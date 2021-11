"No me tendría que doler porque es su opinión. Ha dicho que mendigo amor. Me duele porque yo no me siento así. Siento el cariño que me da Luca y sé que hay gente que no me va a creer, pero lo que siento es de verdad. Me ha pasado en la vida: empezar una relación y no haber olvidado a mi ex. Yo me lo creo y acepto", expresó Cristina entre lágrimas en el 'Cubo'.