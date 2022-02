Uno a uno, votan delante de todos marcando su decisión en la pizarra

Algunas acciones inesperadas han provocado varios enfrentamientos

La cosa ha estado muy igualada entre Alberto y Rafa

Reunidos en el salón de 'La casa de los secretos', los concursantes escuchaban su próxima misión: tendrían que decidir quién es el mueble de la edición para ellos. Tras un mes de convivencia, hay concursantes que aún no se han mojado o están calentando sofá.

Ha llegado la hora de jugar a la sinceridad. Uno a uno, se irán levantando y dando su veredicto. Marcarán una cruz en la pizarra debajo del compañero que elijan y tendrán que dar los motivos de su elección.

Todas las votaciones

El primero en tener que mojarse ha sido Rafa, que ha decidido marcar la casilla de Kenny: "Porque estás todo el día durmiendo, eres el que más duerme. Has dormido en todos los rincones de la casa".

La siguiente ha sido Brenda, que ha votado precisamente a Rafa: "Parece que vivimos en casas distintas, le veo para comer y poco más. Lo poco que sé de él es por pequeñas cosas que hace por detrás que no me gustan".

Llegaba el turno de Nissy y la cosa comenzaba a agitarse. Su voto ha ido para Marta: "Casi todos pensamos igual, pero quienes se llevan bien con ella no lo van a decir. Lo que hace Adrián, lo haces tú, no tienes personalidad por ti misma. A veces retoma vida, se siente mueble y dice algo para salir en algún vídeo".

Álvaro ha decidido ponerle su cruz a Adrián: "Con el resto de personas sí que me he abierto más, salvo contigo" . Adrián no ha encajado del todo bien su decisión y no ha tardado en interrumpirle. Tras una cadena de reproches, le ha tocado a él desvelar su voto.

Con toda la tensión, Adri votaba a Alberto intentado dar ejemplo: "Esto es mojarse. Es un tío que no se ha metido en ningún jaleo, para bien, ni para mal. Lo quiero muchísimo, pero el más tranquilo ha sido él". Cora se sumaba a la decisión de Adri y también adjudicaba su voto a Alberto.

El juego continúa en mitele

A partir de este momento, finalizaban las votaciones en directo, pero continuaban en mitele. Gracias al canal 24 horas que ofrece la plataforma se ha podido seguir el juego hasta su desenlace.

La primera en votar desde el 24h ha sido Alatzne: "Pongo a Alberto, porque para mí es una cosa buena. Yo creo que no hay un vídeo suyo hablando mal ni teniendo una bronca con nadie. Me parece de las personas más educadas y elegantes que hay en esta casa".

Virginia se decantaba por Rafa: "Estaba entre Alberto y Rafa, pero Rafa ha estado en su petit comité y no se ha integrado demasiado con el resto de la casa". Marta se sumaba a quien tenía la mayoría de votos hasta el momento: "Se lo doy a Alberto, pero porque se ha mantenido siempre tranquilo, no se lo doy como algo negativo".

Kenny se la devolvía a Rafa: "No lo pondría como un mueble, más bien como una cámara porque está mirando para los lados todo el tiempo. Es una persona que no aporta nada". Para seguir aumentando distancias, Carlos también se decidía por Alberto: "No quiero que se vaya, me gustan los muebles bonitos".

El voto de Alberto iba para Rafa, entre risas: "Como no me puedo votar a mí mismo, voto a Rafa a ver si me coge". Colchero avivaba la posibilidad de empate: "Se lo doy a Rafa". Carmen se decidía Alberto. Por último, Laila inauguraba una nueva casilla: "Para mí es Alatzne". Con su voto, finalizaban las votaciones.

El resultado final