5 pulgadas. Una medida muy extraña que tiene la siguiente explicación, enrevesada y sencilla a un tiempo.

Voy a resumir por qué ese singular ancho de vía ferroviario. Viene de los ingleses, pioneros del ferrocarril americano, que a su vez habían hecho los antiguos tranvías usando las mismas plantillas y herramientas que para construir viejos carruajes, que tenían esa distancia entre sus ruedas. La pregunta sigue siendo: ¿por qué esa distancia? Porque era la distancia de los surcos en los viejos caminos del Imperio Romano para el paso de sus legiones. Y llegamos al final: ¿a qué se deben los surcos del camino? A las ruedas de sus carruajes, cuya distancia equivale al tamaño de las ancas de dos caballos.

Si seguimos esta historia llegamos a que el diseño de cohetes impulsores de naves espaciales fue determinado hace dos mil años por el tamaño de las ancas de los caballos romanos, puesto que viajan en tren y necesitan adaptarse a sus medidas. Tal vez nadie se ha planteado cambiar algunas cosas que se siguen haciendo de cierta forma porque siempre se hicieron así. Valga esta curiosísima historia para ilustrar que la otra noche Antonio mencionase la teoría del 50 %, ya caduca. Hace tiempo que no es una teoría aplicable porque las comunidades de seguidores se ponen de acuerdo para ir a por un nominado u otro. Mucho menos desde que la expulsión se convierte en un duelo durante los dos últimos días de votaciones.

Al aplicar viejas medidas e interpretaciones del juego andan despistados con Fortu. Este concursante ha decidido ponerse el mundo por montera y enfrentarse a casi todos sus compañeros. Además de Yoli, solo Ylenia sería una excepción al ser prácticamente la única compañera con quien se comunica. Son variadas las teorías sobre por qué Fortu está haciendo lo que hace. Kiko tiene claro que “está haciendo como que todo le sienta mal para que todos vayamos a por él y no a por su mujer". Otra cosa es por qué puede querer echarse a todo el mundo encima. Tal vez porque si la audiencia ha de expulsar a uno de los dos prefiere que se decante por Yoli, que no da juego.

Irene tiene una explicación más simple y piensa que lo está haciendo muy mal porque “desde el día que le dijeron mueble está haciendo todo lo contrario para que no se lo llamen”. Así mismo, advierte de algo muy sensato, como es común en ella: "Nosotros le estamos haciendo protagonista". Esta es una gran verdad, de esas que perduran en el tiempo como el ancho de vía del ferrocarril americano. Antonio cree que Fortu se comporta así porque “está picado al darse cuenta de que no ha usado bien el poder”. Y María Jesús se abstiene de conjeturas, pero tiene claro que ella no soporta “la gente con soberbia y falta de humildad”.

Como se puede observar, Fortu despierta todo tipo de opiniones entre sus compañeros. La que más y la que menos apoyada en viejos planteamientos, mejor o peor aplicados. Hace mil años que no hablo de la navaja de Ockam, vieja compañera de fatigas. Se enuncia así esta teoría, llamada también principio de parsimonia: “En igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable”. Aplicando el filo de esta navaja al caso Fortu diría que es malhumorado y no acepta de buen grado algo consustancial con el formato de este concurso cuyo nombre es nominaciones. Quien le nomina es su enemigo, aunque él puede nominar sin que se deba ofender nadie. Por eso cuando les da a Kiko e Irene sus 3 puntos argumenta que es amigo suyo, lo tiene en alta estima y sabe que no se ofenderá. Pero él sí se ofende cuando le dan puntos.

Fortu se comporta así porque teme no llegar al final, lo cual minaría su autoestima. Está de malhumor porque es su estado natural. ¿Piensa Fortu en el juego? No lo suficiente, porque el malhumorado nunca cae bien. Mucho peor si además decide convertirse en vigía de la moral y le resulta molesto que dos personas se quieran en el dormitorio. Que se quieran, nada más. Si llega a estar en la edición de Indhira y Arturo (GH 11) se hubiera terminado cortando las venas con un cepillo de dientes. Le puede salvar que se esté enfrentando al trío “calavera”, entre quienes está el supuestamente poderoso Kiko. También que ahora mismo sea una garantía de salseo. Si no fuera así estaría fuera con total seguridad. A pesar de esto que decía Goethe: “Se predica contra muchos vicios, pero no sé de nadie que haya predicado contra el mal humor”.

Moleskine del gato

Esta noche es previsible que se salve un nominado. Esta vez voy sobre seguro porque al ser tres no hay más opciones.

La semana de San Valentín está en marcha. Me da la impresión de que nos esperan jornadas con sobredosis de glucosa. Estáis avisados.

