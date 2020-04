Fani y Rocío elegidas como las peores supervivientes









Sin intención ninguna de provocar tensiones entre los concursantes, propusieron a los dos equipos (siervos y mortales) que hiciesen un ranking de mejor a peor concursante entre los componentes de su equipo. Desde el gran superviviente que te pasas hasta el pésimo que te llega a dar pena de la buena. Nada podía salir mal. Tampoco cabía mucha sorpresa. Está claro que el elegido como peor superviviente, independientemente de merecerlo o no, sería alguien con menos apoyos entre sus compañeros. La ausencia de Barranco, evacuado por un cólico nefrítico, condicionó en alguna medida la decisión de los siervos, donde quedaba en último lugar Rocío. En el equipo de los mortales fue Fani quien ocupó ese poco celebrado puesto del ranking.

La lista completa de los mortales quedó de la siguiente manera: Hugo, Ana María, Ivana, Yiya, Nyno y Fani. Vimos protestar a los dos últimos, con la única diferencia de que Fani lo hizo al acabar, visto que quedaba la última, mientras Nyno empezó protestando por no quedar segundo. Esas son las ínfulas del cantante. Su rivalidad con Hugo le debe hacer pensar las demás están ahí de adorno y él solo se mide con su compañero. Ya dijo Hugo el otro día que Nyno lo nomina al ver que es un rival fuerte. Tampoco le regala nadie el collar de líder, que está ganando igualmente si la prueba es de apnea o cualquier otra. Pero eso no es suficiente para ser considerado un buen superviviente por sus compañeros. A Fani creo que le duele más ser nominada cada semana. Se ha enfrentado ya siete veces al voto popular y eso debe dar más dolores de cabeza que ser considerada una mala superviviente.

Es curioso que entre los siervos quedase en último lugar del ranking Rocío. Cuando ella y Fani compartieron equipo eran tal para cual, amigas de la horizontalidad y la escasa actividad. Tal vez sea por eso que no sorprende verlas ahora tan mal consideradas. En este equipo quedó así la lista: Barranco, Jorge, Elena, José Antonio y Rocío. Aquí hubo más consenso y, por tanto, menos discusión. El primer puesto lo ocupó el ausente y este habría podido modificar los dos últimos si hubiera estado. No en vano, durante los días que Barranco habitó en la enfermería se ha divido el equipo en dos grupos. De un lado Elena y Jorge, del otro José Antonio y Rocío. Barranco desequilibra la situación estando del lado de quienes han quedado como peores supervivientes.

Rocío protestó deseando que algún día hicieran un ranking no del buen superviviente sino de quien es más claro y aporta más al grupo. “Yo soy la peor superviviente, ¿no? Lo decís porque no pesco, ¿no?”, preguntaba Rocío y, de momento, lo estaba clavando. Luego empezó a desvariar un poco: “Porque me he levantado a hacer fuego, cocino, ayudé con el refugio que vosotros no sabíais dónde ponerlo…” ¡No me digas más! Rocío cree que merece mejor consideración por haber sugerido dónde construir el refugio. Si es que las buenas ideas no son valoradas suficientemente. Ella es el cerebro del equipo, sin cuya genialidad y sensatez no habrían podido subsistir. Sucede que solamente ella piensa así. Ahora bien, no puedo estar más de acuerdo en su idea de hacer otros rankings. A los que ella propuso le sumo el de quien más tiempo ha pasado tumbado, el de quien más esfuerzos ha hecho en ser visto como una víctima de las circunstancias, y el del más oportunista. Creo que estos tres los podría ganar fácilmente Rocío.

En el oportunismo y el victimismo de Rocío tengo que estar de acuerdo con Yiya, no así con las tramposas ofensas de las que esta recula torpemente. Rocío Flores ha vuelto a sacar a pasear por los cayos Cochinos a Rocío Carrasco, a la sazón su madre. Dice que envidia a Barranco por tener padre y madre. “Yo a la mía no la tengo”, añade. Parece que forzara hablar de su madre cada equis días. En cuanto al victimismo también es evidente al hacer un drama de un insulto, por mucho que fuera improcedente. Anoche intentó Yiya convencer a Jordi González de que en ningún caso quería hacer referencia al físico de Rocío y solamente le dijo “morsa” por los sonidos que estaba profiriendo. Sin embargo, Antonio David en plató recopilaba ofensas anteriores de Yiya a su hija, entre las que estaba esta explicación tan interesante: “La he llamado morsa porque se pasa todo el día flotando por la vida y está siempre con los dientes fuera”. Hay una delgada línea entre la burla y el sentido figurado.

