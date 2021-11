Adara bromea con el apellido de Isabel "Rábano" y hace que la periodista quiera abandonar: "Estoy muy disgustada"

"Isabel Rábano está viviendo otra realidad" , así ha reaccionado Adara a las palabras de Isabel Rábago sobre la broma de su compañera: "¿Qué recibo de ella? Burla, cachondeo y recochineo, yo los limites me los pongo yo, sé cuales son mis limites y yo no cruzo ya palabra con esa persona" . Cambiando y bromeando sobre el apellido de la periodista, a lo que ha contestado: "Me gustaría que no me faltara al respeto".

Isabel Rábago cree que ella no ha tenido ningún mal gesto contra Adara desde su entrada al concurso, pero asegura que desde la broma de la pintura su actitud ha cambiado con ella: "A partir de ese momento no vuelvo a cruzar una palabra con Adara".

Carlos Sobera ha querido hablar con Isabel, que estaba "muy disgustada" con el momento vivido y ha pensado incluso en abandonar el programa: "No quiero verte así, no puedes estar así". Algo que ha hecho soltar todo a la periodista: "Me he sentido muy mal, me da la sensación de que a esta señorita se le permite absolutamente todo. Yo juego a todo, pero una persona que lo primero que hace es burlarse de mi apellido, hay cosas que no se deben permitir". Tras el enfado, la periodista se ha relajado y parece que se le ha quitado de la mente la idea de salir de la casa.