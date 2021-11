Adara piensa que Cristina ha perdido la dignidad como mujer y está mendigando amor









Adara y Cristina se volvían a encontrar anoche en la sala de la verdad. Luca también hubiera querido estar al tratarse un tema en el que está directamente implicado. En cara a cara resultó más tranquilo que el anterior, pero fue cuando ya habían vuelto las dos junto a sus compañeros que se escucharon las cosas más gruesas. Adara volvía riéndose y así le dijo a Cristina que ha perdido la dignidad como mujer, así como que está mendigando amor. Una mujer diciendo semejantes barbaridades a otra mujer resulta algo infame, además de terriblemente injusto. ¿Perder la dignidad por amor? ¿Mendigar amor por dar más que el otro en la relación? Me gustaría saber por qué soltó esto Adara, pero no dice nada bueno de ella.

Había tenido una gala bastante favorable. El encuentro con Cristina había puesto en evidencia que esta era consciente de haber dejado de tener relación con ella, a pesar de que en algún momento lo ha negado. Luego tuvo el pedido encuentro con Rodri y, finalmente, hizo una parcial línea secreta de su vida (que comenzaba al finalizar su GH VIP). Solo le quedaba ser la salvada de la expulsión para que esta fuera su gran noche, pero el borrón que echó con Cristina no es de los que desaparece frotando un poco. La ruptura de la relación entre las dos ya no tiene marcha atrás, por mucho que pueda intentarlo Luis Rollán. Ni siquiera es válido su perdón.

La actitud de Adara anoche no tiene defensa y es un error excusarla por haber pedido perdón. ¿Por qué no vale su perdón? En primer lugar porque no fue aceptado en ningún momento por la interesada, algo clave para valorar la efectividad del gesto. Pero es que tampoco se puede tener en consideración porque el perdón viene después de que el presentador, Carlos Sobera, reprendiese a Adara por denigrar a otra mujer de la forma que lo hizo. A partir de ese momento no tenía otra salida que disculparse. Aunque Adara afirma que pide perdón de corazón, yo creo que lo hace por miedo a que lo dicho pueda perjudicar su marcha en el concurso.

Para que una disculpa sea sincera de verdad hay que mirar a la cara del agraviado esperando su indulgencia. Adara se disculpa en un momento que le invade el pánico. No se si hablaba su corazón, pero está súper claro que lo estaba haciendo el miedo. Toda una gala que hubiera podido aprovechar a su favor y el resultado terminaba siendo justo el contrario. Para valorar la gravedad de sus palabras le bastaría con imaginar que alguien la acusa de estar perdiendo su dignidad como mujer por pedir ver a su exnovio o novio, que no sé cual es la forma más adecuada de llamarlo. Adara copia una frase ajena cuando afirma: “Nunca pisaría a nadie para llegar a ningún sitio”. Pues anoche empezó por pisarse ella misma mientras se burlaba a otra mujer con comentarios denigrantes.

Por lo que sea, la relación de Cristina y Luca está siendo analizada por Adara de una forma que ella no consentiría que se hiciera con la suya y Rodri. Montaría un dos de mayo si alguien osa en dudar de sus sentimientos y no toleraría que nadie se atreviera a sugerir que dejó su relación con Rodri en previsión de poder entrar en un reality (este o el que fuera) y poder así escenificar una amorosa reconciliación. Imagine el lector que Cristina le dice a Adara que está mendigando amor por pedir una hora sin cámaras con ese hombre. La Adara más chunga ha hecho su acto de presencia en la casa de los secretos esta semana y es bien distinta a la que estamos acostumbrados a ver.

Se equivocan sus defensores cuando apelan a la lástima afirmando que Adara está sola en la casa. Otra falacia monumental porque se lleva bien con Sandra y Julen, además de tener una relación cordial con los Gemeliers, con quienes pasa menos tiempo ahora que hace una semana (a saber por qué), pero sigue hablando con frecuencia con ellos. Es decir, se apoya en cuatro personas, que hacen cinco con ella. Repárese en el pequeño detalle de que ahora mismo hay diez personas en la casa. Ni siquiera los de letras necesitan la aclaración de que cinco es justo la mitad de diez, por lo que es un disparate decir que Adara se encuentra sola.

