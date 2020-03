Se demuestra que son falsas las acusaciones de Fani y Rocío contra Nyno









Nyno salió reforzado tras la gala de anoche. No solo por salvar la expulsión, también porque se demostró que Fani y Rocío se equivocaron acusándolo de haber comido arroz de madrugada a espaldas del grupo. En comprometida situación quedan las dos concursantes y José Antonio, que pusieron toda la carne en el asador para conseguir que su compañero fuera expulsado. Para ello apostaron por Cristian, cuarto expulsado de esta edición. Les salió mal la apuesta porque su caballo ganador fue en realidad el perdedor. Además, las imágenes demostraron que Nyno no comió arroz de más. En realidad, fueron Fani y Rocío quienes se pasaron con su ración de la madrugada.

Ni siquiera tras haber visto las imágenes dos veces reconocieron Fani y Rocío su error, dando alas a un concursante que estaba en un mal momento y de no ser por todo esto hubiera sido un candidato claro para abandonar el concurso anoche mismo. El tiro les salió por la culata y arrastrarán este descrédito durante todo lo que queda de concurso. Rocío ha sido hasta ahora la gran protegida, inmune en dos ocasiones y nominada solamente una vez. No sabemos, por tanto, si contaba o no a estas alturas con el favor del público. Sin embargo, Fani se ha salvado cuatro veces y lo que menos necesitaba era un contratiempo como este, del que solo ella tiene culpa. El zasca que ayer recibieron Fani y Rocío se debió oír en todo el continente.

Para quien no viera la historia del arroz, resulta que el pasado martes habían decidido cocinar para dos días. Fani y Rocío no quisieron comer su razón de arroz por la noche porque venían de acabar con los restos de las torrijas tamaño chuletón que habían ganado los mortales en la prueba de recompensa de Tierra de nadie. Jorge y Nyno habían comido su razón, pero ellas pretendían dejarlo para por la mañana. Aunque no haya costumbre de desayunar arroz allí cualquier cosa sienta bien sea la hora que sea. Pero luego cambiaron de opinión y prefirieron no esperar, comiéndose su parte esa misma madrugada. Bueno, su parte y la que no lo era porque en lugar de un cazo se pusieron como un par.

Como la doble ración de arroz les debió parecer poco también se zamparon la lata de palmitos que quedaba, acusando luego a sus compañeros de haber comido de más. ¡La locura! A la mañana siguiente los chicos vieron que apenas quedaba arroz y la última lata había desaparecido. Ya entonces pusieron a Nyno en el punto de mira acusándolo de haber dejado poco arroz, y en la palapa insistieron en ello. Rocío no se cortaba a la hora de intentar desprestigiar a su compañero y afirmaba: “Nyno es el trampas number one de la edición”. La polémica estaba servida. Nyno llegó a ofrecerse para que le hicieran un polígrafo. Imagino a Conchita haciendo un curso acelerado, por supuesto online, para aprender a hacer el poli a distancia. El teletrabajo es lo que se lleva.

En la discusión de la palapa Nyno se equivocó al decir que Rocío lleva toda la semana acosándole. A eso se quiso agarrar ella rechazando el uso de un término tan delicado como ese. Hubiera podido funcionar para darle la puntilla definitiva a Nyno, pero el programa guardaba como oro en paño las imágenes de la resolución final sobre el tema del arroz. Y esta vez las pudieron ver en el monitor, porque los concursantes en la palapa suelen escuchar solamente el audio de los vídeos, sin llegar a ver las imágenes. El caso lo merecía porque en ellas se podía ver perfectamente el estado de la sartén en cada momento. Definitiva la imagen final (sobre estas líneas), en particular los recuadros de arriba a la derecha y abajo a la izquierda, que se corresponden con el arroz que había cuando metieron mano Fani y Rocío por la madrugada y el que ellas dejaron, justo lo mismo que se encontraron ellos a la mañana siguiente.

Fani y Rocío quedaron en ridículo anoche por varias razones. Entre las ya comentadas está que Nyno fue eliminado en la palapa, pero aguantó la expulsión definitiva y se reencontrará con ellas cuando se produzca la unificación definitiva entre mortales y desvalidos, lo cual sucederá el próximo jueves. También que las imágenes mostraron de forma inequívoca que fueron ellas quienes dejaron temblando la sartén del arroz y, por si esto fuera poco, se comieron la última de las latas. Pero también las dejaba en mal lugar que no fueran capaces de reconocer su error una vez vistas las imágenes. Y, por supuesto, que Rocío repitiese una vez más su afirmación estrella: “Yo no rajo de nadie”.

