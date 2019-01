Sofía y Kiko se declaran la guerra abiertamente

El Gato Encerrado

Sofía le declaró a Kiko la guerra anoche abiertamente al posicionarse en su contra. Con su respuesta, Kiko aceptaba las hostilidades y profundizaba en ellas. “Me da un poco de ‘patrás’” terminaba diciendo Sofía, a lo que Kiko respondió: “Pues sigue, sigue atrás, que es donde te vas a quedar”. Se equivocó Sofía atribuyendo a Kiko lo dicho por Irene. Que sean pareja no quiere decir que pueda poner en boca de uno lo que salió de la del otro. Kiko se lo hacía ver, muy tranquilo: “No sé qué concurso estás viendo porque no dije eso”. Es como si Estados Unidos le hubiera declarado la guerra a China en lugar de a Japón por el ataque de Pearl Harbor. El error de Sofía es mayúsculo.

Una pena que con tan elaborado discurso equivocase los protagonistas. Decía Sofía así: “El argumento que utilizó para nominarme no me pareció normal. Creo que no tuvo un par de lo que hay que tener para decir por qué me querías ver fuera. Porque no tenía ningún tipo de sentido que me nominaras diciendo que no te había ido a explicar las cosas cuando yo fui. Trató de dejarme fatal y él quedar bien y eso me parece jugar sucio”. Cuando Sofía dice que Kiko no tuvo “un par” para decir la verdad sobre por qué la quiere ver fuera se refiere a que la nominó porque la ve el rival más fuerte. Puede que en eso tenga razón, pero insisto en que fue Irene quien explicó la nominación a Sofía.

En su segundo error no se equivoca Sofía de personaje sino de argumento. Que no le guste la forma de concursar de Kiko es respetable, pero sorprende que incluso llegue a decir que le da asco porque es un estratega calculador. A estas alturas decir tal insensatez significa no haber aprendido nada sobre en qué consiste esto. Ser estratega en un juego como este es lo correcto. En realidad, todos lo son, aunque no todos sean buenos. La estrategia de Sofía es repetir el mismo juego de su último reality, lo cual resulta bastante descorazonador por demasiado visto.

Volvió a repetir Sofía que Kiko viene con todo estudiado. “Se sabe hasta las líneas de recarga que tienen mis fans”, afirmó. Hombre, decir que tiene 17 líneas es como si yo afirmo que he repetido 80 veces lo importante de venir con la lección aprendida a este concurso. No quiere decir que sean exactamente esas las veces, tan solo es una forma de hablar. Resulta curioso que Sofía acuse a otro compañero de venir con todo estudiado cuando ella repite lo mismo que ya le vimos hacer en Supervivientes. Entonces basó su concurso en mantener una tensión sexual no resuelta con Alejandro, lo cual acompañó de un conflicto permanente, especialmente en las galas.

Sofía busca el enfrentamiento con Kiko porque es una yonqui del conflicto. Está convencida de que esto va a funcionar otra vez, igual que en ese otro concurso. No entendería su juego de idas y venidas con Alejandro si no fuera porque es claramente una manera de intentar mantener el interés por ver si terminan juntos otra vez. Por eso le dice que no puede estar con él, pero luego canta delante de él “yo no puedo estar sin ti” y le pide que recoja sus bragas del tendedero. Alejandro, que juega a lo mismo que su compañera de dúo, pregunta si la canción es una indirecta y, lo que es peor, huele las bragas de Sofía. Digo yo que se puede intentar engañar a la audiencia sin perder de tal manera la dignidad.

“¿Creéis que pasará algo entre vosotros dentro de la casa?”, preguntaban a la pareja desde las redes sociales. Sofía dejaba claro su juego con la respuesta a esta pregunta. “Pues no lo sé”, decía ella, mientras Alejandro se tapaba la boca para no dejar tan a la vista su sonrisa y confirmaba lo dicho por Sofía: “No lo sé, día a día y poco a poco porque en Gran Hermano pasan cosas que no pasan en la calle”. Dice Sofía que no quieren forzarse ahí dentro y dejar que las cosas pasen. Sin esfuerzo ninguno, pretende que pasen los días mientras tiene legiones de seguidores pendientes de un beso o un achuchón. Apuesto a que eso termina sucediendo, posiblemente una vez que estén nominados.

