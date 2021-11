Sandra Pica , por su parte, ha explicado que lo que ha dicho durante el programa ya lo saben sus compañeros y es que ella se lo ha dicho a la cara. Ella está enfadada de que Julen se mosquee por esto y no entiende su actitud: "O te han comido la cabeza o no sé ", comentario que termina de molestar al concursante: "A mí no me ha comido la cabeza nadie" .

Julen no entiende por qué siempre le dicen este tipo de cosas y llega a plantearse que igual no tiene personalidad, entre reproche y reproche, Sandra prefiere evitar la disputa y abandona el jardín, mientras Julen sigue hablando: "No podemos defender una cosa y aplaudir otras. No podemos hacer lo mismo que nos hacían porque no es justo". Y es ella la que comenta con Adara y Miguel Frigenti que no le gusta estar así con Julen y que está pasando unos días complicados en la casa de Guadalix.