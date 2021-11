El beso más largo: Cristina y Luca se dan el lote









Después de esperar durante muchas semanas, esta madrugada llegó el beso. Esta vez no había la excusa de un juego social ni se trataba de parte de una prueba. En el momento menos pensado, cuando la fiesta de este miércoles agonizaba, estaba en el cuarto de baño Cristina envuelta en una toalla que amenazó caer durante los siguientes cinco minutos. Estaba a horcajadas encima de Luca y el beso no tardaría en llegar. No solo fue el beso más esperado, también el más largo. Al menos cinco minutos en tres tiempos. Cristina y Luca se han dado el lote esta noche en el cuarto de baño sin que se enterase nadie dentro de la casa. Pero sí lo hemos visto desde fuera.

Cristina se levantó y, cuando apenas se había dado la vuelta, Luca la agarró por la cintura, no para cantarle a la sombra de los pinos, sino para seguir lo que habían empezado. Luego se levantó otra vez Cristina para dirigirse a la ducha. En ese momento pensé que se meterían dentro para esquivar las cámaras, pero Luca la agarró de nuevo y terminaron de darse el lote contra la pared. La toalla se convirtió en un obstáculo incómodo para el italiano, que en un momento parecía buscar una vía de acceso en medio de la rizada tela. Cristina debió pensar que tenía dos opciones y eligió la más sensata, apretando la toalla contra su cuerpo. Para ser el primer beso de verdad ya bastaba.

Pasaban las cinco de la madrugada y tras el gran morreo Luca se metía en la cama solo a calmar su calentura. Luego llegó Cristina, colocó un osito de peluche sobre el otro, besándose también, y se acostó haciendo cucharita al lado de su amado. Porque me parece a mí que ya se les puede dar este tratamiento. ¡Que ya está bien de no saber cómo llamarlos! La pareja de Cristina y Luca puede separarse esta misma noche si ella es la expulsada. Si esa fatalidad llega no podrán decir que ha pasado sin que terminasen de hacer lo que tanto tiempo debían llevar deseando. Creo que más o menos el que hemos estado esperando.

El día ya empezó apuntando a que hay ciertas necesidades en la pareja. Por primera vez hablaron de la postura de cada uno sobre la hora sin cámaras. Ninguno de los dos le hizo ascos, aunque Cristina confesaba que antes de entrar rechazaba que algo así pudiera pasar, mientras su amiga Fátima estaba convencida de que no podría resistirse si tenía la oportunidad y llegaba el caso. “Yo decía que jamás haría ‘edredoning’”, aseguraba Cristina, no sin explicarle a Luca lo que eso significa. Ahora quizá no piense lo mismo. Sobre la hora sin cámaras cree que si tomase esa decisión lo haría por pura desesperación. “No es lo mismo esperar un mes que dos o tres”, añadía la periodista. Pues ya van dos y medio largos (según mis cálculos hoy harán 77 días de encierro aquellos que están dentro desde el primer día).

Cuatro horas antes, Adara (la otra posible expulsada de esta noche) se refería a la relación entre Luca y Cristina como la “cutrecarpeta”. Da toda la impresión de que hablaba su envidia y la rabia de estar viendo como comienza una relación amorosa entre una desconocida y el hermano de aquel con quien ella no llegó nunca a darse un solo beso siendo ambos concursantes de GH VIP. Tuvo que entrar Gianmarco de rondón una noche para que llegase el primer beso. En eso ha sido más espabilado Luca. “Es la cutrecarpeta o yo”, decía Adara. Seguramente negará haberlo dicho después, como ahora niega haber deseado y pedido un duelo con Cristina en la sala de expulsiones. Ayer Julen, poco sospechoso de simpatizar con la pareja, confirmaba haber escuchado que Adara dijo eso. Por otra parte, Dani también lo escuchó, pero en uno de los vídeos que les ponen en las galas. Aun así, Adara tiene el valor de negar algo que todos, amigos y enemigos en el concurso, han escuchado.

Adara negó la evidencia poco después de que Frigenti negase haber querido evitar salir nominado junto a Luca. En este caso no hace falta remitirse a lo que nadie en la casa puede haber presenciado. Basta con repasar las imágenes del directo durante la gala del pasado jueves para comprobar como el objetivo casi único llegó a ser en cierto momento evitar que saliera a la palestra el italiano. Por eso Frigenti le dijo a Adara que no lo nominara. Esa misma tarde, mientras hacían la prueba del call center lo dejaba bien claro el experto en realities: “Si salimos los dos con Luca a mí me follan”. Se refería a que saldría expulsado si era esa la terna. ¿Por qué niega algo que hemos escuchado todos y es tan fácilmente comprobable? Frigenti no aprende.