El juego de Sofía y Alejandro es tan torpe, tan evidente, que parecen estar tratándonos de idiotas. Sobre todo, cuando luego acusa a Kiko de llevar todo aprendido y ser un estratega. Estrategia tienen todos, incluso quien no la tiene porque no tener estrategia es ya una estrategia. La de Kiko puede basarse en intentar eliminar primero a los rivales más fuertes, lo cual no es malo. A diferencia de la que sigue Sofía es respetuosa con el espectador porque no intenta engañarlo. No se puede decir lo mismo de ella, basando su concurso en la tensión no resuelta con Alejandro y la búsqueda permanente del conflicto.

Repetir lo mismo que en Supervivientes es un error porque ese concurso es de trazos gruesos mientras que Gran Hermano se escribe con letra pequeña y apretada. El relato se sigue más de cerca y de forma más minuciosa en este concurso, lo cual hace las cosas muy distintas. No basta con un par de respuestas oportunas, más o menos acertadas, en el directo. Aquí las cosas cuestan mucho más y la realidad transparenta con enorme facilidad. Partiendo de que traen las cosas aprendidas igualmente y tienen ambos sus estrategias, está claro que Sofía está concursando peor que Kiko, al menos hasta el momento.

Algo parecido está pasando con Raquel, a la que acusan de estar dando una imagen de niña buena mientras consigue que Ylenia salte con un esfuerzo mínimo. Teniendo en cuenta lo mal que queda esta cuando salta, si realmente es esta la estrategia de Raquel parece bastante acertada. Qué manía tienen los que no dan una a derechas con censurar las buenas estrategias. Ylenia se altera y parece sufrir crisis fortísimas. No es agradable verla temblar en el ‘confe’ después de enfadarse con Raquel sin motivo suficiente. Sus exageradas reacciones hacen que sufra por ella. Pienso que algo se nos está escapando con Ylenia.

El enfrentamiento entre Sofía y Kiko tendrá esta noche un nuevo episodio al elegir la audiencia que se encuentren en la sala dual. Hubiera preferido ver a Ylenia y Raquel porque creo que aquellos deberían mantener su guerra fría algo más de tiempo, sin intento alguno de acercamiento. De todos modos, ahora tienen un día entero para pensar qué se dirán y preparar sus próximos movimientos, lo cual otorga un especial interés al encuentro de esta noche. A diferencia de Sofía, parecía muy tranquilo anoche Kiko. Y es que a ella no la dejaron tranquila sus “hamigas” (cuando el amor no es tal se trata de “hamor”, algo parecido a lo que pasa con la falsa “hamistad”).

Carolina e Ylenia hicieron ver a Sofía que se había equivocado al ser demasiado dura con Kiko de forma injustificada. Equivocada está claro que sí, ahora bien, no veo la dureza, igual que no la vi hace una semana en Julio. Debe ser porque la mayoría anoche prefirió lamentarse por posicionarse contra un compañero sin motivos. Por suerte, no fue el caso de Sofía.

Decir que Carolina es amiga de Sofía viene a ser tan erróneo como decirlo de María Jesús, de Julio, de Juan Miguel o de cualquiera. Ella está al sol que más calienta, y ahora toca hacer la pelota a Kiko de forma bastante indecente. Por eso su censura a Sofía. Ylenia sigue manteniendo la misma apariencia de complicidad con Sofía, pero a sus espaldas reconoce que sí la ha malmetido con Raquel. Tanto es así que incluso se ha planteado pedirle silencio al respecto. No quiere que le siga hablando mal de Raquel porque luego tiene que seguir haciendo dúo con ella. Ylenia anoche evitaba dar la razón a Sofía en su enfrentamiento con Kiko, dando la espalda a su supuesta amiga.

