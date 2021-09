Julen logra engañar a Isabel, que pierde su bola









Los secretos están planteando una singular convivencia en la que todos se pueden ver obligados a mentir, ya sea para proteger el propio como para engañar a los demás haciendo creer falsamente que es guardián del que corresponde a otro. No había previsto este nivel de profundidad en la trama y me está pareciendo mucho más jugoso e interesante de lo previsto inicialmente. Anoche Isabel tuvo el careo con Julen después de haber accionado el pulsador nada más activarse. Fue en el programa del pasado domingo y poco después también lo accionaron Dani y Jesús. Tanto Isabel como los Gemeliers creyeron haber adivinado el secreto de Julen, coincidiendo en atribuirle el mismo. Gracias a que Isabel fue primero los cantantes conservan su bola, porque estaban todos ellos equivocados.

También podría haber pasado que Dani y Jesús no corroborasen tras el cara a cara con Julen su apuesta inicial, evitando pulsar de nuevo. Isabel sí volvió a pulsar, convencida de que su razonamiento era correcto y tras haber comprobado que Julen respondía como quien es pillado con el carrito del helado. Estoy deseando ver las imágenes de ese careo, que transcurrió durante la gala de anoche, pero sin que pudiera verlo la audiencia. Julen logró engañar a Isabel, fingiendo haber sido descubierto. En esta situación es imposible que nadie exija sinceridad al otro. El engaño y la simulación requeridos puede convertir a cualquier concursante en impostor, y eso plantea semanas futuras muy entretenidas.

Julen no es hermano de su padre, a pesar de que cuando nació sus progenitores eran muy jóvenes y más de un espectador aseguró haber escuchado contar al concursante en un pasado que fue adoptado por su abuelos. Es posible que la solución al enigma sea esta, pero no corresponde al secreto de Julen, que anoche se hizo con la bola de Isabel. Esta montó un innecesario drama por miedo a ofender a sus padres con su razonamiento a la hora de descubrir el secreto, pero no contaba con fallar. Cuando pulsó por segunda vez estaba convencida de que le iba a quitar a Julen la bola con la que participaba. Ahora ya son dos.

Por lo que escuché ayer, también han debido pulsar Sofía y Miguel, aunque sus apuestas se deben referir a otro de los secretos. Puede que también al mismo en este caso. Sofía es de las que está haciendo creer que el suyo es un secreto distinto del real y anda comentando con su amigo Luis que también Bigote lo está haciendo. Según ellos intenta que le atribuyan el secreto del milagro y es cierto que le he visto intentando curar una dolencia de Cristina actuando de manera poco creíble. Desconocía los poderes curativos del humorista, que seguramente ha entrado al juego igual que otros. Miguel se ha llegado a sentir mal por intentar engañar a los Gemeliers, pero en este caso la pregunta es: ¿cuándo no se siente mal Miguel? Los remordimientos están acabando con su él, a pesar de que después de arrepentirse de juzgar a sus compañeros le he visto convencido de estar en su derecho de hacerlo. Es el ejemplo vivo de la contradicción.

Intentar engañar a los demás es una opción, pero no termino de entender la estrategia de quienes comparten con otros sus conclusiones sobre los secretos ya conocidos por el grupo. Esto hacía ayer Luis y lo he visto en otras ocasiones concretas estos días. Solo lo puedo entender si también en esto se opta por jugar con el engaño, atribuyendo secretos falsamente. A saber si en realidad Luis cree que Chimo es hermano de su padre, Isabel ha hecho un milagro y será Emmy quien herede un marquesado. En esta última atribución de un secreto coincide con Jesús, que también anda compartiendo algunas de sus conclusiones. De veras que no lo entiendo si no es que pretenden engañar al prójimo.