Como parte de la construcción de su drama interior, que vendría a complementar los dramas externos relacionados con terceras personas, Adara se queja de que algunos de sus compañeros la quieran fuera de la casa. “Me quieren expulsar”, decía en tono quejicoso ayer. Es sorprendente, porque ella es ya la tercera vez que concursa, a pesar de lo cual parece no haberse enterado de que en eso consiste la cosa. Los concursantes van expulsando a los demás para poder ganar. En un concurso de exclusión competitiva, como es este, no vale montar el drama porque alguien te quiera expulsar. En realidad, debería ser el objetivo de todos. Por otra parte, cuando Sandra pide que se quede Adara también estaría queriendo expulsar a Gemeliers y Cynthia. ¿Cuál es la diferencia?

El protagonismo de Adara en el programa o viene de fuera o depende de otros concursantes. No hay una sola trama que haya construido ella misma ajena a conflictos previos, da igual que sea con su padre o el hombre con el que quiso romper un tiempo antes de entrar en la casa. Todo lo demás se lo están trabajando otros y ella solamente se aprovecha como un parásito. ¿Qué haría Adara sin Luca y Cristina? Solo se habla de ella cuando lloriquea porque Cristina no le habla o por su cambiante opinión respecto a la relación de esta con Luca. Necesita de los demás para ser alguien.

Habrá quien argumente que Adara está siendo la gran protagonista de este reality por las veces que este gato lleva su nombre en titulares y su imagen en portada. Es otra falacia porque cuando yo hablo de ella en el fondo de la cuestión hay siempre otras personas, ya sea porque califica de “carpeta de mierda” la relación entre Cristina y Luca; porque llama “Rábano” a Isabel, o porque se burla de que Cynthia sea la nueva best friend (pronunciado según se escribe, algo increíble en una persona que ha trabajado de azafata de vuelo) de Cristina.

Cuando digo que Adara se mueve bien en el conflicto estoy pensando en cosas como esa que hizo anoche convirtiendo en importante algo que no era otra cosa que la reflexión de Cristina sobre Sandra como nueva mejor amiga de Adara, lo cual no es ni más ni menos sorprendente que lo de Cynthia con Cristina. Sandra dice que nunca habló mal de Adara, lo cual merecería ser comprobado, pero al menos se partía de risa cuando era Lucía quien lo hacía. Sandra y Cynthia están haciendo cosas parecidas cambiando de alianzas, por lo que resulta especialmente increíble que una critique a otra por hacer lo que ella misma hace (pero Cynthia durmiendo menos). De rotondazo a rotondazo y tiro porque me toca.

La gala de anoche supuso un punto de inflexión a partir del cual preveo que veremos auténticas colas en las siguientes rotondas para coger distintas salidas. Anoche Julen y Sandra debían estar pensando en el error de haberse arrastrado hasta los brazos de Adara (en la medida de lo posible sin salir de la cama) pensando que era la gran favorita (lo mismo de lo que acusan a Cynthia con Cristina). Sus rostros eran anoche todo un espectáculo cuando vieron que se salvaba de la expulsión Cynthia y Adara seguía en la lucha frente a los gemelos. Luego lloraba a lágrima viva Julen, supuestamente por pena de poder perder a Jesús y Dani. Pero, para mí tengo que lloraba temiendo ser los próximos en salir por culpa de sus movimientos tras la expulsión de Lucía y Canales.

Se me antoja especialmente interesante este momento convulso en el que todo parece haber estallado en mil pedazos. Cynthia volverá a creer que es la favorita al salvarse de nuevo por delante de Adara, lo cual hará que se crezca todavía más. Julen y Sandra deprimidos por haber dado un paso posiblemente en falso. Adara preocupada por haber metido la pata hasta el corvejón. Los Gemeliers nerviosos temiendo ser expulsados mañana. Cristina y Luca en bucle dando explicaciones de por qué no tienen por qué dar explicaciones. Luis teniéndolo más crudo como mediador que quien intenta vender auriculares a sordos. E Isabel muy digna, como siempre. El panorama no puede ser más apasionante.

