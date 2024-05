Tras repasar las imágenes que este martes pudimos ver en 'Tierra de Nadie', Joaquín Prat ha reflexionado sobre el ya exconsursante d e esta edición de 'Supervivientes': "Son las consecuencias de un acto individual sobre todo un colectivo, y me refiero en especial a esa gente que está trabajando en la productora de 'Supervivientes', que ven que tienen la vida de un tipo en sus manos y que tienen que movilizar un helicóptero, las fuerzas navales de Honduras... todo lo que con un acto impulsivo e irreflexivo generas", ha reflexionado el presentador.

A pesar de todo, Joaquín Prat ha querido destacar que también ha tenido su lado bueno como concursante : "A mí si me ha gustado su concurso y creo que nos es justo que hablemos así de él por sus actos. Podía haber ganado hasta que protagonizó la bronca con Aurah e hizo ese comentario sobre las mujeres", ha sentenciado.

Momentos más tarde, Carlos Sobera conectaba con Ángel Cristo. "Quiero pedir disculpas a la organización, al programa y a todas las personas que se han preocupado por mí, porque no he pensado en las consecuencias y he actuado de forma inconsciente", decía el superviviente en primer lugar.