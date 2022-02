Detrás de cada actitud de Rafa siempre habrá la sospecha de que esté pretendido complacer a Carmen









Nissy ha terminado por saturar a Rafa, que ayer estuvo casi todo el día enfadado. El día amaneció con una cierta revolución en armarios y efectos personales de casi todos, con la excepción de los nominados. Nissy tuvo el detalle de no tocar nada de los otros dos candidatos a salir de la casa hoy, pero entre el resto si no echaron en falta unas zapatillas (como le pasó a Rafa) fue una camiseta o parte del set de maquillaje que llevan casi todas las chicas (y Carlos). Visto el arsenal de maquillaje y pinturas varias que llevan parecen auténticos profesionales. La cosa ya no va de una barra de labios o un lápiz de ojos, sino que llevan la tienda entera encima.

Rafa estaba preocupado porque no concibe que nadie vaya a ponerse a ver la tele para contemplar semejante espectáculo. Se refería al concurso de Nissy, que él resume como una persona poniendo nuez moscada en la comida y cambiando de armario la ropa de sus compañeros. Dice Rafa que eso ya se ha hecho en otros realities anteriores, incluso llega a datarlo del primigenio Gran Hermano 1, concurso hermanado a este por la parte del “Gran” y también por la de “Hermano”, además de hacerse en una casa muy parecida también situada en Guadalix de la Sierra, si no es que es la misma. No me atrevería a decir tanto, pero confieso que de ese Gran Hermano recuerdo poco más que a dos concursantes cepillándose los dientes mientras cantaban ‘Don’t worry, be happy’, de Bobby MacFerrin, que debía estar de moda entonces. Aunque según lo digo tengo dudas de cómo podían cantar y lavarse los dientes a la vez.

Cierto que lo de esconder cosas a compañeros de encierro es más antiguo que el hilo negro, pero también lo es vestir pijama en las noches de gala, incluso ir de esa guisa a la sala de expulsiones, algo que Rafa debe conocer. Aquí cada cual tiene sus referencias, y tiene más o menos pudor en repetir cosas de otros concursantes que han vivido esta experiencia anteriormente. Que Nissy se autodenomine “la elegida de Dios” no es porque necesite plagiar a Maite Galdeano, sino que lo hace a modo de homenaje. Del mismo modo que anoche estaba emocionada por llevar un modelo idéntico al que llevó en su momento Adara Molinero. ¿Qué es muy friki? Ni más ni menos que cualquiera de nosotros. El que esté libre de culpa que tire la primera piedra. No disparen a quienes tienen respeto por los clásicos.

Le pega poco a Rafa esa reacción airada ante las travesuras nocturnas de Nissy. Si me dices que se ha enfadado Adrián (el don perfecto) me hubiera cuadrado más. No me lo creo ni todo lo contrario si es cosa de Cora y Marta. Estas dos concursantes decían ayer que parecen invisibles en la casa. No va nadie de fuera a gritarles cosas, ni ganan pruebas, ni na de na. Es bueno que vayan tomando conciencia de las cosas. Efectivamente, son invisibles y si mañana no estuvieran las iba a echar de menos solamente Nissy si le vuelve a dar por cambiar de armario las cosas. El resto notarían que son bastantes menos y basta. De hecho, tienen ya esa sensación, y eso que solo se han ido cuatro personas, tres expulsadas y un abandono. De aquí a pocos días habrán olvidado que Kenny ocupó una cama. Todo el rato.

Mi sorpresa ante el mal humor de quien mejor sabe utilizar el humor en esa casa hace que me pregunte la razón de su reacción ante lo de Nissy. Sobre todo porque hasta ahora habían sido Álvaro y él quienes mejor la habían entendido. La disculparon siempre, aunque sin engaños. Reconociendo que repite esquemas preconcebidos y cosas ya ensayadas por concursantes de años anteriores, incluso sabiendo que ella es consciente de que generar conflictos es un atajo muy efectivo para tener cierto protagonismo en el programa. Es verdad que Nissy no tiene los conceptos bien fijados en su mente. Lo digo porque no parece muy inteligente armar semejante jaleo la noche que puede ser expulsada por la audiencia. Al menos ellos pensaban que la expulsión sería ayer, hasta que sobre la hora de comienzo de la gala empezaban a descartarlo. Ni siquiera les habían pasado las maletas a los nominados.

