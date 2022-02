Conoce a los personajes de la prueba semanal: pijos, macarras y Nissy decepcionada al no sentirse protagonista

Después de que todos supieran cuál era su papel, Carlos ha leído en alto el guion de lo que van a grabar hoy. Para la sorpresa de Nissy, ella de momento solo tiene una frase. No ha tardado en estallar: " Yo no veo aquí ningún protagonismo ", decía.

Laila le ofrecía su personaje , pero Nissy se negaba a cambiarlo: "No, no, si de todas maneras lo voy a hacer muy bien, no os preocupéis. Pero vamos, los protagonistas de una serie salen más".

Entonces Brenda estallaba contra la melliza: "Nissy, ya. Para, tía. ¿Me puedes decir qué c*** digo yo aquí? Y no me estoy quejando. Dime que p*** frase digo yo aquí, por dios. Y me puedo ir esta noche".