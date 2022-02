Carmen quiere apartarse de Rafa porque no soporta a Laila y Nissy









Carmen está siguiendo los pasos de Alatzne, con la que quiere llevarse mejor y desea que pasen juntas más tiempo en el futuro. Si Alatzne decidía hace días apartarse de Rafa y dejar su grupo, ayer reaccionaba igual Carmen. Rafa piensa que Carmen se marcha por un frasco de mermelada y asume todo lo que pueda pasar. No dudo de que la mermelada en lugar de venir a facilitar las cosas se pueda convertir en un obstáculo más, aunque creo que ha sido utilizada por como excusa de una decisión ya tomada. Rafa y ella habían decidido esconder entre sus cosas la mermelada, lo cual supo Alatzne la madrugada anterior.

Fue Carmen quien se lo contó a Alatzne, presionada por el nervosismo ante la posibilidad de ser descubiertos. Alatzne se guardó esa información y por la tarde preguntó quién se había guardado la mermelada. Ya sabía la respuesta, pero había decidido utilizar este hecho para poner en evidencia a Carmen y Rafa. En particular este último, ya que Carmen siempre contaría con cierta indulgencia al haberlo reconocido, lo que viene a ser chivarse. Alatzne había dado un día de margen para devolver la mermelada y ayer reconoció haber sacado el tema a propósito para destaparles.

Antes del ‘mermelada gate’ ya había advertido Carmen que no estaba a gusto cuando a Rafa le acompañaban Laila y Nissy, lo cual es más frecuente cada día. En esto se parece a Alatzne, ya que las dos guardan sus comentarios más cáusticos y ofensivos a las dos hermanas. “Laila es una lista y la otra una p*** lianta”, decía Alatzne a Brenda. También recordó que fue meterse con Laila y Rafa empezó a calificarla como controladora, celosa y posesiva. Eso que algunos consideran un comentario poco delicado y a otros les parece una demostración de sinceridad y transparencia. Hablando con Rafa y Álvaro, Carmen llamaba a las mellizas “chusma barriobajera” sin clase. Álvaro advertía que diciendo eso ella tampoco estaba demostrando tener mucha clase. Rafa, por su parte, no coincidía en ese acerado juicio y cree que gente peor que ellas en la casa.

Carmen había avisado de que se apartaría de Rafa cuando estuviera junto a Laila y Nissy. “"Me voy a unir a Alatzne porque me apetece estar con ella”, dijo ayer y ese acercamiento ha propiciado un alejamiento efectivo de quien fuera su mayor apoyo hasta ahora. Alatzne no ha disimulado sus intentos porque siguiera sus pasos y decidiera ir por libre, sugiriendo que ambas habían estado cautivas con Rafa, como si les hubiera obligado. Intuyendo que Carmen pueda sentir cierta atracción por él, Alatzne le llegó a contar detalles de su acercamiento a Laila, como había dicho que era la más guapa e imitando el beso que se dieron. Una madrugada clave para ese giro de los acontecimientos, ya que pasadas las cinco estaba Carmen confesando el robo de la mermelada, poco después de que Rafa y las mellizas pasasen horas juntos, la mayoría de ellas con Carmen presente.

Carmen pone la excusa de las mellizas para explicar su alejamiento, como si Rafa estuviese todo el día con ellas. Solo los dos últimos días han estado más tiempo juntos, y casi siempre con ella presente. Al poco de empezar la fiesta de anoche Rafa le reclamaba y Carmen respondió que se aburré con él. Culminaba así lo que había comenzado siendo un rechazo hacia Laila y Nissy cada vez más radical, al tiempo que se iba produciendo un voluntario acercamiento a Alatzne. Por la mañana ya había expresado su deseo de que volvieran a estar juntos con ella, y por la tarde se puso claramente de su parte hablando con Rafa del asunto de la mermelada. Rafa cree que eso ha sido el detonante de todo, pero creo que hay algo detrás de la decisión de Carmen. Más que algo se trata de alguien, y su nombre es Alatzne.

Rafa no sale de su extrañeza ante este giro y todo lo que comporta. Ya había empezado alucinando con el cambio de Alatzne, que pasó de planear con Rafa y Carmen guardarse entre los tres un frasco de crema de cacao a protestar enérgicamente porque quienes hace unos días eran sus cómplices hubieran guardado la mermelada. Alatzne se mostraba ofendida por esto de ahora y porque el día anterior Rafa le quitase un paquete de galletas. Justo esas galletas que ella misma había ofrecido a sus amigos diciendo que se las podían comer todas. Cuando vio que Rafa las había terminado montó en cólera, su caballo preferido.

“Me tendrás que compensar por esto”, dijo Alatzne sobre lo de las galletas, y Rafa se comprometió a darle toda su leche. Lo que viene a ser un trueque, algo impensable si tenemos en cuenta que ella misma había ofrecido sus galletas, e incluso que había estado comiendo de las de Rafa días antes. Me temo que Alatzne usa lo de las galletas y la mermelada para dejar mal a Rafa. Ella misma descubrió sus intenciones. Carmen, por su parte, quiere seguir los pasos de Alatzne y se puso de su lado todo el rato durante el día, para terminar poniendo tierra de por medio durante la fiesta de esta pasada noche, víspera de las nominaciones.