Anoche Isabel pedía ser nominada por sus compañeros para poder salir la próxima semana. No sé si también amenazó con abandonar, algo que está dentro de las normas del programa, no así pedir la nominación. En momentos como este Isabel sale de su letargo, generalmente por razones nimias y cargando indirectamente contra el propio programa. Por eso me extraña que se le acuse de ser tóxica en la casa de los secretos. Se le puede acusar de ser un mueblazo, pero nada más. Cualquier otra cosa que se le atribuya es hacerle un favor. ¿Qué invento es ese de que intoxica? Ya quisiera.

Pues no dice…

Pues no dice Julen que no han comprado chocolate blanco porque solo le gusta a él. Pues razón de más. Y se queja de que, sin embargo, en la cesta de la compra venga brócoli, zanahorias y canónigos. Le faltó pedir la expulsión inmediata para Cristina, responsable junto a Jesús de cambiar chocolate por verduras.

Pues no dice Isabel que cuando salga dirá lo que piensa de verdad. ¿No sería más honesto decirlo antes de salir? No hacía falta cebar su expulsión.

Pues no dice Cristina que a estas alturas del concurso ya no habrá repesca. Oportunidad desaprovechada de mantener silencio al respecto.

Moleskine del gato

Los porcentajes oficiales ciegos estaban así antes de la salvación de Cynthia: 59,2 %, 30,3 % y 10,5 %. Ligera subida del porcentaje mayor a favor del segundo más votado.

El jueves comienza el proceso de la repesca, como queda dicho. Viendo la defensa ciega de Frigenti a Adara creo que es el peor momento para que vuelva a la casa, aunque supongo que será una opción fija. En espera de saber cuántos concursantes van a regresar creo que prefiero la vuelta de Chimo Bayo y su nave espacial, como recordaban ayer algunos en la casa.

Las personas que defienden en plató a Cristina deberían evitar el ridículo de que su amiga vuelva a llevarles la contraria partiéndose de la risa cuando el programa le muestra imágenes de la fiesta de cowboys en la que supuestamente comenzó su enemistad con Adara. Pensar que eso fue determinante es una mala ocurrencia que no beneficia en nada a Cristina.

Cristina estuvo bastante mejor en el cara a cara de anoche con Adara que en el anterior. Acertó en casi todos los argumentos, pero celebré uno en particular. Si Luca estuviera jugando a tener una carpeta que le ayudase a tener opción de ganar el concurso no hablaría de su ex ni reprimiría algunas muestras de cariño hacia Cristina. Si estuvieran pensando en tener una carpeta estarían dándose el lote todo el día, lo cual celebraría Luis. Pero no es así. Muy torpes deberían de ser para hacerlo tan mal.

A la pobre Cynthia todo el mundo le pide que no intervenga. Se lo dijo Lucía en una ocasión y ahora se lo ha repetido Isabel. Luca también ha mandado callar a Cristina la otra noche, pidiéndole luego que cuando discute con alguien no se meta. Pero resulta que Cristina contestaba a una Adara que se acercó llamando falsos a los dos. La cosa no iba solo con el italiano, por lo que ella tenía el mismo derecho a defenderse que él. No me gustó ese gesto de machirulo de Luca, queriendo dejar a Cristina en un segundo plano.

Sandra es el principal apoyo de Adara en la casa, pero se enteró esta madrugada de que hace un par de semanas habló por teléfono con su padre. Tengo dicho que hasta la semana pasada se llevaban a matar, aunque ahora quieran negarlo.

Desde este pequeño rincón quiero desear lo mejor a Ana Rosa Quintana y contribuir modestamente a que reciba las toneladas de cariño que merece.