La torpeza de Nissy hubiera justificado que quienes siempre la apoyaron decidieran cogerla en un aparte para explicarle que eso era un error. No para ponerse en modo exquisito, algo que ni le va ni le sienta nada bien a Rafa. Nissy decía luego que Rafa nunca fue su amigo, simplemente se llevaban bien. Uno estaba variando de reacción ante las cosas de la otra, al tiempo que esta era injusta con aquel. Bien haría Nissy en mantener un discurso de agradecimiento hacia los únicos que la defendieron contra viento y marea, o sea, contra una docena a compañeros de aventura. Durante la fiesta ambos hacían las paces y dejaban a un lado las tiranteces mostradas durante el resto del día. Pero ¿por qué molestó tanto ayer Nissy a Rafa?

Se me ocurre que a cualquiera le puede saturar algo o alguien por repetición. Como la gota Malaya, que en un principio ni se nota, pero a los dos meses ha terminado uno loco e incapaz de seguir aguantando ni una sola gota más. La saturación que a otros les llegó casi en la primera noche tardó en aparecer exactamente 34 días para Rafa. Aunque también pudiera ser que el concursante hubiera valorado que seguir apoyando a las mellizas es inviable si quiere evitar la discusión diaria con Carmen. Bien pudiera ser que Rafa hubiera valorado complacer a Carmen haciendo cruz y raya a Nissy. Con ella al menos tenia un motivo inmejorable, cosa que no le pasa con Laila. Tal vez por eso Carmen le tiene más ojeriza a esta que a su hermana. Y es que Laila da menos motivos evidentes, aunque puede ser más sibilina y mal intencionada que Nissy, cuyo principal pecado es su exacerbado egocentrismo. Pero ¿quién no es egocéntrico ahí dentro?

Si descartamos que Rafa actúe movido por su deseo de tener contenta a Carmen, su reacción de ayer podría ser simplemente porque ya no soporta a Nissy, lo cual también me pareció mientras escribían el primer episodio de la serie ochentera de la prueba semanal. Aunque el que apenas un día antes sí la soportase puede ser porque todavía no había tomado conciencia de que salvar su relación con Carmen pasa por renunciar a llevarse bien con las mellizas. Como habrá podido comprobar el lector, si sigo descartando posibilidades siempre terminará saliendo Carmen y sus circunstancias. Ella es como esos tentempiés que aunque intentemos tumbar siempre se vuelven a levantar.

La carpeta entre Carmen y Rafa es como esas que no terminan nunca de decorarse, quedando a falta de pegar la foto definitiva o ponerle el forro de plástico. Por mucho que aparente una noche cierto acercamiento, luego no pasa nada. Repito que va a ser así posiblemente siempre. Tampoco tengo mucha fe en que se pueda reconstruir el cuarteto, algo sobre lo que fantaseaba Carmen esta madrugada. Se hizo una foto junto a Rafa, Alatzne y Álvaro, sin poder evitar decir “cómo en los viejos tiempos”. Alude a unos tiempos no tan viejos, aunque suficientemente pasados por lo que ha sucedido entre ellos. Cuando se lo planteaba a Rafa ese movía la cabeza en señal de negación. Luego le preguntó directamente si considera posible retomar el contacto con Alatzne, a lo que respondió que no. Es verdad que ahora al menos intercambian algunas palabras, lo cual rara vez ocurrió durante días. Algo es algo.

