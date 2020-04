Barranco, obligado a abandonar Cayo Paloma tras sufrir un cólico nefrítico

Albert Barranco venía acusando un fuerte dolor abdominal y en vista de que no mejoraba, sus compañeros decidieron avisar al programa para que fuera atendido por un médico . Éste le ha administrado un calmante y cuando le ha hecho efecto, le ha pedido que se levantara y le acompañara: debía ser evacuado de Cayo Paloma tras sufrir lo que parecía ser un cólico nefrítico.

A la espera de los resultados médicos

Barranco escucha las bonitas palabras que tienen al hablar de él (consideran que es el mejor superviviente) y se mantiene a la espera de conocer el resultado de las pruebas médicas , las cuales determinarán si está en condiciones de volver al reality o no.

Rocío: "Si se va Barranco se iría mi otra mitad"

Al conectar Jordi con los participantes, les ha comunicado que Barranco se encuentra a la espera de conocer el parte médico y ellos se han mostrado preocupados. Especialmente Rocío, quien ha llegado a confesar que si Albert abandonaba el reality se iría su otra mitad. "No me hago a la idea de que se vaya, para mí es el ganador. Estos días sin él se me han hecho súper pesados", ha confesado.