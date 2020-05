Intentando entender por qué se llevan bien Hugo y Rocío









telecinco.es

Que Hugo no está aislado en los cayos Cochinos es algo comprobable de muy distintas maneras. Por ejemplo, cuando vemos a este concursante en amable conversación con Rocío. Hace unos días todos tuvieron que elegir a dos compañeros en los que confiasen. Hugo dijo primero el nombre de Rocío y cuando le pidieron un segundo nombre volvió a repetirlo. Solo confía en ella. Y es con quien mantiene las conversaciones más largas. Más que con ningún otro compañero de concurso. No así al contrario, porque Rocío ha tenido una relación aceptable con casi todos, a excepción de Yiya, con quien logró mejorarla finalmente. Eso sí, a Rocío le hace gracia Hugo a menudo. La pregunta es: ¿por qué se llevan bien Hugo y Rocío? O, tal vez: ¿por qué Hugo solo se lleva bien con Rocío?

Lo ideal sería preguntárselo a los propios concursantes, pero como eso no lo puedo hacer pasaré al plan dos, que consiste en hacer conjeturas al respecto. Hugo ha demostrado ser un buen observador de la realidad que tiene a su alrededor. Pronto cala a las personas y no se le escapa nada. A pesar de su merecida fama de solitario, mantiene una relación aceptable con todos. También eso se lo ha censurado Elena, para quien debe parecer extraño que se hable con amabilidad a un compañero con quien un rato antes se ha podido tener una discrepancia. “Lo hace por tener polémica, ¿no te das cuenta de que luego le habla amablemente y con normalidad”, decía Elena a Barranco el otro día después de que Hugo se quejase por un gesto de Jorge en el reparto de comida. Pues claro, ¿qué otra cosa tendría que hacer?

Cada cosa a su momento. Hay tiempo para discrepar y cantar al otro las verdades del barquero, pero eso no quita para mantener luego el buen tono. Lo contrario haría insoportable la convivencia. No es algo que haga solamente Hugo. ¿O acaso no hemos visto a Elena discutiendo a gritos con José Antonio Avilés y luego estar de bromas con él o despedirle emocionada lamentando su marcha. Todos tienen momentos mejores y peores con algunos compañeros. Lo llamativo es que Hugo no ha discutido nunca con Rocío, ni se le ha visto molesto con ella por ninguna actitud. Sin roces ni tensiones de ningún tipo ha transcurrido el concurso entre ellos dos. Y creo que en es porque en el fondo se parecen mucho más de lo que pueda parecer en un principio.

Sin muchos aspavientos ni presunción de sinceridad, Rocío acostumbra a decir lo que piensa. Lo hace porque es su forma de ser, no por ir de “soy la más clara y digo todo a la cara”. En lugar de decirlo lo hace, cosa que no suele pasar con quien se jacta de ello. Lo que más admiro en ella es su capacidad para decir lo bueno y lo malo con el mismo tono tranquilo y sosegado, sin apenas alterarse. Solo la he visto rebotada, haciendo un corte de mangas incluso, hablando con Avilés. Pero esto no cuenta porque es experto en tocar la moral incluso a sus amigos. También tuvo unas palabras más altas que otras recientemente con Elena, pero ahí era esta la que estaba realmente alterada. No es habitual ver a Rocío salir de tono, aunque esté asestando puñaladas de realidad a su contertulio.

Hugo ha debido apreciar en Rocío su sinceridad y la claridad con la que da su opinión siempre. Ambos dicen lo que piensan, sin sopesar a veces si es conveniente o no hacerlo. Bien es cierto que Hugo podría cuidarse de ser más diplomático y expresarse en un tono más conciliador. En eso no se parecen, pero sí en la esencia que les identifica como partidarios de no vivir a espaldas de la realidad y enfrentarse a ella diciendo en cada momento lo que piensan con claridad. Estoy convencido de que por eso Hugo confía en Rocío, y solamente en Rocío. Y es también esa la razón por la que al final son mis dos concursantes preferidos. No digo que estén en la misma disposición de ganar este concurso. De hecho, sería injusto que lo hiciera Rocío porque no ha demostrado ser buena superviviente, a pesar de que últimamente le está cogiendo el tranquillo a la pesca. Pero, por todo lo dicho, yo también confío en Hugo y Rocío más que en los demás.