El otro punto de interés en los posicionamientos fue protagonizado por Fortu. Siguiendo la tónica general decidía suavizar ese acto simbólico que no tiene consecuencia alguna en el juego. Por esto no termino de entender que le den tanta importancia. Fortu se posicionó en contra de Antonio, lo cual tiene lógica toda vez que él y Yoli lo nominaron el jueves, antes de que esta lo intercambiase con Juan Miguel. Normal que si Antonio está en la palestra por Yoli y Fortu estos se posicionasen en su contra. Por eso veo innecesaria la mentira clamorosa de Fortu explicando los motivos de su posicionamiento.

Fortu dice preferir la expulsión de Antonio aunque aclara que si pudiera rectificar no volvería a sacarlo a la palestra. Yoli coincide con su pareja en esto, dando a entender que elegirían a otro compañero. La opción de dejar las nominaciones como estaban fue descartada por la propia Yoli varias veces desde el jueves, afirmando que ella quería ejercer ese derecho y lo habría hecho en cualquier caso. Aunque también dijo Fortu una cosa diferente a lo de anoche apenas unas horas antes, la misma tarde del domingo.

Fortu mintió cuando dijo que si pudiera rectificaría la decisión de su pareja. Por la tarde, Yoli sí dijo tal cosa. Es más, señaló a Raquel como su alternativa. Si se repitieran las cosas Yoli cambiaría a Juan Miguel por Raquel, en lugar de Antonio. Cuando le dijo esto a Fortu este dejó bien claro que él no modificaría nada de lo hecho. “Yo seguiría nominando a Antonio porque a mí el que me la hace la paga”, dijo Fortu ayer por la tarde. Muy distinto a lo dicho por la noche.

Suerte que Yoli y Fortu no decidieran nominar a Raquel porque esta concursante sigue demostrando tener más paciencia que el santo Job, soportando las idas de olla de Ylenia y Sofía. Raquel no me gustó en su edición, pero ahora la admiro por su capacidad de mantener las formas y llevar tan bien el machaque al que la están sometiendo. Tan centrada la veo que lo más brillante del Debate de anoche fue dicho por ella. Afirmó Raquel que Ylenia y Fede pretendían una falsa carpeta. Algo de sensatez en esa casa. ¡Albricias!

Yurena y Juan Miguel también están tratando a la audiencia como si fuéramos tontos. Imposible creer el tonteo entre estos dos. Al igual que Sofía y Alejandro, estos tampoco descartan que pueda haber algo y vinieron a confirmar anoche que hay atracción entre ellos. No saben bien si sexual, pero atracción. También se apunta Yurena a criticar a los que juegan, aunque solo piensa que lo hacen si la nominan a ella. Y bastante que he logrado sacar un párrafo de esta pareja. Ella solo se maquilla y él tiene montada la peluquería en el cuarto de baño. Deberían montar un instituto de belleza y dejar los realities. Urge.

Moleskine del gato

He hablado de los posicionamientos, pero queda hacer el repaso total. Detrás de Kiko se posicionaron solamente Alejandro y Sofía. Detrás de Yurena se pusieron Raquel y Candela. Ylenia y Carolina detrás de Irene. Y fue Antonio quien, en esta ocasión, tuvo la cola del after detrás, con Fortu, Yoli, Juan Miguel, Julio y María Jesús.

Superaron la prueba a pesar del error de Fortu, incapaz de seguir la sencilla mecánica del juego ‘Corazón compartido’, similar a aquel mítico ‘Su media naranja’ de Jesús Puente en los comienzos de Telecinco. Tendrán el presupuesto total para hacer la compra esta semana.

Sorpresa en los porcentajes ciegos, con dos prácticamente igualados. Estaban así anoche: 44,6 %, 44,1 %, 10,1 % y 1,2 %. Pensé que arrasaría Antonio en las votaciones. Tal vez al comprobar que Candela no es muy diferente a él la audiencia votante se ha terminado decantando por Yurena. Notaremos menos la ausencia de esta. No lo notaremos nada, vamos.

A Carolina se le van las bromas de tanto repetirlas. Dice de alguien que “brota de soja”, pero la broma correcta sería más bien “entra en brote de soja”. Debería repasar bien su libro de frases aprendidas. O mejor sería que dejase de repetir tanta broma, que luego dice una barbaridad algo mayor de lo habitual en ella y termina arruinando su concurso.

