Miguel Frigenti y Sandra Pica entrevistan a Adara y el periodista termina a gritos con Luca y Cristina: "Eres experto en hacer daño"

El programa de Sandra Pica y Miguel Frigenti, con la entrevista de Adara, enciende los ánimos en la casa

Luca Onestini y Cristina Porta reprochan a Miguel sus palabras y terminan en una fuerte discusión

"Buenos días con Frigenti", este ha sido el programa que el periodista ha presentado junto a Sandra Pica que tiene que ver con la prueba semanal. El programa ha comenzado con una conexión especial con el reportero Luis Rollán haciendo un tour por la casa y tras esto han comenzado a hablar entre los dos de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas.

"Buenos días con Frigenti", el programa del periodista y Sandra Pica que ha llevado al conflicto

Miguel Frigenti ha preguntado por el momento en el que Cristina Porta aseguró tener miedo de dormir en la habitación con Adara y con Cristina y ella ha contestado: "Me parecen reacciones un tanto desmesurada, tanto como pánico, a mí me parece una habitación muy bonita y me dejó bastante sorprendida, no acabé de entenderlo bien y en mi cabeza no termina a de entrar esta reacción al miedo". El presentador asegura que comparte su opinión y que le pareció un intento de "campaña para salvarse este jueves".

Sandra Pica niega haber visto "ningún ataque" de Miguel a Cristina Porta

Y él mismo cuenta que después de la gala Dani le dio la enhorabuena por haberme salvado, pero luego vio como él fue a hablar con Cristina tras esto a decirle que él sabía que ella ya iba a ir al duelo y no le gusto la respuesta de la periodista: "Como no voy a ir a la gala del jueves si tengo a dos personas que llevan toda la semana 'pam pam pam' contra mí. Yo no he ido esta semana en contra de nadie, pasándomelo bien, este discurso me pareció un poco no sé". Sandra quiere ser honesta y niega que no ha visto "ningún ataque hacia su persona", sino todo lo contrario, "te he visto preocuparte más de la cuenta" y no entiende esta actitud de Cristina.

Los concursantes comentan el conflicto entre Adara y Cristina con la compra, Sandra detalla que la periodista le ofreció a ella hacerla semanas antes y no entiende por qué con Adara no se comporta de la misma manera. Y Miguel Frigenti dice que no le gusta "que cuando tienes un conflicto con una persona" intentes condicionar a otras personas para salirte con la tuya. Y tras esto le han dado la bienvenida a Adara, como entrevistada por ser una de las nominadas de la semana.

La entrevista de Sandra y Miguel a Adara

Adara ha explicado que está "cagada" por la expulsión, cree que ha podido tener muchos errores en la casa y niega haber dicho que quiere medirse con Cristina Porta. También ha querido aclarar que si relación con Sandra Pica está "bien" y su compañera se ha explicado: "He intentado no hablar del tema porque soy muy cobarde a veces" y defiende a su compañera porque cree que "está siendo el blanco fácil".

Miguel Frigenti le aplaude su honestidad y sus palabras a Sandra. Adara ha hablado de muchos más temas, su relación con los 'Gemeliers', su estancia en la casa y ha podido escuchar unas bonitas palabras de su amigo en forma de alegato y Sandra ha querido tenderle también una mano: "Quiero que se quede Adara, de Cristina ya hemos visto un poco todo y hay que premiar que está como una cabra".

El encontronazo de Luca Onestini con Miguel Frigenti

El programa no ha gustado nada a sus compañeros. Luca Onestini, con ironía, les ha aplaudido en su llegada a la cocina diciendo "un programa increíble" y recuerda que Miguel había dicho que "nunca se utilizará la prueba para atacar a nadie". Frigenti prefiere salir del lugar del conflicto y Cristina Porta lo comenta: "Qué cobardes, hablar en el programa y aquí pirarse". Luis Rollán le dice que "es lo que querían" y al volver a reencontrarse Luca le asegura que "dice tonterías" y Miguel le dice que "no se ponga como un chulo" porque le estaba "juzgando el trabajo en la prueba". "Si quieres jugar, jugamos", le dice el italiano y Frigenti le anima: "Adelante".

Ambos suben la voz en la cocina y tienen un cruce de reproches, que ni se escuchan ni se entienden absolutamente nada de lo que se dicen el uno al otro. Luca le dice que no se ponga en el lugar de victima y Miguel le lanza un zasca a Cristina: "Yo no llevo toda la semana haciéndome la prueba ni voy diciendo que tengo miedo de dormir con compañeros".

Cristina Porta se enzarza con el periodista en una fuerte discusión