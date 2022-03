Laila se enfada con Cora y es cuestionada por Adrián









telecinco.es

En ausencia de su hermana, Laila toma el relevo y se convierte en la más discutidora de la casa. Ayer le tocó a su amiga Cora, con la que conectó desde el minuto uno. Cora cogió el teléfono, precisamente en pugna con Laila, y habló con Kiko Hernández, al que no llegó a reconocer. Ganó comida mexicana para dos acertando el número de hijos de Julio Iglesias, y cuando hubo de resolver con quién disfrutar del premio dijo el nombre de Álvaro. Luego explicó las razones de su elección. Álvaro no ha tenido nunca premio por el teléfono y el pasado jueves permitió que Cora viese a su hermano al cederle el voto del familiar. En justa correspondencia, ayer tuvo tacos y nachos de cena.

A Laila no le sentó nada bien no ser elegida por su amiga Cora. Esta fue a abrazarla mientras se maquillaba y recibió el rechazo por respuesta. En una pirueta dialéctica dijo Laila que se alegraba por Álvaro, pero defendía su derecho a estar molesta por no estar ella en su lugar. Era su sentimiento y no tenía porque reprimirlo, afirmaba. Sucede que hay sentimientos más nobles que otros. Todos son igualmente lícitos, pero solo algunos resultan vergonzantes y de nobleza discutible, por así decirlo. “Esto no me lo esperaba de ti”, decía Laila, que se sintió traicionada por su amiga. Según ella, cuando compartió con Cora el premio del helado quedaron en que esta compartiría cualquier premio que obtuviera con la marbellí de origen marroquí. Cora no recuerda tal pacto.

Laila no tuvo reparo en hablarlo en el momento con Álvaro. Sin embargo, no se la veía cómoda junto a Cora, lo cual esta debió notar y supo respetarlo. Un par de horas más tarde estaban las dos como si nada, bailando y divirtiéndose juntas en la fiesta. En eso Laila es como su hermana: sube como un suflé, con inusitada rapidez, casi la misma con la que se le pasa y olvida todo. Aunque no es esto lo que está generando polémica en la casa, sino su interpretación de algunas situaciones. Adrián estuvo ayer en bucle repitiendo que no sabe si Laila lo hace o no a propósito, pero manipula a veces las cosas y las difunde en versión que no se corresponde con la realidad. Al menos el profesor tenía la generosidad de contemplar la posibilidad de que Laila no actuase con mala intención.

El asunto que más repitió ayer Adrián, supuestamente manipulado en su contra por Laila, es un comentario que aquel le hizo sobre que debía liarse con Colchero para así tener ambos una trama. Dice Adrián que fue una broma, pero todos sabemos que las bromas suelen tener un poso de realidad, tanto como de burla o crítica a la misma. Muestra de ello fue el discurso de Rafa abriendo la fiesta de ‘cero discriminación’. Hubo mensajes sobre la libertad religiosa, el respeto a las distintas razas o acentos. Pero Rafa optaba por el slogan “la edad no importa” y ponía sus ejemplos: “Kenny es muy joven y se pasaba el día durmiendo, mientras que Alatzne es la mayor y la más inocente”. Alatzne respondía con humor igualmente cuestionable hablando de la libertad de expresión y afirmando que los graciosos no la pueden impedir. Lo de “graciosos” era en referencia a Rafa y empleado como ofensa.

Vuelvo al tema de Laila y la broma de Adrián que ella interpretó como una propuesta en serio. A veces para dejar claro que hablamos en broma no está de más rematar el comentario con una risotada, guiñando un ojo o, sencillamente, diciendo que es broma. Adrián sigue molesto porque Laila fue difundiendo en la casa la anécdota como si su intención fuera realmente forzar una falsa carpeta. Aunque diga que posiblemente Laila no lo hace a malas, pero “se monta películas en su cabeza”, días después sigue con esa matraca, haciendo todo lo posible por limpiar su imagen.

Otra ocasión anterior en la que algunos vieron una Laila manipuladora ayudando a generar un mal rollo innecesario fue cuando contó que Alatzne había señalado a Carmen y Rafa como responsables de estar atracando la despensa para apropiarse de la comida de otros. Las imágenes mostraron el momento en el que esa concursante iba al dormitorio a contar que estaban robando comida. Efectivamente, nunca dijo nombre alguno, pero también es cierto que considerando la gente que estaba en ese momento en el dormitorio, solo podía estar refiriéndose a ellos por ser los únicos no presentes. Además, Alatzne seguía la muy española tradición de criticar al ausente.

Con todo esto han conseguido que Carmen tenga el placer de llamar a Laila manipuladora y repetir ufana que distorsiona la realidad. En un análisis no partidario de los hechos, tenemos una interpretación literal de algo supuestamente dicho en broma, lo cual más una burda manipulación se quedaría tan solo en una falta de entendimiento o mala interpretación, creo que más por culpa de Adrián que por la suya. Y luego veo una traducción correcta de las palabras de Alatzne, quien señaló que en la cocina había ladrones cuando solo podían estar allí Carmen y Rafa. Bien es cierto que, en este caso, a Rafa le molestó que le mencionase a él porque quien andaba hurgando en la comida era Carmen, mientras él miraba las fotos del móvil. Le confundió creer que Alatzne había dicho su nombre y por eso elevó el tono de su discusión con ella en el vestidor. En todo caso, me parece que Laila no tiene tanta culpa como se le achaca.