Lo mejor de todo es que antes del atracón nocturno Fani y Rocío estuvieron hablando con José Antonio y Barranco. Entre los tres hicieron un traje al resto de los siervos. Ferre y Nyno fueron el objetivo principal de esa especie de aquelarre, pero Jorge no quedó atrás. Insisto en que Barranco estaba presente y participó activamente de una conversación donde acusaron a Jorge de no mojarse y querer quedar bien con todo el mundo. Apunten este dato para cuando hable de las nominaciones de anoche. La acusación que hicieron a Nyno de haberse levantado de madrugada a comer arroz es tan falsa como la afirmación que repite Rocío de que ella no habla mal de nadie. Solo le doy la razón en una cosa a Rocío. Que acusaran a Nyno de haberle quitado arroz al grupo y este siguiera tan tranquilo comiendo almendras como si no pasara nada parece indicar que está admitiendo su culpa. “No me vuelvas a dirigir la palabra”, respondió el cantante tranquilamente. Le pinchan y sale horchata.

“Me he comido la última lata porque me ha dado la gana”, le dijo Fani a Jorge en la primera discusión que se recuerda a este concursante. Lo de Fani podía haber sido un buen homenaje a Pepe Flores (Gran Hermano 12+1) y su “el bizcocho lo he hecho yo y me lo he comido yo”. Pero quedó más bien ridículo. Solo agradezco a Fani que sacara de su ostracismo a Jorge, habitualmente más silencioso e inmóvil que una lapa. Hablo todo el rato de lo mal que quedaron anoche Fani y Rocío, pero no me olvido de José Antonio. Fue él quien realmente más fuerte apostó anoche afirmando haber visto merodeando toda la noche a Nyno para encontrar el momento de meter mano al arroz. ¡Falso! Luego se quejaba amargamente de que Nyno le hubiera llamado Peppa Pig y Calamardo. Una encuesta de urgencia que hice anoche en Twitter revela que para la mayoría de mis seguidores es más adecuada la primera de las comparaciones.

Volvió la prueba de líder, sin tener que decidir ya la localización de los concursantes una vez unificados. Y fue una prueba de apnea, que tanto habíamos echado de menos algunos. La postura de Barranco fue angustiosa y deberían aclararles para próximas pruebas de apnea, si es que las hay, que no pueden ponerse así. La cabeza bajo la barra puede impedir que salga a flote si perdiera la conciencia, cosa que no sucedió, por suerte. Todo lo contrario, porque Barranco ganó la prueba y se convirtió en líder tras haber permanecido bajo el agua 3 minutos con 48 segundos. Una marca fantástica que solo pudo disputar con él Ferre. Como apunte al margen, decir que Roció salió a la superficie la primera, tras haber trascurrido 32 segundos.

La expulsión de Cristian le hizo bajar de la nube en la que estaba tras haber sido salvado un martes y lograr convertirse en rey la segunda semana. “Cristianistas” y “Sofiístas”, a los que apeló este concursante cada vez que estuvo nominado, no han podido evitar su expulsión. Apelar a los seguidores de un familiar rebaja de categoría al concursante. Cristian debió confiar en sí mismo sin intentar arrastrar a unos seguidores prestados por su hermana, lo cual está visto que no vale de nada. Tampoco le ha servido el capote que le echaron José Antonio, Rocío y compañía para intentar sacar a Nyno en lugar de a él. Demasiados apoyos envenenados los que ha tenido Cristian, de sus compañeros en la isla y de su familia en plató.

Observatorio de nominaciones

Así nominaron anoche los concursantes unificados en el equipo de los mortales:

Rocío > Ferre

Fani > Jorge

Jorge > Fani

Ferre > José Antonio

Elena > Fani

José Antonio > Ferre

Fani y Ferre empataron en la nominación del grupo, por lo que el líder Barranco tuvo que deshacer el empate salvando a Ferre. A continuación, Barranco nominó a Ferre como líder del grupo. Barranco podía haber quedado muy bien argumentando que respetaba la decisión del grupo y no cambiaba nada, por lo cual salvaba a Ferre para nominarlo después. En lugar de eso se hizo culpable de ambas nominaciones a los ojos de los nominados. Fani y Ferre no entendían que les nominase a ellos, tal vez porque no pensaron que debe elegir a alguien y no son tantos.

Coincido con Fani porque yo tampoco entiendo que Barranco no nominase a Jorge salvándola a ella. Como dije antes, no tiene sentido que participe con Fani del aquelarre nocturno contra Nyno, Ferre y Jorge, para luego nominar a su compañera. Tampoco entiendo que la nominase Elena porque también ha tenido más y mejor relación con ella que con los chicos, a los que acusa de pasividad y poca predisposición al trabajo. Lo de Ferre sí tiene explicación toda vez que él confesó su intención de nominar a Barranco antes que a sus otros amigos porque eran más amigos. Pues eso mismo pasó anoche con los protagonistas cambiados.

Moleskine del gato