En cuanto al pobre de Barranco, le vimos retorcerse sobre la arena, describiendo un dolor que le iba del riñón hasta el testículo. Por suerte, lo suyo no era una hernia como la de Pavón, sino un cólico nefrítico que no era la primera vez que padecía. El equipo médico habitual le dio el alta y pudo volver a playa Cabeza de león junto a sus compañeros. Algo tendrá el agua cuando la bendicen y de Barranco no ha hablado mal ni uno solo de sus compañeros. ¡Con lo amigos que somos de hablar mal del ausente! Puede estar orgulloso de ello, pase lo que pase. También estaba Jorge con cuatro dedos vendados. Imagino que lo veremos hoy o mañana, pero apuesto que puso la mano en el fuego. Por si todo esto no fuera suficiente drama, José Antonio se había puesto su turbante, adornado esta vez con ramas verdes. Prefiero un cólico.

Del autor de “tengo unas grabaciones de Hugo y Adara en las que Adara no es interlocutora”, ahora viene el nuevo episodio llamado “el hermano de Hugo me dijo que la separación de Hugo y Adara es un montaje y volverán juntos cuando esto termine”. Lo de José Antonio es como la fábula del pastorcito mentiroso: de tanto decir que viene el lobo cuando viene de verdad no lo cree nadie. “Quiero convertirme en un gran profesional del periodismo”, le dijo a Elena. Pues no sé yo si va por el buen camino. “La gente como tú destrozáis el periodismo del corazón”, le contestó Elena, que cuando no está pescando hace un curso de semiótica de la comunicación. O algo.

Lo más acertado que ha dicho Elena a José Antonio desde que comenzó el concurso fue esto: “Creas unas tramas de mierda, que nadie se las cree”. Pues no seré yo quien le lleve la contraria en esto, aunque también reconozco que ese tipo de tramas a veces son la mierda que necesitamos. Lo digo por no ser demasiado cínico. En lo que no puedo coincidir es en que Elena pida a José Antonio que no hable de Adara. No tanto porque “haya vendido sus miserias y sus cuernos”, como dice el periodista, como por el hecho de que ella está ahí aprovechándose de la fama de su hija. Faltaría más que fuera un tema tabú. Elena utiliza métodos bastante cuestionables para intimidar a su compañero. Aquí un ejemplo: “Tengo mucha familia de abogados para un hundirte. Sigue hablando de mi hija”. Con los leguleyos hemos topado. ¡Acabáramos!

La prueba de recompensa repartía anoche media pizza para el ganador y la otra mitad a repartir entre todos sus compañeros excepto uno, con porciones cada vez más pequeñas. Ganó Hugo, que dejó sin comer a Nyno. Me alegro por Hugo, que parecía últimamente algo taciturno después de no haber logrado ganar varias pruebas. Esta rivalidad, de la que ya hablé antes, me resultaría interesante de no ser porque entre ambos se encuentra el abismo. Lo que va de un concursante carismático como Hugo al escaso interés que logra despertar Nyno en mí desde un principio. En el otro equipo ganó José Antonio, que sigue demostrando ser un as en las pruebas. Este dejó sin comer a Jorge porque ya lo hizo la última vez, mientras que Elena no pudo. El gesto de José Antonio con Elena genera una engañosa impresión de tregua, pero no impedirá nuevas discusiones entre ambos.

Moleskine del gato

Llamativo que Fani y Yiya pidiesen anoche hacer una el alegato de la otra. Recordemos que hace un par de semanas Fani estaba del lado de Rocío y contra Yiya. “Cuando Yiya habla está Rocío hace gestos y caras con poca educación”, dijo Fani. No es la primera que se destaca lo de las caras. Recuerdo que eso mismo dijo Pavón. También veo claramente del lado de Yiya a Ana María, aunque le cueste dar la cara por ella (y contra Rocío) cuando están en directo, lo cual provocó entre ambas una discusión anoche. Creo que Rocío montaría en cólera si llega a ver el buen rollo de estos últimos días entre Ana María y Yiya.

Me hubiera gustado ver durante su estancia en Honduras el carácter que mostró anoche Vicky Larraz en plató y sus comentarios ácidos. Una lástima.

Primera crisis de pareja entre Hugo e Ivana. No ha sido nada. Stop.