Es una locura divertida, un juego donde es imposible no dudar de la sinceridad de todos en todo momento. Me cuesta ver participando de esa estrategia a Lucía, mucho más hermética que otros sobre sus conclusiones sobre los secretos. Además, es tan sincera y directa que no la veo mintiendo sobre eso, aunque dudo si sería buena ocultando la verdad si es sorprendida. Ayer le contaba a Jesús que tiene matriz infantil, a pesar de lo cual pudo dar a luz a su hija Alba. El gemelier no perdió el tiempo antes de soltar lo siguiente: “O sea, fue un milagro que naciera”. Están a la que salta todos. Lucía no cree que fuera un milagro, pero sí que tuvo una suerte inmensa. Se siente muy afortunada por haber tenido a su hija, supongo que como cualquier madre, lo cual le hizo emocionarse.

Lucía soltó alguna lágrima mientras cortaba cebolla, lo cual disimula la razón de su emoción, algo importante para alguien que suele ocultar sus emociones, como es su caso. Jesús es tan empático que también se emocionó y ahí estaban ambos en la cocina llorando. Lucía estaba teniendo un mal día. Al parecer, alguien le hizo un comentario de mal gusto sobre la organización de su armario y ella no lo encajó muy bien. Esto pasó cuando la concursante ya estaba un poco de bajón, según compartió con Julen y Sandra. Entre unas cosas y otras se pasó la mañana enjugando sus lágrimas. Ver emocionada a la Lucía dura y de impenetrables sentimientos es toda una sorpresa, lo cual ayuda a que crezca como concursante. Para mí se sigue perfilando como una de las favoritas de este reality.

Lucía está haciendo lo que se debe en estos primeros días. Se mantiene en un discreto segundo plano, observando lo que pasa a su alrededor, sin dejar de participar en la convivencia, pero evitando entrar en conflictos. Todo lo contrario que hace Miguel, por ejemplo. Anoche decía que pasa de conflictos, lo cual contradecían las imágenes todo el rato. De nuevo Miguel y la contradicción. Le sigo viendo como al Coyote del Correcaminos, estrellándose contra la dura realidad una vez tras, resultando herido cada vez que va en contra de un compañero. Anoche quedó mal ante José Antonio, que efectivamente es perro viejo y por eso hizo ver que él es una persona templada y comprensiva, contrastando con el carácter explosivo y extremadamente crítico de Miguel. No digo que sea así, pero así puede parecer.

También quedó mal Miguel frente a Isabel y por parecidas razones que con Canales. El colaborador se está exponiendo demasiado, con excesiva prisa y poca inteligencia. Esto no quita que sea oro puro como concursante. Al reality nada le puede ir mejor y ojalá hubiera muchos Frigentis en esa casa. Pero su desgaste es excesivo e innecesario. Por eso entiendo que Cristina se desmarcara de él en algún momento de la noche. No lo estaba traicionando, simplemente ella está jugando mejor sus cartas, consciente de cuál es el objetivo. Menos visceral e igualmente conocedora del formato, Cristina debe pensar que no puede dejarse arrastrar por la inconsciencia de un Miguel que dispara a diestra y siniestra.

Confieso que no entiendo el tono alterado que llevo viendo en la casa desde el lunes. No ha pasado nada importante que lo justifique, por lo que proyecta la imagen de que algunos concursantes crean falsos conflictos. Esto se puede pensar de una Emmy que no encaja bien las críticas de sus compañeros, aunque es cierto que con ella han sido demasiado rigurosos. Y también da esa impresión a veces con Miguel, uno de los que más duro han sido con la ‘princesita’ alemana. No se dan cuenta de que le están brindando la oportunidad de ponerse al público a favor. Si no se convierte en favorita Emmy será porque no sabe aprovechar la ocasión. Desde luego, así se las ponían a Fernando VII (¿o era Felipe II? me pierdo en la historia).

La estrategia de Bigote es justo la contraria: fraternidad en lugar de enfrentamiento. Con su filosofía zen y la facilidad para encarnar el papel de viejo sabio que muchos le están atribuyendo, anoche evitó salir nominado contra todo pronóstico. Se equivocó Isabel al afirmar que fue la primera a quien contó lo de su ruptura con la Campos. Lo había hablado ya con Lucía, pero realmente fue a Jorge Javier antes, nada más ser presentado como concursante (y vestido de faraón). A Isabel se lo contó porque fue la siguiente en levantarse ese día. No hay más.

