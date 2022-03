Carmen confiesa que podría estar a punto de tener algo con Rafa: "Tenemos mucha complicidad. Me dejo llevar"

Rafa ya hace algunas semanas que no esconden sus sentimientos y ha reconocido sentirse atraído por la que es su mejor amiga dentro de la 'casa de los secretos'.

Aunque hasta el momento Carmen aseguraba no sentirse atraída por su compañero y solo quererle como amigo , los últimos días parecen haberle hecho cambiar de opinión.

Ante su respuesta, Carlos reacciona rápidamente y le dice: "Pero entonces tendrías algo con él". Carmen primero guarda silencio, pero finalmente le responde: "Yo me dejo llevar y ya", suelta. Después, cuando Rafa se va un momento, Carmen aprovecha para añadir información: "No lo sé. Tenemos mucha complicidad, pero no termino de tener del todo atracción sexual", sentencia.