Cuando hablé antes de un momento tenso entre Hugo y Jorge me refería a la discusión por el reparto de una lata de comida ellos dos y Barranco. Ignoro por qué solo era para tres, imagino que el resto tenían otra lata, ya fuera igual o diferente. Fue Hugo quien dividió en tres partes la lata de jamón cocido y lo hizo en trozos no muy iguales. En lugar de asignar él los trozos dejó que cogieran y luego se quejó de que Jorge siempre quiere quedarse el más grande. Si lo sabe debería habérselo dado él. A la hora de elegir hay dos tipos de personas, quien se queda con la parte más pequeña para dejar lo mejor al prójimo, y quien no tiene duda en llevarse lo más grande. No decidimos cómo es cada cual y solo cabe aceptarlo.

Ana María cuestionada como candidata en la prueba de líder

Tras la semifinal de la prueba de líder que se celebró el martes Rocío decía esto a Ana María: “El cubo te estaba rozando la camiseta”. Rocío tenía inmejorable ángulo de visión para saberlo bien. No vimos otro plano del momento anoche en el Última hora. Sin embargo, sí esta conversación posterior en la que, demostrando su afición por decir las cosas claras, Rocío no se cortaba y revelaba haber visto lo mismo que nos pareció a muchos: Ana María apoyó el peso a su cuerpo. Si estaba rozando su camiseta es que lo estaba protegiendo con su cuerpo, y si hizo esto no respetó las reglas del juego. Dando por bueno lo que dijo Rocío, Ana María tuvo una ventaja en el juego, por lo que no debería ser finalista de la prueba de líder junto a Hugo. A Jorge se le cayó antes, pero no arrimó el cubo.

No sería justo que Jorge se quedase sin opción de ser líder frente a una Ana María que, según Rocío, tenía el cubo rozando su camiseta. Si se lo hubiera dicho Hugo podríamos pensar que era en venganza porque no se llevan bien, aunque un rato antes habían ganado juntos una recompensa. Pero se lo dijo Rocío, integrante de su familia (lejanamente). Sería divertido que dijeran esta noche a Ana María que no va a disputar el liderazgo. Sobre todo recordando la noche que disputaba una recompensa con Yiya y cuando le comunicaron su eliminación por haber pisado donde no debía lo negó una vez tras otra, llegando a amenazar con abandonar el concurso.

Al terminar el programa del martes, en el cual habían conocido que la gala de esta noche es la última a celebrar en Honduras, Elena se desmelenaba quitándose el bikini en la orilla de la playa. Primero la parte de arriba y luego la de abajo, arrojando ambas al aire como un gesto liberador. Creo que celebraba el final de esta aventura, y lo hacía con la mesura y discreción de la que hace gala. Atrás quedaba el drama de su vida que había contado un rato antes provocando la emoción en Lara Álvarez. Elena iba esa noche del cuento al despelote sin pasar por la casilla de salida. Lo gracioso es ver la reacción de Jorge, que le da la espalda mientras exclama: “¡Joder!”. Elena va a lo loco.

Moleskine del gato

Confieso que ayer pasé un rato pensando la frase que le dijo Hugo a Elena. Al parecer es un dicho uruguayo y reza así: “Viento del oeste, agua como peste”. Si alguna vez tengo que pedir a alguien un santo y seña pondré esta frase. He buscado su significado y solamente he encontrado algo similar que dice: “Viento del este, ¿lluvia como peste?”. Con menos certezas, un punto cardinal opuesto y la aclaración de que el agua es de lluvia. Con el permiso de Hugo, doy por buena esta otra versión.

Ya está dicho que la gala de esta noche es la última desde Honduras. Como es tradición, la final se celebrará en los estudios de Fuencarral con toda la peculiaridad de los momentos actuales, previos a esa nueva normalidad que está al venir. Lo que falta por saber es cómo se resolverá esa final. Habitualmente llegan a la final cuatro concursantes, con dos de ellos ya finalistas y otros dos nominados. Se resuelve la expulsión al comenzar la gala, quedando los tres que se disputan el triunfo. Sin embargo, esta noche quedarán cinco concursantes, y no cuatro, tras la expulsión de Jorge o Elena. O llegan cinco concursantes a la final o se abre otro televoto esta misma noche. Esto sí es la recta final.

Encuesta









El Gato Encerrado