Los negacionistas Adara y Frigenti mentían ayer mientras hacían el primer ‘Buenos días con…’ de la prueba dedicada a la televisión. Frigenti se había pedido hacer ese magazine en el que Sandra le acompañaría como presentadora y Adara sería su primera invitada. Mientras preparaban la escaleta del programa los tres hablaban convencidos de no hablar de temas polémicos que pudieran levantar ampollas en la casa de los secretos. Querían hacer “un programa blanco”, pero llegado el momento lo que hicieron fue todo lo contrario. Por lo que sea, Frigenti, Sandra y Adara aprovecharon la prueba para hacer campaña contra Cristina Porta.

Plantear estos programas de la prueba como una forma de atacar a otros compañeros de concurso y hacer campaña en contra o a favor de una expulsión es una posibilidad. Nada dice en las normas de la prueba que eso no se pueda hacer. De hecho, deben tratar cosas relativas a lo sucedido en la casa. Es justo lo mismo que decían esas normas en la prueba de los guiñoles. Lo curioso es que entonces Frigenti montase un berenjenal y amenazase con abandonar la prueba, profundamente ofendido por ciertas referencias (algunas ni siquiera supo interpretarlas y no tenían relación alguna con él, ni con los repescados, ni siquiera con nada relativo a la casa).

Lo que era válido para otra prueba parece anulado en esta, porque el mismo Frigenti que consideraba intolerables unas perlitas humorísticas en las que muy colateralmente podían hacer referencia a él, ahora aprovecha otra prueba para montar un juicio sumarísimo contra Cristina. La contradicción es máxima, aunque he de decir que para mí lo peor es el hecho de acompañar esos ataques con sus mentiras. Está siendo una constante en Frigenti la mentira, tanto que parece basar su concurso tras regresar a la casa en fabricar una realidad paralela absolutamente irreconocible.

Frigenti miente cuando afirma que siempre defendió a Cristina y Luca mientras estaba fuera de la casa. Dado que lo ha repetido en innumerables ocasiones se trata de una mentira multiplicada. Decía Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi, que “una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad”, pero no va a ser así en casos como este, donde algunos estamos comprometidos a no consentirlo. Desde que salió, Frigenti se mostró receloso, si no contrario, a que Cristina y Luca se llevasen bien con otros concursantes. Como si solo pudiesen tener buena relación con él, lo cual ya era imposible porque había sido expulsado a las primeras de cambio.

Ayer preguntaba Frigenti: “¿Por qué recriminas a alguien que cambie de opinión sobre cierta persona?”. Y entonces pensaba yo las veces que le visto hacer eso mismo cuando veía a sus antiguos amigos llevarse bien con Cynthia o Isabel. Sin embargo, él entró teniendo una relación envidiable con Lucía y se echó de inmediato a los brazos de Sandra y Julen. Aunque, siendo justo, debo decir que para esto último ya se había preparado el terreno desde fuera afirmando en una gala que empezaba a gustarle Sandra. Y yo pregunto: ¿Por qué diablos puede él desde fuera cambiar la consideración que tenía sobre Sandra y no podía hacer Cristina lo mismo conviviendo día a día con Cynthia? Porque Frigenti puso como inconveniente insalvable para poder recuperar su amistad con Cristina que hubiese cambiado su opinión sobre ciertos compañeros. Repito su pregunta de ayer, esta vez dirigida a él mismo: ¿Por qué recriminas a alguien que cambie de opinión sobre cierta persona?

Aparte de expresar su recelo porque Luca y Cristina hubieran cambiado su opinión sobre ciertas personas y afirmar al tiempo que le estaba empezando a gustar Sandra, Frigenti se puso enseguida contra su examiga. “Hay cosas de Cristina que no me están gustando nada”, dijo en una gala. Después, bastó con que supiera (unos días antes de hacerse público) que habría repesca para ir a cuchillo contra Cristina para defender a Adara y lograr los votos de sus seguidores a favor de entrar repescado, lo cual terminó consiguiendo. Frigenti es libre de ser el siervo de Adara y considerar que tiene una deuda imposible de respaldar de otro modo que haciendo cosas como la campaña de ayer a su favor, aprovechando la prueba semanal. Pero que no siga diciendo que siempre defendió a Cristina y Luca porque es sencillamente mentira.