Tras la trascendente expulsión de esta noche habrá una nueva ronda de nominaciones, que esta vez se resolverán con el dilema ya planteado en la edición anterior. Les pedirán que se emparejen con la persona más importante para ellos dentro de la casa y a cada pareja resultante le someterán al dilema. Uno de los miembros de cada pareja será nominado directamente, mientras que el otro se salvará, algo que deberán decidir ellos mismos. Si no llegan a un acuerdo los dos quedarán nominados. Ya expliqué la otra vez que viene a ser una versión del dilema del prisionero. En definitiva, un dilema entre colaborar o competir que tiene matices interesantes.

Decía el filósofo inglés Thomas Hobbes: “Es manifiesto que durante el tiempo que los hombres viven sin una fuerza común que los mantiene controlados, viven en condición de guerra: todo hombre contra todo hombre”. Nuestra naturaleza nos lleva a competir, posiblemente como un reflejo de la necesidad de supervivencia que sin haber desaparecido era mucho más apremiante en la antigüedad. Aunque frente a filósofos como Hobbes o Aristóteles, para quienes tendemos de manera natural a competir, otros consideran que la naturaleza humana es pacífica y hay una tendencia natural a colaborar. Locke, por ejemplo, argumentaba que, aunque el hombre pueda entrar en un estado de guerra, es por naturaleza cooperativo.

Para comprender mejor el problema de la colaboración en la sociedad entre seres humanos pueden ayudar los ejemplos del mundo animal. “La idea popular de la lucha por la existencia en el mundo animal, que conlleva miseria y dolor, está muy alejada de la realidad. Realmente, la vida se da con gran gozo y un mínimo de sufrimiento”, dice A. R. Wallace en ‘Darwinism’. Ejemplos de cooperación en el mundo animal hay entre abejas u hormigas que defienden sus nidos; o entre aves, lobos y perros de las praderas en la construcción de sus casas. ¿Por qué colaboran los animales? Se piensa que principalmente por la teoría del “tit for tat” o “toma y daca”, que consiste en responder al adversario con la acción inmediatamente anterior recibida por este. Los animales se reconocen entre sí: el que hoy ayuda mañana podrá beneficiarse de la ayuda de otros.

Esto que cuento me hace reflexionar sobre dos maneras de mejorar la experiencia del dilema nominatorio que tantas consecuencias trajo en la anterior edición. Por un lado, propongo que una vez se les plantee el dilema queden aislados y deban tomar la decisión sin conocer la del otro. Así eliminamos la incómoda negociación y lo hacemos más parecido al dilema del prisionero original. El problema presentaría una nueva complejidad, más interesante por cuanto estamos individualizando la decisión que afecta a un colectivo, de dos personas en este caso. La otra propuesta es que pasadas pocas semanas se vuelva a plantear el mismo reto en idénticas condiciones. Se supone que la mayoría de las parejas serán también las mismas y así se podrá comprobar si funciona la teoría del “toma y daca”.

Moleskine del gato

Nissy se ha hartado de repetir que en el momento de ir a la sala de expulsión no piensa despedirse de su hermana. Apuesto a que lo hacen con un cariñoso beso.

Nadie fue ajeno en la casa ayer a la situación íntima de Nissy respecto a su ciclo menstrual. Digo más, creo que igual hubo detalles de más que no era necesario compartir. “Llevo mucho tiempo sin meterme nada. Por eso me molesta el tampón”, dijo Nissy en más de una ocasión. Amigas, no hagan esto en sus casas.

No quisiera ser faltón, pero viendo a Cora vestida para la prueba metida en su papel de macarra la veo mucho menos macarra que de natural. O sea, mucho mejor. Es un comentario positivo ¿qué no?

Esta noche tenemos una fiesta. Más de 640.000 votos se han registrado para decidir la expulsión de Brenda, Adrián o Nissy. Una cifra de auténtico récord. Primero será salvado el menos votado y terminará resolviéndose como un duelo. Además, entrará Isa Pantoja para tener un papel en la prueba semanal y también en el juego que repartirá las tres esferas de Kenny. Se les presentará un panel con 12 noticias sobre la nueva invitada VIP y deberán identificar las tres que son reales y esconden una esfera. Ah, y aparecerá Payasín, ni idea de para qué.