Colchero está experimentando un cambio, aunque no ha llegado a verbalizar en la casa lo que le pasa exactamente. Ardo en deseos de comprobar si en el cubo ha sido algo más claro. Creo que se le ha juntado la zozobra al ver que su línea de la vida no se mostró el domingo (como estaba previsto) con ciertas dudas sobre Adrián, con quien no tiene la misma relación que tenía hace unas pocas semanas. No sé si es una crisis de confianza o sencillamente le ha afectado que su amigo se molestase porque le haya engañado en el juego de los secretos, sin darse cuenta de que ese en ese juego el engaño es su principal clave, precisamente.

“Estoy rayado por muchas cosas. No me hablo con Adri”, le decía a Alatzne por la mañana. Más tarde, Adrián le contaba eso mismo a esta compañera, aunque ninguno de los dos pensó que era más sencillo hablarlo entre ellos que con una tercera persona. Lo hablaron al final, aunque sin llegar a resolver nada. Es la inveterada costumbre en este programa, posiblemente motivada porque tienen la tranquilidad de que habrá más días y todo el tiempo del mundo por delante para arreglarse y volverse a enfadar, si se da el caso. La desconfianza de Adrián hacia Colchero por haber pasado una madrugada con Rafa da muestras de que la relación entre aquellos dos es muy frágil, por mucho que se llamen amigos.

Adrián también achaca el malestar que muestra Colchero a la evolución de su relación con Marta. Adrián ha perdido poder disolviendo el harén en torno a su cama y esto ha hecho que algunos de sus afines se hayan podido sentirse desplazados. De cualquier manera, no creo que estos dos vayan a distanciarse de verdad, principalmente porque tienen un enemigo en común. En lo que siguen estando plenamente de acuerdo es en que Rafa es su objetivo. “Juega con todos. Yo creo que con Carmen ya se ha liado”, decía esta madrugada Adrián. Frío como la sangre de una cobra. Lo contradictorio es que vayan a saco en contra de Rafa y luego afirme Adrián, con completa adhesión de Colchero, que si fuera espectador desearía ver una final entre Alatzne y Rafa. Visto así, no tiene mala pinta. En algo van a terminar teniendo razón.

El gato nomina

Recupero hoy algo que he hecho algunas veces y consiste en plantear mis propias nominaciones. Son nominaciones clásicas, con tres, dos y un punto, aunque no están hechas con intimidad ninguna. Así lo haré hasta el final de la edición, dure esta lo que dure.

1 punto para Adrián porque ya ha llegado el momento de dejar de ir a por los peones y apuntar a la cabeza. Ahora que el harén de su cama ha sido disuelto y Marta se ha quedado con esa exclusiva, es el momento de ponerlo en la palestra.

2 puntos para Colchero porque ha venido siendo el fiel escudero de Adrián, aunque ahora se haya cansado de ser el Sancho Panza de esta historia.

3 puntos para Cora o Carlos (dependiendo de quién se salve esta noche). A Alatzne no la voy a nominar, aunque si es ella la que se salva será uno de mis objetivos la próxima semana.

Moleskine del gato

“Esto es una realidad”, dice y repite Carmen. Rafa se lo hace notar y ella no es consciente, estando a un tris de negarlo. Pero no pasa ni un minuto y vuelve a rematar un argumento diciendo su frase comodín. No me lo invento. Esto es una realidad.

No había visto dividir la comida como están haciendo Marta y Colchero desde Gran Hermano 11, la edición de Nagore. Entonces, un concursante llamado Juan llegó el extremo delirante de contar judías con el fin de que todos recibieran idéntica cantidad. No le bastaba con usar la báscula, al parecer. Parecido disparate es el de Marta pesando patatas e intentando cuadrar los pesos de todos. La convivencia plantea el reto de compartir, lo cual es contrario a dividir. La comida puede ser dividida o compartida por el grupo y estos supuestos adalides de la buena convivencia han optado por dividir. Diría que es un fracaso absoluto del modelo propuesto. Salvo si dedican parte de la compra a caprichos personales, en las reglas de la casa que leyeron la primera mañana se especifica claramente que no se puede dividir la comida. Esto una obviedad. Y, también, esto es una realidad.

Adrián le ha reconocido a Marta que su secreto está relacionado con el sexo. No es una pista definitiva porque hay varias que corresponden a esa descripción, pero me pregunto: ¿se pueden dar pistas a un compañero sobre el secreto propio? Cuando menos lo veo dudoso. Esto es una realidad.

Estamos en un momento que definiría como de las carpetas inacabadas, lo cual amenaza que va a ser así hasta el final. Mucho me temo que o se dan un poco de prisa o no vamos a ver pasar de la fase cobras a Rafa y Carmen. Igual que lo de Marta y Adrián va a ser algo más de boquilla que otra cosa. De estas carpetas igual nunca vamos a poder decir que… esto es una realidad.

Esta noche tenemos una fiesta. Viviremos la expulsión de Alatzne, Carlos o Cora de una manera diferente y sorprendente, según se anuncia. Habrá nueva ronda de nominaciones, el teléfono otorgará un gran poder y se inaugurará la ‘sala de la verdad’ con el cara a cara entre Rafa y Alatzne. Además, se revelará la identidad de una nueva visitante VIP. Todo ello con Carlos Sobera volviendo a ser el maestro de ceremonias.

Encuesta









El Gato Encerrado