La actitud de ayer por parte de Frigenti, Adara y Sandra no solamente entra en contradicción con lo que opinó el colaborador de ‘Sálvame’ en otra prueba. También cuadra poco con la reacción de Adara cuando vio un vídeo en el teléfono móvil donde Cynthia se acercaba a los gemelos para pedir seguir en la casa salvándose de una expulsión. Armó tal cisco que los gemelos llegaron a borrar el vídeo de la cámara y le llegaron a pedir perdón por participar en un inocente vídeo donde no abogaban por su expulsión, sino que defendían la permanencia de Cynthia. Viendo lo de ayer, que aquello le pareciera fatal parece sinceramente ridículo.

Es la diferente vara de medir de la que hablaba Julen ayer tras lo relatado. Hubo prácticamente unanimidad en la casa rechazando lo que habían hecho Frigenti, Adara y Sandra. Tanto que Julen discrepaba de su pareja, lo cual provocó un rifirrafe entre ambos en el cual ella preguntaba con forma más parecida a una afirmación si a Julen le habían comido la cabeza. Los gemelos y, sobre todo, Luis, comentaron que se les había ido la cabeza. Este último abogaba por hacer hoy el ‘Buenos días con…’ en lugar de la meteorología y hasta animaba a Cristina y Luca a responderles en sus informativos de un minuto. Estos prefirieron no ponerse al mismo nivel y siguieron con sus planes.

La mayor ofensa para Luis debió ser cuando Frigenti se sacaba de la manga el episodio que supuso la expulsión de Sofía Cristo. Hasta Sandra se lo recriminó después afirmando que ahí se había pasado. No lo vi y, por tanto, evitaré opinar sobre lo dicho. Ahora bien, me sorprende este Frigenti capaz de recuperar cosas que han pasado en la casa fuera de lugar y sin venir a cuento. Hace unos días pensaba que no lo podía hacer peor, pero creo que me equivocaba. Ahora veo a Frigenti cuesta abajo y sin frenos, mentiroso y contradictorio, amargado incluso cuando les llaman para promocionar un juego de mesa. ¿Dónde queda lo de despertar a sus compañeros porque su obligación es dar contenido? El que daba él ayer con esa promoción es sencillamente imposible de emitir.

En la discusión posterior al programa propagandístico Frigenti imitaba a su musa Adara marchándose de la cocina y dejando a todos con la palabra en la boca. No hubo luego ni una brizna de autocrítica. Más bien le vi satisfecho con su fechoría. ¿Dónde ha quedado aquel Frigenti inseguro y dubitativo que tanto me gustó en su primera etapa en el concurso? A este otro Frigenti (ni me apetece llamarlo Miguel), prepotente y mal encarado, no le reconozco. Y esto me produce una gran tristeza, sobre todo pensando en cómo podría haber ido la repesca y no pudo ser.

Moleskine del gato

Esta noche hay una fiesta, de nuevo con Jorge Javier Vázquez como maestro de ceremonias. Será una fiesta triste para los seguidores de Adara o de Cristina. Personalmente, lamentaría profundamente que se fuera Cristina, una de las grandes protagonistas de este reality, injustamente tratada por los repescados tras su regreso a la casa. Antes de la expulsión,. Cristina y Adara se verán las caras de nuevo en la sala de la verdad, y serán acompañadas en intervenciones concretas por Frigenti y Luca. Además, se pondrá fin al juego de las esferas con la celebración del careo entre Luis y Sandra. Si Sandra no confirma su sospecha o si lo hace y no acierta el último secreto por descubrir tendrán su oportunidad los demás que están en posesión de alguna esfera. Luego habrá una ceremonia final y quedaremos a la espera de saber cuál es la esfera ganadora.

Y antes de nominar habrá juego de inmunidad consistente en aguantar con los pies en el interior de un cubo lleno de hielo. El inmune tendrá también el poder extra de la salvación o bien del intercambio. Seremos los espectadores con nuestros votos quienes decidiremos ese poder. Promete ser una noche intensa.

El Gato Encerrado