Si el miércoles pasado asistimos a la cadena de la salvación lo que acabo de relatar podría ser considerado como la cadena de los celos. Alatzne y Carmen habrían tenido celos la una de la otra, y ambas de Laila. Esta fue el principal apoyo anoche de un Rafa cada vez más solo. Suerte que ha recuperado la relación con Álvaro, que ayer se puso otra vez de su lado, coincidiendo todo el rato en su forma de ver las cosas. Aunque Álvaro también habría tenido celos de Rafa, porque esta es una cadena de celos endiablada. Prueba de esto que digo es que Alatzne dijo en su día “como tienes nueva amiguita” y ayer Carmen dijo “que te lo den tus nuevas amigas” cuando le pedía su voto en la elección de mueble de la casa para ver si empataban él y Alberto. Misma reacción, parecidos sentimientos.

A la hora que escribo estas líneas (van a ser las siete de la mañana) Rafa y Carmen están en el baño hablando de lo sucedido las últimas horas. Más que intención de arreglar las cosas parece que Carmen solo quisiera desgranar su particular catálogo de reproches. No sé cómo va a terminar la pinza que le están haciendo Alatzne y Carmen a Rafa, aunque mi apuesta es que no terminará la cosa con Carmen tan mal que con Alatzne. Lo cierto es que este Secret Story está siendo un sueño y me lo está quitando. Es fantasía pura, pero un tormento porque te obliga a hilar muy fino para no decir muchas tonterías en el análisis (algunas siempre caen). Es una historia de bruscos cambios que aparentan ser sutiles. Y los que hoy parecen héroes pueden convertirse en villanos mañana, para ser rehabilitados poco después. De locos.

En la discusión sobre las tareas de la mañana de ayer hizo Rafa el comentario definitivo recordando al primer expulsado de la edición. Nissy reclamaba no tener una tarea específica, lo cual rechazaba la mayoría de manera enérgica. Sin embargo, nadie puso pegas cuando Héctor dijo que él ayudaría en lo que hiciera falta, además de hacer fotos en las fiestas (¡Wow! ¡Hacer fotos en las fiestas! Tarea doméstica homologada por la Unión Europea). Héctor pasó así dos semanas, pero a Nissy casi se la comen. El caso es que empezaron avisando de que las tareas debían rotar, pero a Alatzne y Carlos nadie les saca de la lavandería.

En el Última hora los habitantes de la casa de los secretos elegían al concursante más mueble. Esta noche será el turno de la audiencia y espero que sea más realista. No me puedo creer que el segundo más votado fuera Rafa, uno de los grandes protagonistas de esta edición. En este caso, Carmen se ponía abiertamente de su lado defendiendo su protagonismo de cara a la audiencia. Al menos el más votado es indiscutible, aunque junto a Alberto hay un buen catálogo de muebles, como bien dijo Álvaro. Optaron por el voto fácil, igual que pasó el pasado miércoles sacándolo en la palestra. Evitaron mojarse y la cosa alcanzó cotas inenarrables cuando Alatzne adelantaba que se quería votar ella misma o todas las veces que acompañaron su elección de comentarios positivos, llegando a decir poco más o menos que ser mueble es lo mejor.

Pues no dice…

Pues no dice Adrián que le hacen gracia las personas zurdas. Es que yo ya…

Pues no dice Kenny que Rafa y Álvaro le recuerdan “a los típicos que llegan a una discoteca, que nunca han tenido una mujer y se les acercan (por las mellizas) porque saben que tiene dinero y le sacan las bebidas”. Brenda asiente. Señor, llévame pronto.

Pues no pregunta Brenda si el símbolo de la mujer es el círculo con la flechita hacia arriba. Lo mejor es que Marta, la teniente de alcaldesa, la contestó que sí. No muy convencida, he de decir.

El gato responde

Esta reflexión sobre lo que significa “tomar la rotonda” ha surgido a raíz de la postura de Alatzne y me parece interesante.

Creo que es un error darle ese sentido peyorativo a lo de la rotonda. El domingo pasado intentaba Cristina Porta explicar lo que esto significa sin caer en que a su lado, guardando silencio, estaba Joao, creador del término. Cuando el exconcursante de GH VIP le recomienda a Adara que tome la rotonda no le estaba pidiendo abiertamente que traicionase a Hugo Castejón sino que cambiase la dirección de su concurso, como quien modifica su rumbo tomando la primera salida de una rotonda en lugar de seguir recto. Es ella la que lo hace de tal forma que tiene todas las trazas de una traición, lo cual no era necesario.

No tiene sentido negar que Alatzne ha decidido cambiar su rumbo porque ella misma lo ha expresado así. Si bien no es obligatorio mantener el rumbo en este concurso, tampoco es necesario cambiarlo. Me parece contradictorio reclamar falta de rigidez y al tiempo considerar necesariamente negativos los cambios. Y con esto considero completado el lavado de imagen de la expresión “tomar la rotonda”.

Moleskine del gato

Adrián piensa que esta noche saldrán nominadas las mellizas, Rafa, Brenda y él mismo. Guardemos este comentario para poder experimentar una hemorragia de satisfacción si acierta de una vez.

Mal está que Nissy saque el dedo y haga la peineta, peor que antes de eso Brenda afirme que en la calle la habría roto los dientes.

Esta noche tenemos una fiesta algo tardía, pero no será menor por eso. Expulsión de Alberto, Álvaro o Carmen; nuevas nominaciones en las que la mitad lo harán en privado y la otra mitad a la cara; comenzará la prueba con vasallos y señores en la que Nagore tendrá cierto protagonismo; y votaremos al mueble, una decisión que tendrá inéditas consecuencias. Por muchas razones, creo que sería una sensación en la casa que saliera elegido Adrián y volviera a maldecir su p*** calavera.