Sofía protagonizó anoche la línea secreta de su vida (¿a qué me suena esto?) y tenía preparado algo fuerte que contar. Se refería a una revelación sobre un episodio de abusos siendo niña que trató con mesura y elegancia, expresándose de manera acertada. Es valioso que hable de esto y puede ayudar a personas que estén en situaciones duras y difíciles parecidas a la que decidió relatar anoche. Pero me resulta imposible felicitarla porque no todo vale. No haberle contado eso antes a su madre me parece inhumano.

Bárbara Rey tiene 71 años, estaba en plató y su hija no sabe cuánto va a tardar en volver a verla. Bien pudo evitarle ese mal trago contándoselo una semana antes en la intimidad y no reservarlo para dar el bombazo en primetime. Al menos así sabría bien la parte de la historia que Sofía ocultó, con buen criterio. Sé que es una opinión impopular, pero aprobando su gesto no puedo estar de acuerdo con las formas. Menos mal que el programa ha dado la oportunidad a madre e hija de hablar en privado por teléfono, lo cual no sería necesario si lo hubieran hecho antes de comenzar el encierro.

Observatorio de nominaciones

Julen era inmune al haber sido el primero en contestar el teléfono en la cabina que apareció en el jardín. Así fueron las primeras nominaciones de la edición:

Sandra > Chimo (1), Edmundo (2) y Cristina (3)

Lucía > Miguel (1), Cristina (2) y Chimo (3)

José Antonio > Cynthia (1), Emmy (2) y Miguel (3)

Luis > Chimo (1), Emmy (2) y Edmundo (3)

Luca > Cynthia (1), Sandra (2) y Chimo (3)

Fiama > Frigenti (1), Chimo (2) y Cristina (3)

Cynthia > Edmundo (1), José Antonio (2) y Chimo (3)

Gemeliers > Edmundo (1), Chimo (2) y Emmy (3)

Sofía > Cristina (1), Chimo (2) y Emmy (3)

Isabel > Chimo (1), Edmundo (2) y Miguel (3)

Miguel > Emmy (1), Jose Antonio (2) e Isabel (3)

Edmundo > Emmy (1), Cynthia (2) y Sandra (3)

Chimo > Fiama (1), Cynthia (2) y Luca (3)

Emmy > Edmundo (1), José Antonio (2) y Cristina (3)

Cristina > Fiama (1), Sandra (2) y Emmy (3)

Julen > Edmundo (1), Cristina (2) y Emmy (3)

Nominados Chimo (18), Emmy (18) y Cristina (14).

Hasta el día de hoy me han parecido imprescindibles Miguel, Lucía, los Gemeliers, Emmy y Cristina. Estas dos últimas están nominadas, pero no se pueden ir. ¡Hu-ha!

Moleskine del gato

Julen no podía haber tenido mejor cumpleaños ayer. Fue inmune, nominó en privado y se llevó la bola de Isabel. Un hattrick de esos.

Miguel said: “Las nominaciones de hoy son falsas, las verdaderas son el jueves”. Cristina la respondió que no creía que fuera así. Su respuesta fue: “Escúchame, yo sé de tele”.

No lo pongo en duda que Miguel sepa de tele, de hecho es cierto, pero se le escapan ciertas cosas. Por ejemplo que al acabar una gala no se desaparece. La audiencia del 24 horas es voraz y quiere ver a los protagonistas cuánto antes. Salvo que te reclame ‘la voz’ al cubo se puede ir al día siguiente.

No todo son errores en Miguel. Que tenga a la audiencia en general, y a su afición en particular, informada de sus deposiciones me parece un acierto. ¡Cuatro veces al día! Y sin comer kiwis ni nada. Es de superhéroe, me parece a mí.

Sandra le cuenta a Sofía que liarse con Julen sería un buen contenido. Y resulta que a mí me importa menos que el sistema reproductivo del percebe.

Según voy viendo, Fiama me parece más bien chunga y creo que Luis enmascara su mal carácter con sus supuestas gracias. Seguiré observando.

Chimo Bayo pregunta (en serio) a José Antonio: "¿A un torero zurdo se le puede llamar diestro?". Minipunto para él. (¡Hu-ha! de nuevo).

El Gato Encerrado